中美貿易戰：兩國達成第一階段貿易協定的四大看點

圖片版權 Getty Images

中美分別於12月13日宣佈，雙方已就貿易談判達成第一階段協議。雖然協議尚未正式簽署，但兩方各自公布了協議的重要內容。

關於加徵關稅

中國財政部副部長廖岷周五在記者會上表示，美方承諾將取消部分對華擬加徵和已經加徵的關稅，同時加大對中國輸美產品的關稅豁免力度。在此之前，美國已經針對2500億美元中國商品加徵了25%的關稅，對另外1100億美金商品加徵15%的關稅。目前美國已對價值超過3600億美元的中國商品加徵關稅，中國相應加徵關稅的美國產品規模價值超過1100萬美元。

美國原計劃於12月15日起對價值1650億美元中國商品加徵關稅，中方也於8月份宣佈計劃9月1日和12月15日分兩批向750億美元原產於美國的商品加徵最多10%的關稅。達成第一階段協議後，雙方皆表示取消12月15日加徵關稅計劃。

美國總統特朗普13日通過推特表示，美國對中國加徵的25%的關稅將會保持不變，其餘大部分產品關稅將維持在7.5%。

知識產權保護

中國商務部副部長、國際貿易談判副代表王受文周五稱，中美雙方在多個與知識產權保護有關領域達成共識，具體包括：商業秘密保護、與藥品相關的知識產權問題、專利有效期延長、地理標誌、打擊電子商務平台上存在的盜版和假冒、打擊盜版和假冒產品的生產和出口、打擊商標惡意註冊，以及加強知識產權司法執行和程序。

中國進口美國農產品

圖片版權 Getty Images

中國農業農村部副部長韓俊表示，中國將大幅度增加美國的農產品的進口。他說中國85%左右的大豆需要依靠進口，每年進口量大約為9000萬噸，今後還會擴大豬肉、禽肉等美國農產品的進口，同時進口一部分小麥、玉米和大米。

中國國家發展和改革委員會副主任寧吉喆同時表示，中方計劃在能源、製成品、服務等領域擴大自美進口的規模。

結構性改革

除知識產權保護外，美國方面稱中國還在其他方面做出承諾，進行結構性改革。

美國貿易代表辦公室13日發表事實清單（Fact sheet），列出中國在技術轉讓、金融服務等領域做出的承諾。

技術轉讓方面，美國稱中方同意結束長期以來強迫外國公司將技術轉讓給中國公司作為進入中國市場、獲得行政批准或其他政府優惠的條件的做法；同時中國承諾在行政審批程序透明、公平及適當，並以市場條款處理技術轉讓及許可發放。美方還表示，中方承諾避免主導或支持旨在獲得外國技術的境外投資。

但中方記者會上並沒有涉及這些內容。