中國深夜開記者會宣佈與美國達成第一階段經貿協議

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中國在當地時間周五（13日）深夜突然召開記者會，宣佈中美已就外界高度關注的兩國經貿第一階段協議達成一致。

發佈會在北京時間23點開始。中國當局表示，達成的協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款九個章節。

出席發佈會的中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文還表示，中美兩國達成一致，美方將履行分階段取消對華產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變。

不過，該協議還未得到兩國的正式簽署。中國稱，雙方約定，雙方將各自盡快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序，並就正式簽署協議的具體安排進行協商。

中國財政部副部長廖岷補充稱，美國已經承諾將取消部分對中國擬加徵和已加徵的關稅，並且會「加大對中國輸美產品關稅豁免的力度。」

「這是個承諾，是肯定的。據我了解，今天美方也在舉行新聞發佈會，估計美方會宣佈相關信息，」廖岷說。

美國總統特朗普在中國召開發佈會的同時連發兩條推特，表示兩國的確達成了第一階段協議。他表示，中國"同意進行結構性改變，並大量購買農產品，能源和製成品"。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年12月13日

在關稅減免方面，特朗普稱，12月15日的關稅將停止徵收，但他強調，此前徵收的25％關稅將保持不變，15%的關稅將降低到7.5％。

目前，美國已經針對2500億美元中國商品加徵了25%的關稅，對另外1100億美金商品加徵15%的關稅。

中國消息的宣佈正值原定美國對華新關稅啟動的12月15日到來之前。

北京很少在深夜召開如此高規模的記者會。會議的召開也非常突然，大約在開始前兩個小時，針對記者的邀請才被陸續發送給各大媒體。發佈會的時間也被一再推遲，從原本預計的晚上9點推遲至11點。

出席發佈會的還有來自中國發改委、外交部和農業農村部的官員。

儘管中國的發佈會顯得非常倉促，但中美達成第一階段協議的消息並未太出乎外界預料。

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周五早些時候，彭博社（Bloomberg）就已報道稱，特朗普已經批准中美第一階段貿易協議，令美國原定在本周末開始對中國採取的關稅措施，得以避免。

報道稱，中美談判代表就第一階段貿易協議達成原則性一致，但還需要落實到文本。協議內容包括推遲對1600億美金中國商品加徵15%的關稅，並提出了撤回現有關稅的時間表，以換取中方對農產品採購、打擊知識產權盜竊和市場開放的承諾。

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特朗普當地時間周四（12月12日）僅在推特表示，美國「非常接近」與中國達成一份「大協議」，又形容「中方想要，美方也想要」。

在特朗普的推文發出後，道瓊斯指數應聲上揚。華爾街股市創新高，凸顯市場希望中美盡快達成某種貿易戰停火協定的焦急心態。

亞洲股市周五也出現上漲。日經平均指數和香港恆生指數開盤分別上漲2.2和1.9個百分點。中國上證指數早上漲幅超過1%。

美國商會副會長兼國際事務主管薄邁倫（Myron Brilliant）在會晤白宮官員後評價說，「這是一個好的開始。」

但該消息最初卻並未得到中國的及時歡迎。中國官方媒體《環球時報》英文版引述一名接近政府的專家稱，美國通過媒體放風、評估中國和市場的反應，已「成為華盛頓的一種常見策略」。

「在中方披露任何有關第一階段協議的消息之前，我們應該『保持冷靜』。」《環球時報》說。