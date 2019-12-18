台灣大選2020：
候選人一覽
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宋楚瑜
政黨: 親民黨
生日: 1942年3月16日（77歲）
學歷: 美國華盛頓喬治城大學政治系哲學博士
- 台灣省長
- 蔣經國英語秘書
- 行政院新聞局局長
- 創立親民黨
重要經歷:
「藍綠推兩邊，人民擺中間」
對等分治、兩岸對話、和平發展
坐下來談兩岸關係，台灣命運靠台灣人掌握
- 雙首長制轉變成內閣制
- 制定專法支援台商海外事業，扶植創新，推動CPTPP與RCEP等區域經濟協議
- 民法成年下修至18歲
- 推動國民義務教育年齡向下延伸3年
- 打破政黨壟斷，降低政黨票門檻，提升小黨生存空間
- 軍人、公務員、教職人員
- 政治立場親中選民
- 中間選民
- 郭台銘支持者、不支持韓國瑜的國民黨支持者
韓國瑜
政黨: 國民黨
生日: 1957年6月17日（62歲）
學歷: 台灣政治大學東亞研究所法學碩士
- 高雄市長
- 立法委員
- 縣議員
- 台北農產運銷公司總經理
重要經歷:
「台灣安全，人民有錢」
「一中各表」的「九二共識」，兩岸目前不存在統一或獨立的條件，反對台獨反對一國兩制
- 重視經貿，捍衛主權，發財外交，裡子外交，多交朋友
- 發展核能等乾淨能源，能源充裕、穩定不中斷，而且價格平穩合理的能源供應
- 0到6歲國家幫忙養，老青共居，長照（養老）政策革新
- 雙語教育，鼓勵交換學生
- 解決青年貧窮感，提供低率貸款，留才補助，勞保機制革新
- 勞工階級
- 軍人、公務員、教職人員
- 政治立場親中選民
蔡英文
政黨: 民進黨
生日: 1956年8月31日（63歲）
學歷: 英國倫敦政治經濟學院博士
- 現任總統
- 立法委員
- 大陸委員會主任委員
- 行政院副院長
重要經歷:
「2020台灣要贏，LET'S WIN!」
拒絕「一國兩制」，「中華民國台灣」是社會最大共識
- 主打政績，延續現有政策
- 捍衛中華民國主權，保障台灣人民的安全與尊嚴
- 主張「非核家園」，即台灣應全面廢除核能發電，力推能源轉型
- 0到6歲國家養，育兒津貼覆蓋0-6歲
- 主推轉型正義，即彌補過去威權政府的違法或不義行為
- 外交以加入FTA、CPTPP為主要目標
- 知識分子
- 年輕人、學生
- 同志及性小眾群體（LGBTQ）
- 女性（女權）主義者