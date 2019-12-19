中國完成北斗系統布局：「一帶一路」立體化與中美太空競爭

圖片版權 Getty Images Image caption 在12月16日中國"一箭雙星"發射了兩顆北斗導航衛星，完成了北斗三號全球系統24顆中圓地球軌道衛星全部發射部署。

歲末臨近，中國太空發射仍十分繁忙。近日，中國「一箭雙星」發射了兩顆北斗導航衛星，完成北斗三號全球系統24顆中遠地軌道衛星全部發射部署。有分析認為，中國完善自己的全球定位系統是實現「一帶一路」立體化戰略的一部分。

英國安全和防務智庫皇家聯合三軍研究所（RUSI）的研究員斯蒂金斯(Alexandra Stickings)對BBC說，北斗系統建設當然有中國試圖擴大影響力的意義，但同時也涉及到經濟和戰略安全考量。

斯蒂金斯認為，中國建造能同美國GPS匹敵的全球導航系統是中國太空發展雄心的一部分，「擁有自己的系統的主要優勢是使用安全，不需依賴他國提供服務。在衝突發生時，美國可以切斷某些地區的（獲取GPS）服務」。她認為，北斗系統毫無疑問具有軍事價值，能提高軍事精確度，從區域覆蓋發展到全球覆蓋，中國可以決定拒絶某些用戶接收信號，或只收到降級的信號。

同時，國際評論員西迪基(Sabena siddiqui) 也在《亞洲時報》撰文認為，北斗系統加上絶大部分由中國承建的亞洲海底電纜增加了許多發展中國家對中國龐大的通訊基礎設施的依賴。中國主宰「一帶一路」國家空間和數字系統的優點是能夠保證這些系統盡可能少地受到干擾平穩運行，但同時也增加了這些國家的信息被操控的隱患。

雖然有技術專家質疑，北斗系統雙向信號傳輸是否在安全與穩定性能上略輸於美國GPS系統的單向傳輸，但多數國際分析人士承認，北斗系統部署完畢仍是中美全面競爭時代中國在太空實力方面下的一步大棋。

北斗三號

中國的北斗系統是中國自主建設的一個衛星導航系統。第一代北斗系統2000年開始使用，提供區域定位服務。第二代北斗系統從2012年底開始為亞太用戶提供區域定位服務。

2015年中國開始建造第三代北斗系統（北斗三號），部署全球衛星網絡。北斗三號首顆衛星於2017年發射，2018年底中國宣佈北斗三號正式提供全球服務。

北斗三號全球系統由24顆中地軌道衛星，3顆地球靜止軌道衛星，和3顆傾斜地球同步軌道衛星組成。據新華社報道稱，北斗三號在過去兩年中通過17次發射把28顆全球組網衛星送入預定軌道。

圖片版權 Getty Images Image caption 俄羅斯在向中國出口的蘇-35戰機上已安裝北斗系統接收裝置。

按計劃，北斗系統2018年覆蓋「一帶一路」國家，2020年完成建設提供全球定位服務，2035年圍繞北斗建成定位，導航，授時等綜合體系。

國際實驗室

北斗衛星導航定位協會透露，北斗導航已在90多個國家和地區推出服務，在「一帶一路」沿線近40國開展應用業務，涉及交通運輸，港口管理，土地規劃，農業發展等領域。

中國媒體報道說，今年早些時候北京還舉辦了北斗「一帶一路」技術與應用國際培訓班開班，學員來自尼日利亞，老撾，贊比亞，意大利，塔吉克斯坦，埃及，印度尼西亞，印度，菲律賓，緬甸，泰國和尼泊爾等國。

中國推行圍繞北斗系統積極展開國際交流，把北斗系統作為「一帶一路」的一個助推器。為此中國建立"北斗開放實驗室"，並積極在一帶一路國家推廣北斗開放實驗室的國際分實驗室。

圖片版權 xinhua Image caption 2017年中國在突尼斯建立了第一個北斗海外中心——中阿北斗/GNSS中心

按照中國官方計劃，這些國際分實驗室將在「一帶一路」沿線國家發揮培訓和示範作用，也將發揮紐帶作用，促進對北斗這個太空基礎設施的國際利用。

2017年中國領導人在「一帶一路」國際峰會上提出要建設21世紀的「數字絲綢之路」，要利用中國數字經濟的規模優勢，促進「一帶一路」國家的信息基礎設施建設，加強中國同這些國家的全方位經濟合作。

「一帶一路」立體化

中國專家說，隨著北斗系統應用化加強，將形成完整的產業鏈，催生新的北斗應用模式。中國媒體報道說，在2018年，中國的國內導航產業已超過三千億元人民幣的規模。

圖片版權 Xinhua Image caption 北斗三號全球系統由24顆中圓地球軌道衛星，3顆地球靜止軌道衛星，和3顆傾斜地球同步軌道衛星組成

《亞洲時報》評論認為，中國正在推行立體「一帶一路」，即包括提升陸上「一帶一路」沿線國家的基礎設施網絡，同時在發展所謂「21世紀海上絲綢之路」，另外通過數字經濟以及太空北斗通訊導航產業鏈進一步加強國際合作。