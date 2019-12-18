澳門治權移交20週年：習近平稱澳門貫徹「一國兩制」的經驗值得總結

圖片版權 Reuters Image caption 習近平18日抵達澳門。

中國國家主席習近平周三（18日）訪問澳門，將出席慶祝澳門治權移交20週年的活動。

習近平和夫人彭麗媛周三下午4點多抵達澳門，現任澳門特首崔世安和將在周五上任的候任特首賀一誠到場迎接。

習近平在機場發表講話，說澳門回歸祖國20年，取得的成就和進步令人自豪，並指澳門認真地貫徹「一國兩制」方針，取得的經驗和具有的特色值得總結。

他將在澳門逗留至周五，期間出席多項澳門治權移交慶祝活動，亦會參加新任特首賀一誠的新一屆政府就職典禮會。

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外界關注習近平此行會否提出新政策，引導澳門把產業變得多元化，以及透過對澳門的評價，向示威浪潮不斷的香港發出訊號。

圖片版權 Reuters Image caption 澳門機場加強保安。

澳門加強保安

在香港抗議持續下，澳門和珠海公安為了此次活動明顯加強保安，來往港澳的船隻減少班次，新建的輕軌暫停服務。珠海市公安局在港珠澳大橋設置額外檢查站，有香港市民前往澳門期間在該檢查站被指是在逃嫌疑犯被捕，觸發爭議。

另外，香港電台（港台）、無線電視、Now新聞台、商業電台（商台）和《南華早報》等多家香港媒體記者被拒入境。

部分記者是獲澳門新聞局批准採訪官方行程，但在過關時，當局引用澳門特區《內部保安綱要法》，指有強烈跡象顯示，這些記者是在澳門從事「危害公共安全或公共秩序之活動」。港台、商台、Now新聞、南華早報分別表示對事件表示遺憾。

香港記協聲明指，記者履行採訪職責，循正常程序入境，並非滋事份子，對澳門當局肆意收緊入境政策，拒絶香港記者入境的作法表示「極度遺憾」。香港記協促請中央政府及澳門特區政府對合法前往採訪的記者，給予一視同仁的待遇，並保障新聞自由。

香港民主派政黨社民連原本計劃去澳門示威，但被拒絶登船。社民連副主席黃浩銘質疑稱澳門近日拒絶多人入境，如果連和平示威的空間也不容許，根本無資格爭取成為國際金融中心。

美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）月初試圖入境澳門被拒，並被要求籤署「自願不入境」書。澳門保安司司長黃少澤之後回應說，對具體個案不作評論，但強調，每個國家、地區都有自身出入境政策，警方有義務、有責任確保澳門安全，口岸的控制方面亦如此。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港民主派政黨社民連試圖出境香港前往澳門被拒登船。

澳門與香港的比較

香港示威持續超過半年，引來外界質疑「一國兩制」是否能夠在香港實踐。爭取民主訴求的香港以及甚少發生示威活動的澳門成為強烈對比。

澳門十年前便通過了香港尚未通過的《基本法》第23條有關國家安全的法律，香港在2003年因為這條法例草案觸發大規模遊行，政府最後擱置計劃至今。澳門亦已在今年初落實《國歌法》，香港只是完成首讀程序，未知何時通過。

香港政府幾年前試圖推廣「國民教育」但觸發抗議，最終撤回方案，澳門未有推行「國民教育」，但大部分學校使用大陸出版社的歷史科和「品德與公民」科的教科書。

香港2014年時爆發爭取民主普選的「佔領中環運動」，到今年因為《逃犯條例》修訂爭議，再次有大規模群眾抗議，釀成持續和暴力的警民衝突，澳門當局不批准任何聲援香港示威的活動。

中國官方把澳門稱為「一國兩制」的成功範例。中共中央政治局常委栗戰書表明，北京中央的全面管治權是授權特區實行高度自治的前提和基礎，中央對香港和澳門的要求一樣。

中國駐英大使劉曉明16日在倫敦出席活動時表示，澳門向世界展現成功實踐了「一國兩制」、「澳人治澳」、「高度自由」，強調融入國家發展大局，是「一國兩制」的「應有之義」。

他說，國際上有一些勢力，不願看到香港「一國兩制」成功實踐，「希望澳門作為捍衛不干涉內政原則的明燈，照亮香港前進的道路。」

香港特首林鄭月娥亦出席澳門的治權移交慶祝活動，她兩日前在北京述職時曾經與中國國家領導人會面。當時，習近平說香港處於「回歸以來最嚴峻複雜的一年」，他重申表態，充分肯定林鄭月娥的工作，並強調要解決香港社會的「深層次矛盾」。