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美國眾議院通過有關新疆的法案後，中國新疆官員表示，參加「三學一去」（學習國家通用語言文字、法律知識、職業技能和去極端化）的教培學員已全部結業。

「全部結業」

新疆維吾爾自治區主席雪克來提·扎克爾周一在中國國務院新聞辦舉辦的記者會上（12月9日）表示，境外一些媒體稱新疆教培中心學員"有上百萬甚至兩百萬"純屬捏造、毫無根據，並稱目前參加「三學一去」的教培學員已全部結業。

雪克來提·扎克爾稱，參加職業技能教育培訓的人數是動態的，有進有出。下一步將本著自願自主、來去自由等原則，對有需求的人進行「日常性、常規性、常態化、開放式的教育培訓」。

他稱，會重點培訓國家通用語言文字、法律知識、職業技能等，根據培訓內容，時間可長可短。

你的器材不支持播放多媒體材料 走進中國的「思想轉化營」

中國新疆地區居住著數以百萬計的維吾爾族穆斯林。中國政府在新疆設立了「再教育營」，並稱其為「職業技能教育培訓中心」，目的是「最大限度保障公民的基本人權免遭恐怖主義和極端主義侵害」。

11月，國際調查記者同盟披露的一批中國官方文件顯示再教育營的囚犯如何被關押、灌輸思想和懲罰。文件明確指出，這些營地是戒備森嚴的監獄，有嚴格的紀律和懲罰，不允許逃跑。

文件也有披露被拘押人士是如何被監控的：「對學員實行就寢牀位固定、隊列位置固定、教室座位固定、技能操作崗位固定，嚴禁擅自調換。」

你的器材不支持播放多媒體材料 廢墟上的信仰：中國消失的清真寺

但雪克來提·扎克爾延續中國官方一直以來的回應口徑稱，政府為了打擊暴力恐怖犯罪設立職業技能教育培訓中心，遏制了極端主義，新疆已連續3年未發生暴力恐怖案件。新疆自治區黨委常委、烏魯木齊市委書記徐海榮也批評國際調查記者同盟的報道「純屬惡意歪曲抹黑」，「新疆根本不存在所謂拘禁營」。

新疆自治區副主席艾爾肯·吐尼亞孜還稱，新疆沒有大規模拆遷清真寺問題，新疆各級政府持續改善清真寺公共服務條件。

分析：同一個新疆，不同的敘事

BBC中文記者 發自北京

在國際媒體接連曝光新疆政府有關再教育營的官方文件、美國眾議院壓倒性通過《維吾爾人權政策法案》後，中國政府通過發佈反恐紀錄片和召開記者會的方式進行了回應。

周一上午，一場由新疆高官參與的記者會在北京舉行。新疆自治區主席雪克來提·扎克爾親自出席，他稱，參加「三學一去」的教培中心學員「已全部結業」，下一步將實施開放式的教育培訓。

這是中國當局首次作出類似表態。外界猜測，這可能意味著中國當局將釋放他們眼中「犯錯」程度較低、被送入教培中心進行再教育的人士，但拘留中心將繼續保留。

在發佈會舉行前兩天，中國官方的英文媒體平台CGTN接連推出兩部紀錄片，歷數新疆極端分子製造襲擊的歷史與反恐取得的成績，甚至首度公開了部分涉密的血腥畫面。

兩部影片獲得數以萬計的中國網友支持和轉發。這與國際社會對新疆人權的普遍譴責和憂慮相比，宛若兩條平行的敘事。

有中國網友指責稱，「西方媒體這時候怎麼就不見了，看來真是眼瞎。」

但這兩條敘事真的矛盾嗎？

打擊恐怖主義無可厚非，但這是否意味著當局就能在未經審判的情況下，將百萬穆斯林長期拘押在高度戒備的營地裏？

這是否意味著「使用海外社交軟件」、「留長鬍子」都可以成為被限制人身自由的罪名？

這是否意味著可以犧牲一個民族的自由、文化與認同，換取所謂的「穩定」？

或許更為重要的是，中國新疆政策的對與錯，到底應該由誰來評判？

新疆反恐紀錄片

上周，中國國際電視台（CGTN）播出了兩部有關新疆的英文紀錄片，《中國新疆，反恐前沿》和《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》。

《中國新疆，反恐前沿》紀錄片稱，據不完全統計，自1990年至2016年底，新疆地區發生了數千起暴力恐怖案件，造成大量無辜群眾被害，數百名公安民警殉職，新疆是中國抗擊極端主義和恐怖主義的前沿陣地和主戰場。

該紀錄片還指出，中國採取了一系列反恐怖主義的措施，並將預防性防恐放在第一位，其中就包括設立職業技能教育培訓中心。

第二部紀錄片則稱，「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（簡稱"東伊運"、ETIM）多年來在中國多個城市實施了一系列恐怖襲擊，煽動民族仇恨和對立，策劃製造暴恐活動，破壞新疆的安寧。

這兩部紀錄片發佈前，12月3日，美國眾議院以407贊同、1票反對的表決結果通過《2019年維吾爾人權政策法案》。

《2019年維吾爾人權政策法案》要求特朗普在法案生效120天內內向國會提交一份名單，列明其認為對新疆維吾爾人人權受侵犯負有責任的中國官員姓名，可能向他們施行簽證禁令、凍結資產等制裁措施。

你的器材不支持播放多媒體材料 新疆維吾爾人：「中國，我的孩子在哪裏？」

法案特別點名新疆自治區黨委書記陳全國，要求制裁他和其他負責官員。

該案同時要求美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）提交新疆報告，其中需包括再教育營及強制勞動營內扣押的預計人數。