新疆「再教育營」：洩密文件披露中國如何洗腦百萬維族人

全天候監控、反覆灌輸洗腦、強制勞動……BBC《廣角鏡》（Panorama）節目獲得了一批外洩的中國官方文件，首次揭露了新疆再教育營如何運作的細節。

數年前發生在新疆的民族衝突和恐怖襲擊讓中國政府加緊了對這片邊陲之地的管控，近三年內，數以百計的再教育營被建立起來。外界估計，大約有100萬人未經審判就被拘押，其中大多數都是維吾爾族穆斯林。

儘管有著嚴密的安保，但中國政府堅稱這些營地只是用於教育和培訓技能的學校。

本片於2019年11月25日首播於BBC ONE。