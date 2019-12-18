2020年台灣總統選舉選戰日益激烈。從六度出戰的老將宋楚瑜，到去年橫空出世的國民黨政治明星韓國瑜，再到台灣首任女總統、此次尋求二次連任的蔡英文，三位候選人各自在政策上有所側重。你對他們了解有多少？你真的了解他們的政治綱領嗎？你可以從下面的這個小程序了解一二。

台灣大選2020：

候選人一覽 了解台灣下一任總統！選擇一位候選人，查看他們的資料與政綱 返回 宋楚瑜 基本信息 政黨: 親民黨 生日: 1942年3月16日（77歲） 學歷: 美國華盛頓喬治城大學政治系哲學博士 重要經歷: 台灣省長

蔣經國英語秘書

行政院新聞局局長

創立親民黨 競選口號 「藍綠推兩邊，人民擺中間」 兩岸關係主張 對等分治、兩岸對話、和平發展 坐下來談兩岸關係，台灣命運靠台灣人掌握 主要政綱 雙首長制轉變成內閣制

制定專法支援台商海外事業，扶植創新，推動CPTPP與RCEP等區域經濟協議

民法成年下修至18歲

推動國民義務教育年齡向下延伸3年

打破政黨壟斷，降低政黨票門檻，提升小黨生存空間 支持者 軍人、公務員、教職人員

政治立場親中選民

中間選民

郭台銘支持者、不支持韓國瑜的國民黨支持者 韓國瑜 基本信息 政黨: 國民黨 生日: 1957年6月17日（62歲） 學歷: 台灣政治大學東亞研究所法學碩士 重要經歷: 高雄市長

立法委員

縣議員

台北農產運銷公司總經理 競選口號 「台灣安全，人民有錢」 兩岸關係主張 「一中各表」的「九二共識」，兩岸目前不存在統一或獨立的條件，反對台獨反對一國兩制 主要政綱 重視經貿，捍衛主權，發財外交，裡子外交，多交朋友

發展核能等乾淨能源，能源充裕、穩定不中斷，而且價格平穩合理的能源供應

0到6歲國家幫忙養，老青共居，長照（養老）政策革新

雙語教育，鼓勵交換學生

解決青年貧窮感，提供低率貸款，留才補助，勞保機制革新 支持者 勞工階級

軍人、公務員、教職人員

政治立場親中選民 蔡英文 基本信息 政黨: 民進黨 生日: 1956年8月31日（63歲） 學歷: 英國倫敦政治經濟學院博士 重要經歷: 現任總統

立法委員

大陸委員會主任委員

行政院副院長 競選口號 「2020台灣要贏，LET'S WIN!」 兩岸關係主張 拒絕「一國兩制」，「中華民國台灣」是社會最大共識 主要政綱 主打政績，延續現有政策

捍衛中華民國主權，保障台灣人民的安全與尊嚴

主張「非核家園」，即台灣應全面廢除核能發電，力推能源轉型

0到6歲國家養，育兒津貼覆蓋0-6歲

主推轉型正義，即彌補過去威權政府的違法或不義行為

外交以加入FTA、CPTPP為主要目標 支持者 知識分子

年輕人、學生

同志及性小眾群體（LGBTQ）

女性（女權）主義者

文字整理：李宗憲、王凡

互動式程序製作：BBC News東亞數據新聞組Aghnia Adzkia、Leben Asa、Arvin Supriyadi及Davies Surya