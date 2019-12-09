貿易戰背後的認識鴻溝：中國崛起和美國吃虧論

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美中貿易戰持續了一年多後，新疆和香港問題又為達成協議的前景增添了不確定，此外美中在利益認識上也存在巨大鴻溝。

中美貿易戰持續了17個月後仍無望達成「第一階段」協議，特朗普的支持者，美國億萬富翁肯·朗格尼（Ken Langone）說，現在是中國補償美國的時候了。他說在過去40年中美國一直在幫助中國。

朗格尼是全球最大的家具建材零售家商家得寶（The Home Depot）的創辦人，他在全國廣播公司商業頻道（CNBC）節目中說，「不要忘了開始的情況，我們盡一切努力幫助一個巨大而且重要的國家恢復其能力。現在是他們該償還的時候了。」

雖然特朗普推動對華強硬是否在華盛頓形成共識仍然是個有爭議的話題，但是特朗普的有關言論卻在政策輿論圈經常被重覆，其中就有美國幫助中國，中國利用美國的說法。中國媒體將此總結為「美國吃虧論」。

「美國重建中國」論

Image caption 2005年當時還擔任商務部長的薄熙來曾對歐盟官員說，中國向歐洲出口8億件襯衫，才能換回一架空中客車飛機，暗示中國並不情願接受這種不平等的貿易現實。

美國副總統蓬斯10月初在哈德遜研究所的演說中回顧中國在美國幫助下從孤立走向改革開放的歷史，他也重覆了「重建中國」的話，在中國媒體引起激烈反彈。彭斯說，「過去17年，中國GDP增長9倍，變成世界第二大經濟體，這很大程度上得益於美國對中國的投資。」

當然彭斯是在重覆特朗普自總統競選以來就一直重覆的主題：美國重建了中國。在9月底特朗普說，在過去25年當中「我們重建了中國」。

早在2016年特朗普在總統競選中就對《紐約時報》記者說， 「你知道，是我們重建了中國。他們用從美國拿走的錢重建了中國。」

2018年特朗普對全美獨立企業聯合會講話說，「...中國每年從我們國家拿走5000億美元用於重建中國。我總是在說『是我們重建了中國』…」

特朗普經常說北京佔了華盛頓便宜，並且發誓要通過貿易協議和增加關稅創造公平競爭的條件。周二（12月3日），特朗普又對記者說，多年來「中國佔盡美國的好處」。

8億襯衫換1架飛機

圖片版權 AFP Image caption 小布什政府曾採取措施限制中國紡織品進口。中國制定產業升級策略，努力改變低附加值產品主導出口的局面

堅決擁護特朗普對華強硬的朗格尼說，總統的想法完全正確，如果有什麼錯的話，那就是美國政府應該在15-20年前就應該處理這個問題。

不過美中對經貿利益看法上的分歧，在經貿關係上對中國施壓，並非從特朗普開始。早在小布什擔任總統的時候美國就開始警告中國要遵守世貿組織的規則，並且對中國出口的某些產品施加限制。

2005年當時還擔任商務部長的薄熙來曾對歐盟官員說，中國向歐洲出口8億件襯衫，才能換回一架空中客車飛機，暗示中國並不情願接受這種不平等的貿易現實。

中國經濟學家，曾任人大常委會副委員長的成思危說，「中國開到美國的船都是滿的，開回來時都是空的」，以此說明中國對美出口低附加值的實物產品，美國向中國的出口高附加值的金融、法律和軟件等服務產品。

中國崛起和雙贏？

圖片版權 Reuters Image caption 中美貿易爭端背後是雙方在利益看法上存在巨大差異

上月中國媒體報道說，安可公關顧問公司（APCO）的大中華區主席麥健陸（James McGregor）在北京舉行的中國企業全球化論壇上說，中國的技術政策在過去幾十年促進了信息技術發展，中國還提出「中國製造2025」，確定了實現技術產業升級的目標。

最近他對媒體說，目前中國人的看法是：美國應該退後一步，讓中國在世界舞台上崛起，而且中國將要超過美國。

麥健陸是描寫中國改開歷史的暢銷書《十億消費者》的作者。他說，「他們（中國）人口眾多，因為他們控制宣傳，讓人民相信現在中國的時代到來了。」

在過去一年多以來，美國和中國的貿易戰不斷升級，最近兩國試圖達成「第一階段」協議。但美國在新疆維吾爾「教育營」和香港抗議問題上對中國採取的政策增加了美中貿易關係的不確定性。

美國富翁朗格尼要「中國補償美國」的評論則顯示，在政治分歧之外，美中在對利益看法上也存在根深蒂固的差異。