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中國國家主席習近平凖備到澳門出席治權移交20週年紀念活動之際，傳出香港居民經港珠澳大橋前往澳門時被中國大陸公安扣查的消息，引起關注。

珠海市公安局周一（12月16日）通報，上周五（12月13日）在港珠澳大橋其中一個位於中國大陸範圍的人工島設置檢查站，發現一名姓鐘的乘客，涉嫌組織走私手機案，自2012年開始被通緝。通報同時透露，這個檢查站自12月10日開始運作以來，已截獲多名被中國大陸當局通緝的在逃嫌疑犯，但沒有透露具體名字。

香港警方同一天向BBC中文確認收到一名當地男人報案，指自己的父親經過大橋前往澳門後失去聯絡，案件目前列作「失蹤人口」處理，但警方發言人同時表示「不評論個別案件」。

去年開通的港珠澳大橋連接位於珠江口東邊的香港，和位於珠江口西邊的珠海市和澳門。根據協定，三地各自在自己的邊境設置檢查站，大橋中段位於中國大陸範圍，通常不另設出入境檢查。但珠海市公安局早前發通告，將在大橋其中一個人工島設置檢查站，目的是為澳門治權移交的週年紀念活動「創造良好社會環境」。

而隨著習近平凖備訪問澳門，香港當局也在來往澳門的渡輪碼頭加強檢查。 BBC中文記者12月16日在現場觀察發現，經上環港澳碼頭離開香港的全部旅客都需要接受簡易行李金屬探測器搜身。關員表示相關檢查從周一開始，未來數天都會持續。澳門出入境檢查站也相應加強了保安，旅客需要逐一接受X光機和金屬探測機檢查。

失蹤男子的兒子在珠海當局發佈通報前接受香港媒體訪問，透露他除了向香港警方報案，還向當地入境處求助，也曾經到珠海向當地公安部門查詢父親下落，被告知中國大陸當局沒有父親出入境紀錄。

港珠澳大橋去年正式通車，由兩條大橋和一條海底隧道組成，橋樑與海底隧道以兩個人工島連接。珠海公安設置的檢查站位於靠近香港的「東人工島」。

在一般情況下，從香港乘坐公車途經大橋前往澳門的旅客，只會分別在香港和澳門接受兩地政府的出入境檢查，雖然途中會進入中國大陸境內，但當局並不會要求旅客預先取得港澳居民通行證（俗稱「回鄉證」）、台灣居民通行證（俗稱「台胞證」）或中國簽證等入境許可，公車也不會在中途停站或讓旅客下車。

但香港媒體報道，珠海市公安局設置檢查站後，公車司機會要求乘客下車接受檢查，過程除了安全檢查和拍照，人員還要求檢查香港旅客的回鄉證。

香港泛民主派立法員議員涂謹申表示，除了這次個案，他的辦事處之前還收到報告，指有香港居民在人工島的被扣查多個小時後，被遣送回香港。

圖片版權 XINHUA Image caption 除了駕駛私家車，旅客可以乘坐穿梭巴士來往香港與澳門和珠海。

港珠澳大橋的司法管轄權如何設定？

大橋不同部份的管轄權按香港和中國大陸之間的界線為限，橋上有清楚的標注，說明中國大陸管轄區在什麼地方開始。公路上的路牌、標記也按照中港各自的相關交通法例定立。

由於大橋不同部份分別由中國大陸和香港管理，雙方在興建大橋期間曾多次商討大橋的執法和救援安排，確定在大橋香港段仍然由香港當局執法或進行交通意外的救援工作，中國大陸救援車輛可能會按需要進入香港段的大橋掉頭返回大陸管轄區，但不會離開大橋範圍。

圖片版權 Getty Images Image caption 港珠澳大橋上有清晰標示中國大陸的管轄界線。

部份香港車輛申請後可以使用港珠澳大橋來往澳門，但由於過程需要途經內地，因此需要購買中國大陸汽車保險。

香港建制派立法會議員姚思榮曾經參加與中國大陸制定港珠澳大橋相關法律，他說當時雙方主要討論中港澳三方在處理事故時如何協調，沒有研究人工島的用途和安排。姚思榮又向香港媒體表示，不清楚珠海當局設置檢查站前有沒有通知香港政府。

港珠澳大橋的五個重要數字 主橋成本 RMB¥480億

香港支付成本 HK$1201億

大橋預計壽命 120年

預測2030年每日車流量 2.9萬

工傷死亡人數 18人 CNS

相當於「違章建築」

香港因為《逃犯條例》修訂引起的示威浪潮持續，中國大陸過去多個月來，在接連香港的多個邊境檢查站都加強保安，檢查旅客的身份和他們手機的內容。

香港泛民主派認為，香港、澳門和珠海三地的協議規定它們只會在各自的口岸建立檢查站，珠海市公安局在人工島設置檢查站相等於「違章建築」。其中，民主派立法會議員譚文豪說，中國大陸當局因為習近平到訪澳門而加強保安的做法無可厚非，但只需要在澳門口岸加強保安就可以。

另一名民主派議員涂謹申也指出，使用直升機和渡輪來往香港和澳門的旅客，同樣也會經過中國大陸範圍，質疑日後中國大陸當局會否同樣截查這些旅客。

但中國全國人大香港代表葉國謙認為，檢查站位於中國大陸範圍，珠海市當局有權設置檢查站，當初興建大橋時的協定也沒有禁止珠海當局在人工島設置檢查站。