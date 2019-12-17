圖片版權 CNS Image caption 中國第一艘國產航母山東艦是在第一艘航母遼寧艦的基礎上設計建造，都使用滑躍式飛行甲板

中國第一艘國產航空母艦，55000噸的山東艦周二（17日）下午在海南軍港交付海軍，中國領導人習近平親自出席了交接入列儀式。

中國的國產新航母山東號標誌著中國海軍空中打擊力量得到進一步提升，也使中國成為美國，英國和意大利之後的擁有多艘航母的國家。

中國媒體報道，習近平在交接儀式中親自登上了這艘被命名為「中國人民解放軍海軍山東艦」，舷號為「17」的新航母檢閲儀仗隊。

中國的第二艘航母是在第一艘航母遼寧艦的基礎上設計建造。中國媒體報道，山東艦可搭載36架殲-15艦載機，而遼寧號只能搭載24架殲-15艦載機。

「山東」號

殲-15艦載機是中國根據俄羅斯蘇霍伊戰機改進設計的重型艦載型第四代戰機，該艦載機被北約命名的代號為側衛-X2。

圖片版權 Xinhua Image caption 殲-15艦載機是中國根據俄羅斯蘇霍伊戰機改進設計的重型艦載型第四代戰機，該艦載機被北約命名的代號為側衛-X2。

中國在2013年開始建造第二艘航空母艦。2015年底中國國防部發言人證實中國正在自主設計建造第二艘常規動力的航空母艦。2017年這艘國產航空母艦下水。

2018年中國國產航母完成了4次海試。在今年的海試中，這艘航母攜帶艦載機通過台灣海峽去南海進行試驗和訓練。

2017年初中國設計網舉行「我給航母來取名」的投票活動，許多觀眾要求給第二艘航母起名為「台灣」號。

「瓦良格」號

遼寧艦艦體是前蘇聯海軍的「瓦良格」號，那是一艘在冷戰結束時未完成建造的航母。

中國從烏克蘭購買了「瓦良格」號船體對其加以改造，成為中國海軍第一艘航母遼寧艦。該艦在2012年下水服役。

山東艦同遼寧艦一樣使用滑躍式飛行甲板滑躍式飛行甲板。報道說，中國第三艘航母將使用平面甲板，在上面安裝與美國最新航母「福特」號一樣的電磁彈射器。

之前中國媒體報道證實，中國已經開工建造至少一艘8萬噸左右的常規動力航空母艦。此前《南華早報》報道說，中國計劃在第一階段建造4艘航母。有猜測說，在下一階段中國可能會建造核動力航母。

國外觀察認為中國加快了軍艦建造速度，中國發展下一代核動力戰艦的可能性也很大。

就在中國第一艘國產航母交付海軍前一周，在12月10日第二艘航母，72000噸的「威爾士王子」號也在英國南部軍港樸茨矛茨被交付皇家海軍。