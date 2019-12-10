圖片版權 Reuters Image caption 香港示威者戴面具上街抗議。

香港高等法院上訴庭星期一（12月10日）傍晚，拒絶就「禁蒙面法」違憲案批出暫緩執行令，香港媒體解讀這代表「禁蒙面法」即刻失效。香港高院上訴庭宣佈，2020年1月9日開庭審理此案。

「禁蒙面法」失效

香港政府10月初引用《緊急情況規例條例》（又稱「緊急法」）授權制定《禁止蒙面規例》（又稱「禁蒙面法」），希望阻止示威者蒙面抗議，壓制暴力示威。不過，該法例推行以來，仍然持續出現大規模的蒙面示威。

香港高等法院11月18日指出，香港政府引用「緊急法」推行「禁蒙面法」是「違憲」，並指「禁蒙面法」限制「超出合理所需」。香港警方隨即宣佈暫停執行有關法例。

其後，高院暫緩頒布「禁蒙面法」無效7天，直到政府提出上訴後，再由上訴庭決定是否繼續暫緩。

圖片版權 AFP Image caption 香港高院裁定「禁蒙面法」違憲

香港高院裁定「禁蒙面法」違憲後，香港政府試圖推翻原違憲的決定，因此律政司曾向法庭申請暫緩令但遭到拒絶。法庭早前曾頒下短期臨時暫緩令，以待律政司提出正式上訴。律政司早前就法庭拒頒暫緩令而提出書面上訴。

香港上訴庭12月10日傍晚頒下判詞，駁回有關上訴，但強調拒頒暫緩令並不等於處理了律政司的正式上訴，亦不應被視為鼓勵或縱容任何人在「禁蒙面法」涵蓋的情況下蒙面。 港媒解讀，這意味現階段「禁蒙面法」已經失效且不能用來執法。

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據港媒報導，法官同意現在香港的治安仍然受到蓄意且肆無忌憚的暴力嚴重威脅，不過縱使如此，律政司仍然需要向法庭證明，確有實際需要繼續維持有關法令有效。

但上訴庭也強調，一旦律政司一方最終上訴後勝訴，在「禁蒙面法」涵蓋情況中蒙面的人，仍必須要承擔違法的風險。

中央政府的反應

11月香港高院判定「禁蒙面法」違憲，觸發中國中央政府的猛烈抨擊。

就在香港高院宣佈「禁蒙面法」是「違憲」的隔日，中國國務院港澳辦發言人楊光表示，該判決是「公然挑戰全國人大常委會的權威和法律賦予行政長官的管治權力，將產生嚴重負面社會政治影響」。

香港行政長官林鄭月娥當時則強調，港府推行「禁蒙面法」有清晰法律基礎。

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有媒體指出，目前外界比較關注香港政府上訴過程中，中國全國人民代表大會常委會是否會就行政長官引用「緊急法」的權力，對《基本法》作出解釋。