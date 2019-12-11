香港示威：海外專家退出警察投訴調查 稱「權力不足」

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香港政府早前聘請數名海外專家成立小組，並加入當地監警會，協助撰寫警方處理近期示威浪潮的檢討報告，但這些專家批評監警會並沒有足夠權力進行調查。法新社引述一份這些海外專家發出的聲明說，他們已經有一個月時間沒有跟監警會就解決這些問題取得進展，決定退出。

香港監警會副主席謝偉銓周三（12月11日）接受傳媒訪問時確認專家組退出，而監警會預計明年1月發表的報告內容將會包括這些海外專家的意見。

香港特首林鄭月娥早前說，有海外專家的協助，相信監警會提供的報告「公平、公正」。但專家小組其中一名成員早前在社交網站批評，監警會欠缺許多權力，建議成立獨立委員會調查事件。

圖片版權 Getty Images Image caption 監警會主席梁定邦認為，海外專家小組退出對監警會的工作進度沒有影響。

權力受質疑

香港監警會主席梁定邦早前接受中國電視台《深圳衛視》訪問，他說這些海外專家小組不太明白香港的現況，認為他們在國際上怎樣做是他們的想法。訪問播出過了數天，就傳出海外專家小組全體退出的消息。

香港監警會在九月公布，這個海外專家小組由五人組成，兩人來自英國，其餘分別來自加拿大、澳大利亞和新西蘭。監警會當時一份聲明指出，這些專家將會提供國際經驗和意見，審視香港警方處理當地近月示威浪潮的手法。

但這些專家對監警會的權力提出質疑。其中，小組主席奧康納（Denis O'Connor）11月接受香港傳媒訪問時說，他認為有必要增加監警會的資源和人手，加強收集證據的能力，才能全面調查針對警方的投訴。

監警會調查和獨立調查委員會的區別

監警會是香港處理針對警察投訴的組織，獨立於警務處。但監警會沒有權力傳召證人作供，投訴人提供的資料也可以用於未來的司法程序，投訴人或證人可能因為害怕公開對自己不利的資料，而選擇不作出投訴或不作供。外界也擔心，監警會的委員大多有建制派背景，無法作出公平公正的裁決。

獨立調查委員會由行政長官按需要成立，功能與一些英聯邦國家中「皇家委員會」（Royal Commission）類似。它們專責調查單一事件，例如香港鐵路早前被揭發建造新車站時建築水平不達標，一些工程人員被懷疑發出造假的合格證書，特首林鄭月娥於是成立調查委員會。

這些調查委員會的主席通常由法官擔任，有權力傳召證人作供，證人或投訴人提供的資料都只會在調查過程中使用，而不能在未來的任何法庭審訊中作為證據，被視為可以更有效保障證人或投訴人的權利。

另一名專家小組成員史托特（Clifford Stott）更公開一份小組向監警會發出的內部聲明，認為監警會的調查權力和範圍有「結構限制」，令監警會無法組成「具連貫性和代表性」的證據。

史托特接受美國《華爾街日報》採訪時補充，目前外界不能確定中國或香港政府會否按照示威者其中一個要求，成立獨立委員會調查風波，因此監警會的調查「必須在香港市民心中有公信力」。

香港示威者的「五大訴求」其中一項，就是成立一個由法官領導的獨立調查委員會，調查警察在處理示威浪潮中涉嫌濫用權力的指控。但特首林鄭月娥只承諾成立「獨立檢討委員會」，調查示威浪潮背後的社會問題。

史托特說，如果監警會獲得額外權力，進行的調查就會「更接近一個獨立調查委員會」所進行的調查。

圖片版權 Getty Images Image caption 梁美芬認為如果若國際專家認為監警會權限不足，應再早些提出。

「投下不信任票」

香港監警會預計明年1月可以就事件提交初步報告，主席梁定邦在海外專家請辭的消息傳出後說，專家組退出不會影響首階段報告進度，「能做多少就多少」。

多個泛民主派團體先後指出，海外專家組退出顯示他們也不信任現時監警會的制度。泛民主派立法會議員陳淑莊形容，專家組退出調查是對監警會撰寫中的報告「投下不信任票」。

舉辦多次反修例遊行的泛民組織民間人權陣線（簡稱「民陣」）發表聲明，再次批評警監會的獨立性、中立和調查權力都不足夠，重申要求林鄭月娥成立獨立調查委員會。

建制派立法會議會梁美芬回應事件時指出，泛民主派不應在一開始就反對林鄭月娥建議成立的「檢討委員會」。她又認為，如果國際專家認為監警會權限不足，應再早些提出，才可以「對事件更有積極性」。