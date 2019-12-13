圖片版權 Reuters Image caption 印度目前有14艘柴油動力潛艇和兩艘核動力潛艇，圖為法國設計的柴油動力潛艇下水

印度第一艘本國製造的彈道導彈潛艇完成了首次航行，使印度開始獲得第二次打擊能力，分析還說印度因此獲得了加強對中國核威懾的手段。

對於新德里來說，這是一個改變地區力量平衡的里程碑事件。這艘「殲敵者」級（Arihant）的核動力潛艇能夠攜帶裝核彈頭的彈道導彈。這艘核潛艇使印度這個世界人口最多的國家躋身具有「三位一體」核打擊能力的國家。

所謂「三位一體」即通過陸基導彈，彈道導彈潛艇和戰略轟炸機進行核打擊的能力。在三種核彈發射平台中，彈道導彈潛艇可能是面對第一次核打擊中生存能力最強的一種。

目前只有美國，俄羅斯和中國擁有「三位一體」核打擊能力。法國曾在冷戰中擁有「三位一體」核打擊能力，但後來放棄了陸基洲際彈道導彈。英國過去只維持過空基和海基核打擊能力，現在僅有彈道導彈潛艇作為核威懾手段。

水下核威懾起步

印度這艘「殲敵者」潛艇經過11月20天航行後返回港口時受到熱烈歡迎，印度總理莫迪祝賀說，這是「將永遠載入歷史記憶的成就」。

印度一直認為自己處於惡劣的地緣政治環境中。印度海軍前情報官員阿帕德哈亞博士（Shishir Upadhyaya）博士對《今日俄羅斯》記者說，印度同巴基斯坦和中國有領土糾紛，歷史上同他們因為領土糾紛發生過戰爭。而巴基斯坦和中國同時也是兩個擁有核武的國家。

阿帕德哈亞指巴基斯坦側重戰術水平的核武器策略加大了他們在常規戰爭中使用核武器的危險，因此「殲敵者」核潛艇令印度有了必不可少的最低限度的核威懾手段，因為「殲敵者」讓印度有了第二次打擊能力。

Image caption 領土糾紛導致1962年的中印邊境戰爭。

印度這位前海軍軍官說，這艘「殲敵者」核潛艇可以裝備12枚K-15潛射導彈，但這些彈道導彈的射程只有700-1000公里。目前印度正在測試射程為3,500公里的K-4 潛射導彈，在K-4 潛射導彈服役後，「殲敵者」核潛艇可以攜帶4枚K-4 潛射導彈。

構成對中國的威懾

一般認為最少要有三艘潛艇才能維持可信的水下核威懾，即至少一艘核潛艇常年戰備巡邏，一艘在基地與潛伏巡邏海域之間往返，另外一艘在基地休整維修。

印度媒體（NTI）報道，印度計劃建造3-6艘「殲敵者」級核動力的彈道導彈潛艇，以及一個可能保護核潛艇的小型戰略攻擊潛艇艦隊。印度目前有14艘柴油動力潛艇和兩艘核動力潛艇。

美國的日裔防務作者凱爾·溝上（Kyle Mizokami）周四（11月12日）在美國《國家利益》撰文說，「殲敵者」核潛艇以及印度擁有第二次核打擊能力，對中國構成嚴重問題。

他引用美國軍控協會的數據說，印度有能力製造100-130個核彈頭，印度認為這可以對巴基斯坦和中國構成「最低限度可信威懾」。

圖片版權 xinhua Image caption 中國新型戰略核潛艇：報道說中國至少有6艘裝備了洲際彈道導彈的核潛艇

印度洋的海軍角逐

新德里和北京一樣都有「不首先使用」核武器的承諾。中國擁有僅次於美國和俄羅斯的龐大戰略潛艇部隊。中國媒體報道說，中國有70多艘核動力潛艇和柴油電力的攻擊潛艇，其中至少有6艘是裝備了洲際彈道導彈的潛艇。

隨著中國推動海上絲綢之路計劃，中國海軍的戰略影響也越來越多地波及印度的鄰國和印度洋。中國已經在吉布提建立了軍事補給基地。

2014年斯里蘭卡允許中國潛艇停靠科倫坡港，引起印度不滿，加劇了印度對中國全方位軍事壓力的擔心。

最近《美國海軍時報》報道說，印度海軍在印度海域驅離了一艘中國考察船。印度海軍懷疑中國的新型科學考察船「實驗1」號在孟加拉灣布萊爾港附近進行監視活動將其驅離。