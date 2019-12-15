中國新疆穆斯林 德國球星厄齊爾捲入敏感政治

圖片版權 Reuters Image caption 德國球星梅蘇特·厄齊爾（Mesut Özil）在Instagram上譴責中國對待新疆穆斯林的圖文，至今有約40萬人點讚。

效力英超阿森納球隊的德國球星梅蘇特·厄齊爾（Mesut Özil）在社交平台上的言論，因涉及敏感的新疆穆斯林問題，使他本人以及球隊捲入中國的輿論漩渦。

這是繼美國籃球協會NBA休斯頓火箭隊總經理莫雷今年10月在個人推特上支持香港抗議踩上中國政治紅線之後，又一國際體壇人士涉及有政治爭議的中國敏感話題。

「個人言論」

厄齊爾是德國中場球員，目前效力於英超阿森納俱樂部，2014年德國隊奪取世界杯冠軍的主要成員。他在社交平台上說了什麼？

12月13日，厄齊爾在Instagram 以及推特發表了一首用土耳其語寫的詩，稱「東突厥斯坦，穆斯林世界流血的傷口，抵抗那些試圖將他們與信仰分離的迫害者。」

詩中還指責「他們焚燒可蘭經，他們關閉清真寺、他們禁止經學院，他們殺了聖賢。男人被強迫關進集中營，家人被迫與中國男人一起生活。女人被迫與中國男人結婚……」

他還批評穆斯林保持沉默，「難道不知道，默許迫害就等同迫害？」

厄齊爾在社交平台上指責中國政府的言論，受到很多粉絲的支持。Instagram上他發的圖文兩天之內獲得近40萬人點讚。

厄齊爾所效力的英超球隊阿森納12月14日在官方微博上刊登聲明，稱這些是厄齊爾的個人觀點，阿森納作為足球俱樂部一貫堅持不涉及政治的原則。

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阿森納這一表態，被視為是球隊想撇清與厄齊爾個人言論的關係，應該也是有了NBA休斯頓火箭隊總經理莫雷言論的前車之鑒。

10月，當莫雷發表支持香港抗議的言論之後，他迅速刪除了推特並表示道歉。但NBA總裁蕭華（Adam Silver）隨後支持言論自由的表態，卻引發中國方面對NBA更嚴厲的批評和警告。

中國外交部發言人耿爽曾在記者會上稱，火箭隊「跟中方開展交流與合作，卻不了解中國的民意，這是行不通的」。

中國回應

對厄齊爾的指稱，目前中國方面的足協官員已經有所回應：「極大憤慨和失望。 『東突』不是民族問題、不是宗教問題，而是分裂主義、恐怖主義、極端主義，是為全世界愛好和平者所唾棄的。」

中國足協官員還表示，他的言論「傷害了中國人民的感情」。

受厄齊爾言論的影響，中國中央電視台取消了原定於周日（15日）直播的阿森納同曼城的比賽。

中國輿論對阿森納球隊僅在官方微博上用中文發表聲明表示不滿，有網友質疑阿森納為何一直沒有在其臉書、推特等英文平台上刊登任何聲明。

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新疆維吾爾人

人權組織一直表示，新疆有高達100萬人，其中絶大部分是維吾爾人，被關押在高度監控的集中營中勞動改造。

而中國政府則一再強調，為了防範極端恐怖思想，為新疆的少數民族開辦了可以自由出入的職業技能教育培訓中心。

最近，新疆官員透露，所有參加職業培訓學校的學員都已經結業，「下一步將本著尊重意願、自主選擇、分類培訓、來去自由的原則，對有需求的人進行日常性、常規性、常態化、開放式的教育培訓」。

最近，中國國際電視台（CGTN）播出了兩部有關新疆的英文紀錄片，《中國新疆，反恐前沿》和《幕後黑手——「東伊運」 新疆暴恐》。

《中國新疆，反恐前沿》紀錄片稱，據不完全統計，自1990年至2016年底，新疆地區發生了數千起暴力恐怖案件，造成大量無辜群眾被害，數百名公安民警殉職，新疆是中國抗擊極端主義和恐怖主義的前沿陣地和主戰場。

該紀錄片還指出，中國採取了一系列反恐怖主義的措施，並將預防性防恐放在第一位，其中就包括設立職業技能教育培訓中心。