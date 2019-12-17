圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 台灣網紅鐘明軒向BBC中文坦承，最近有因為政治因素而影響工作。

隨著台灣總統選舉日期接近，尋求連任的蔡英文為爭取年輕人選票，近期密集與年輕網紅合作。

上周末（12月13及14日）網紅鐘明軒、「波特王」先後發佈與蔡英文的合作影片，卻因內容涉及政治議題，「波特王」遭中國合作廠商解約，在台灣社會及網路上引起軒然大波。

網紅因稱「總統」遭大陸解約

蔡英文與網紅「波特王」合作的影片中，「波特王」以其擅長的搭訕話術與蔡英文互動，像是蔡英文問及「高雄人嘛，你不跟海在一起，你跟什麼在一起呢？」，「波特王」就回復稱，「跟你在一起」。

約10分鐘長的影片發佈後，兩天內在臉書及Youtube兩個平台，兩天內已累積近400萬觀看人次。但就在影片發佈後，「波特王」大陸合作方Papi醬公司「Papitube」認定其內涉及敏感議題要求刪除，並表示「總統」兩字不能出現。

「波特王」和團隊拒絶下架影片，稱不能接受，並表示：「如果要我們不能稱呼自己國家的元首為『總統』，這筆錢我們不賺也罷。」隨後「Papitube」也發佈聲明表示兩者已停止合作，並對「一個中國」原則、國家主權表達支持。

該事件在台灣引發軒然大波，台灣總統蔡英文以及國民黨總統候選人韓國瑜皆對該事件做出回應。

蔡英文12月16日對媒體表示，這件事的發生對台灣社會是一個很難以接受的事情。她強調，「我們是個自由民主的社會，如果連台灣總統在影片上都不能撩一下的話，對於我們民自以及大家所珍惜的價值有很大的違背和違反。」

韓國瑜也聲援「波特王」，他認為兩岸之間的互動，大家和平交流、交往，「政治歸政治，經濟歸經濟」。並稱，「如果『波特王』因為採訪蔡總統，而使經濟受到損失，他要呼籲大陸廠商千萬不要這樣做」。

台灣政治評論家溫朗東對該事件發表評論指出，該影片並未放在微博，而是放在大陸人看不到的社交媒體「臉書」（Facebook）上，但事實是「在台灣的土地上拍影片，叫蔡英文總統，你在中國的資產就可能被沒收」。

「波特王」以「撩妹」打開知名度，在新浪微博擁有百萬粉絲，在「臉書」則有88萬粉絲。而他所合作的大陸業者則是「徐州自由自在網路科技公司（Papitube）「。根據中央社報導，其背後老闆就是中國的第一網紅姜逸磊（Papi醬）。

網紅政治當道

過去幾個月，蔡英文的競選策略之一就是與網紅互動，像是之前曾邀請網紅」阿滴「上總統專機合拍影片，也曾參與諷刺類評論網路節目」博恩夜夜秀「，通過與受年輕人歡迎的網紅互動，擺脫嚴肅形像要與年輕人拉近距離。

上周末，兩名年輕網紅鐘明軒、」波特王「先後發佈影片。今年20歲的網紅、作家鐘明軒在蔡英文官邸中拍攝影片，從兩人互動中展現出蔡英文較私人的一面。像是鐘明軒問蔡英文上次哭是什麼時候，蔡英文回答稱，」上次哭的時候是我媽媽過世的時候，是在去年「。

鐘明軒也希望蔡英文未來若提及中國政府不好時，能講」中共「，而不是整個中國。他解釋，」他們的人民，很多人其實也不喜歡他們的政府。可是如果你今天說，是中共怎麼樣，他們會覺得，你講的是中共並不是整個中國「。蔡英文也當場承諾會修正。

10月時，鐘明軒在台北接受BBC中文專訪，他表示自己沒有政治立場，並不是誰的支持者，認為韓國瑜和蔡英文都有缺點，並不會偏袒哪一個，會以政策去投票，他希望因此影響身邊的人。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 鐘明軒表示，自己是台灣人，未來也是既得利益者，因此現在希望能做點改變。

鐘明軒向BBC中文坦承，最近有因為政治因素而影響工作。他說：」我跟別人有合作，雖然已經完成合作，但他們的公司因為我的政治立場，導致影片下架。「但是，他並不在意，他說」若他們不懂欣賞，我也了解「。

鐘明軒認為現在的社會是」所謂的自由就是被別人討厭「，他並說」在中國不管怎樣都會被冠上政治「。但他認為，藝術與政治不應掛鉤，並解釋」不應該因為不喜歡某人，就不喜歡他的藝術作品，兩者可以分開。「當時的談話意外地呼應了現在」波特王「所遇到的狀況。

鐘明軒表示，自己是台灣人，未來也是既得利益者，因此現在希望能做點改變。他認為，年輕人應該要為較為進步的觀念而站出來。

他說：」老年人在社會上是受惠者，年輕時已經努力了，現在則是年輕人的時代，老年人就應該學會閉嘴！「

鐘明軒曾因陰柔特質遭受霸凌，13歲時因為翻唱《煎熬》而爆紅，後來在台灣以推崇」做自己「聞名，並自稱」國際美人「，深受年輕人的喜愛。在與蔡英文合作的影片中，鐘明軒也談及台灣人對民主的了解，蔡表示香港」反送中「事件才讓人們意識到民主」好像不是理所當然的事情「。

影片最後，鐘明軒也邀請蔡英文共同比出」3「和」Good「的手勢，雖然並未明說，但支持選舉號次抽到」3號「的蔡英文，意味十分濃厚。

政績才是勝選關鍵

學者表示，網絡聲量決定政治人物的支持度，但政績和政見才是決定贏得選舉的關鍵。台灣文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳曾向BBC分析，蔡英文所屬的民進黨在去年地方選舉大敗，因此希望調整競選策略，希望在網絡社群中拉高聲量，支持度才會提高，像是北高市長柯文哲和高雄市長韓國瑜都是在網絡上成功拉抬聲量，而成功當選。

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他認為，蔡英文今年一月強硬回應習近平」兩制「台灣方案提議，網絡聲量拉高，因此希望延續這股能量，提高支持度。鈕則勳分析，明年的總統大選與上一屆差太多，網絡行銷模式更多元。鈕則勳說：」加上近三年網紅增加，網紅與政治人物合體，對選情會有一定影響。「

據台灣媒體報導及統計，台灣20至45歲的青壯世代已經佔台灣總公民人數的45.9％，若40歲以下的人口，則佔投票人口超過三分之一（36.38％）。

鈕則勳近一步解釋，網紅和政治人物會相互拉抬，交換粉絲，互相拉攏對方的粉絲，各自有盤算，」蔡英文吸引網紅的粉絲，網紅也能吸納蔡英文的支持者，各自交換。「

另外，他表示，網紅也比較能脫離政治立場，想要藍綠都通吃，才可以增加粉絲數量。