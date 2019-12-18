台灣大選2020：履歷、政綱、兩岸關係立場，帶你了解台灣總統候選人

  • 2019年 12月 18日

2020年台灣總統選舉選戰日益激烈。從六度出戰的老將宋楚瑜，到去年橫空出世的國民黨政治明星韓國瑜，再到台灣首任女總統、此次尋求二次連任的蔡英文，三位候選人各自在政策上有所側重。你對他們了解有多少？你真的了解他們的政治綱領嗎？你可以從下面的這個小程序了解一二。

台灣大選2020：
候選人一覽

了解台灣下一任總統！選擇一位候選人，查看他們的資料與政綱

文字整理：李宗憲、王凡

互動式程序製作：BBC News東亞數據新聞組Aghnia Adzkia、Leben Asa、Arvin Supriyadi及Davies Surya

相關主題內容

更多有關此項報導的內容