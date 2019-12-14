新疆再教育營、台灣大選、中美達成第一階段貿易協議與本周更多好故事

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2019年12月第二周，中國政府宣佈新疆「再教育營」學員已經全部結業，但伴隨新疆問題的爭議會否就此停止仍是一個問題；在美國的不配合下，世界貿易組織（WTO）的爭端解決機構停擺，給全球各經濟體帶來了不小的難題；台灣大選進入一個月倒計時，不僅事關台灣政治版圖，也會深遠影響台海關係；中美貿易戰達成第一階段協議，引來各方關注；同時英國舉行近五年內的第三次大選，讓這個資本主義民主體制歷史最悠久的國家再度成為全球話題的中心。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 新疆「再教育營」：中國稱學員已全部結業今後來去自由

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新疆維吾爾自治區主席雪克來提·扎克爾周一在中國國務院新聞辦舉辦的記者會上（12月9日）表示，境外一些媒體稱新疆教培中心學員「有上百萬甚至兩百萬」純屬捏造、毫無根據，並稱目前參加「三學一去」的教培學員已全部結業。

今年11月，國際調查記者同盟披露的一批中國官方文件顯示再教育營的囚犯如何被關押、灌輸思想和懲罰。文件明確指出，這些營地是戒備森嚴的監獄，有嚴格的紀律和懲罰，不允許逃跑。

中國和西方在新疆問題上明顯存在兩種敘事，但這兩條敘事真的矛盾嗎？我們的記者帶著這樣的問題為你帶來相關報道。

2. WTO上訴機構正式停擺，美國可放開手腳打貿易戰

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解決國家間的貿易爭端是世界貿易組織（WTO）最重要的功能之一。從星期三（12月11日）起，這項功能正式停擺。

兩年來，上訴機構的法官不斷卸任，新法官卻難以就任。因為新法官人選需要成員國的共識，而美國不斷行使否決權阻止任命新法官。美國想要一個什麼樣的WTO？現在其他國家應該怎麼辦？

3. 台灣大選2020：你應該知道的六件事

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2020年1月，台灣又將進入選舉季，屆時將選出新一屆台灣總統、副總統與立法委員。作為華語地區最重要的選舉之一，這次大選不僅關係台灣政治版圖，也會深遠影響台灣與周邊地區的關係。這次選舉選什麼？參選人都有誰？為何說這次選舉對台灣「生死攸關」？我們通過六個問題，為你整理出一份台灣大選說明書。

4. 中美貿易戰：白宮稱原則性達成「一期協議」 對華關稅或減半，推高亞洲股市

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美國總統特朗普推特發文稱與中國貿易談判的第一階段協議接近完成。推文發出，道瓊斯指數應聲上揚。華爾街股市創新高，凸顯市場希望中美盡快達成某種貿易戰停火協定的焦急心態。

儘管白宮釋放了正面信號，但是不少分析人士已經指出，所謂第一階段協定並未真正觸及中美貿易戰所涉及的，比如中國政府長期違反市場規則對國有企業補貼等多數核心問題。

更多分析認為，在國內政治中四面受敵並面臨國會彈劾案的特朗普，此時可能的確需要一個象徵性的勝利。

5. 英國大選2019： 執政保守黨大勝，約翰遜將續任首相

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英國執政的保守黨獲得議會多數席位，贏得2019大選。保守黨贏得1980年代以來最大的勝利，工黨領袖科爾賓宣佈將不再代表工黨競逐下任首相，自由民主黨領導人喬·斯溫森敗選。

這是英國在不到5年的時間裏第3次舉行全國大選投票。我們進行了一系列報道，帶你走進這個被稱作「民主之母」國家的選舉日。