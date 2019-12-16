習近平形容香港「局面嚴峻」 再次表態支持林鄭月娥

圖片版權 Reuters Image caption 習近平下午在中南海接見述職的林鄭月娥。這是兩人自11月初以來再度見面（資料照片）。

香港行政長官林鄭月娥到北京述職，向中國國家領導人匯報香港經濟、社會和政治方面的最新情況，林鄭月娥周一（16日）獲中國國家主席習近平和總理李克強接見。

習近平和李克強均對林鄭月娥的工作予以「充分肯定」，堅持支持港府「依法施政」，並特別強調要解決社會「深層次矛盾」問題。

習近平：林鄭顯現「勇氣和擔當」

習近平下午在中南海接見述職的林鄭月娥。這是兩人自11月初以來再度見面。他上一次與林鄭月娥見面時，被外界視為打破中央想撤換林鄭月娥的傳聞。

習近平說，今年是「香港回歸祖國以來局面最為嚴峻複雜的一年」，面對各種困難和壓力，林鄭月娥能夠堅守「一國兩制」原則底線、依法施政、恪盡職守，「做了大量艱苦工作」。他說，林鄭月娥帶領特區政府積極回應社會關切，採取一系列政策措施輔助企業、紓解民困，認真研究解決社會深層次矛盾問題，對她「在香港非常時期，顯現出的勇氣和擔當，中央是充分肯定」。

習近平重申11月中對香港局勢提及的三個「堅定不移」，包括維護國家主權安全發展利益、貫徹一國兩制方針和反對任何外部勢力干涉香港事務。

他說，中央將繼續堅定支持她帶領香港特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法、並希望社會各界人士團結一致、共同推動香港發展重回正軌。

圖片版權 EPA Image caption 李克強表示，中央政府肯定林鄭月娥的努力。

林鄭月娥表示，非常感謝習近平對香港近半年局勢的關心及對本港的指導，及對特區政府及特首她本人在處理這麼大危機的信任和支持。

李克強：「迎難而上，殊為不易」

林鄭月娥早上獲中國總理李克強接見。李克強表示，香港修例風波延續至今，香港還沒有走出困境，希望特區政府繼續努力依法「止暴制亂」、恢復秩序，並且要抓緊研究香港經濟社會發展當中，一系列深層次矛盾問題、維護香港長期繁榮穩定。

他表示，修例風波對整個社會造成的損害是多方面，當前香港經濟已經出現明顯的下滑，多個行業都遭到重創，香港面對前所未有嚴峻複雜的局面。李克強稱，林鄭月娥政府推出一系列保企業、穩就業的紓困舉措，「迎難而上，殊為不易」，中央政府對她和特區政府作出的努力「充分肯定」。

林鄭月娥表示，香港過去一年不論在政治、經濟及社會方面都出現嚴峻局面，在上半年，受中美貿易磨擦等外圍因素影響，經濟出現明顯下降，至於第三季亦受內部社會動蕩影響，出現很大的明顯下降情況。

圖片版權 EPA Image caption 香港特首向總理述職的場地，由以往的中南海紫光閣，改為人民大會堂。

香港特首向總理述職的場地，由以往的中南海紫光閣，改為人民大會堂。出席會面的包括主管港澳事務的中國國務院副總理韓正、港澳辦主任張曉明和中聯辦主任王志民等，他們與林鄭月娥坐在長桌的兩旁，向坐在中間的李克強匯報。

早前中共十九屆四中全會閉幕時，基本法委員會主任沈春耀曾在記者會上表示，要「完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制」。

一些香港媒體此前惴測，述職可能涉及林鄭月娥更換政府官員，但林鄭月娥上京前澄清稱，改組問責團隊並非當前要做的事，強調目前主要任務是重整香港法治，令社會及經濟都可繼續向前行。她並透露上京除了向中央交代香港過去一年的狀況，亦會談及香港如何配合內地政府的參與一帶一路及大灣區發展。

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受香港媒體採訪時說，北京對特區政府處理今次風波表現甚為失望，認為主事官員危機感不足，缺乏全面統籌各部門「止暴制亂」的工作，而不論是問責官員抑或行政會議成員，亦未發揮「保駕護航」功能。不過他認為，中央暫時不想有人事變動，目前最重要仍是「止暴制亂」，相信今次會面不會談及林鄭月娥去留。

抗議活動持續

圖片版權 AFP Image caption 沙田新城市廣場的玻璃被破壞。

林鄭月娥不在香港的周末，抗議活動持續。

周日（12月15日），有香港網民發起在多間商場集會、唱歌和叫喊口號，但後來黑衣示威者破壞商場內的玻璃及多間被指「親中」的店鋪，以及與不同意見的人髮生衝突，有市民臉部被塗上油漆，亦有人的手機被搶走破壞，警察制服多名示威者。

圖片版權 Reuters Image caption 有喬裝成示威者的警員制服示威者。

之後，香港示威者佔據旺角的道路，放火和破壞交通燈。警方發射催淚彈和使用警棍驅散，是近兩周以來再次使用催淚彈。

一名浸會大學學生記者懷疑被警方的投擲物擊中。

香港記者協會表示，大批記者在周一採訪期間，遭防暴警員無理驅趕，有攝影記者面部遭噴胡椒噴霧及被警棍毆打，事後遭拘捕；另有學生記者被催淚彈射中右臉顴骨，差點傷及眼球。

記協對警方的行動表示極度憤怒，嚴厲譴責前線警員針對新聞工作者的阻礙、干擾或暴力行為，促請警方正視及盡快撥亂反正。

香港警方表示，在周日的暴力事件期間拘捕31人，超過一半是學生，情況令人擔憂，並強調是示威者先用暴力，警方才用武力作出相應行動。

警方形容這些激進示威者是「暴徒」，因為見到暴力事件，而進入商場範圍執法。