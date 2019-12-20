圖片版權 Getty Images Image caption 習近平在演說中多次提到澳門如何實踐一國兩制。

中國國家主席習近平周五（20日）出席澳門治權移交20週年慶祝大會暨澳門特區第五屆政府就職典禮時，高調評價澳門「發自內心地擁護一國兩制」，強調港澳事務「完全是中國內政，用不著任何外部勢力指手劃腳」。

香港抗議持續超過半年，令外界更為關注今次習近平訪問澳門的行程，以及習近平會否借澳門來表達對香港以及「一國兩制」的看法。

讚揚澳門「發自內心擁護一國兩制」

習近平早上在東亞運體育館參加澳門的官方儀式，新任澳門行政長官賀一誠，在習近平監誓下，宣誓就任，賀一誠之後帶領主要官員宣誓。

他隨後在長達半小時的講話中表示，在中央政府和祖國內地大力支持下，在何厚鏵、崔世安兩位行政長官帶領下，澳門政府和社會各界人士同心協力，開創澳門歷史上最好的發展局面，譜寫具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐的華彩篇章。

「澳門地方雖小，但在『一國兩制』實踐中作用獨特，」他說，「澳門的成功實踐告訴我們，只要對『一國兩制』堅信而篤行，"一國兩制"的生命力和優越性就會充分顯現出來。」

他認為，特區政府要意志堅定，「從不為一時之曲折而動搖，從不為外部之干擾而迷惘，善於把握國家重大發展戰略和一系列政策支持帶來的機遇，乘勢而上，在融入國家發展大局中實現自身更好發展。」

圖片版權 Reuters Image caption 習近平訪問澳門三天，與社會各界見面。

他指出，澳門同胞深刻認同「一國」是「兩制」的前提和基礎，旗幟鮮明維護憲法和基本法確定的憲制秩序，尊重國家主體實行的社會主義制度，正確處理涉及中央和特別行政區關係的有關問題。澳門特區行政、立法、司法機關堅持把維護中央對特別行政區「全面管治權」和保障特別行政區「高度自治權」有機結合起來，堅守「一國」原則底線，自覺維護中央權力和基本法權威。

他表示，澳門以《憲法》和澳門《基本法》為基礎的憲制秩序牢固確立，治理體系日益完善，澳門堅決維護中央全面管治權，正確行使高度自治權，順利完成《基本法》第23條和《國歌法》等本地立法，成立特別行政區維護國家安全委員會，維護國家主權，而澳門行政、立法、司法機關嚴格依法履行職責，正確處理相互關係，自覺維護行政長官權威，確保以行政長官為核心的行政主導體制順暢運行。

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在香港，《基本法》23條在2003年觸發50萬人上街遊行，結果促成政府撤回草案，《國歌法》則在一片爭議聲中完成首讀程序，但未知何時完成立法。而香港也沒有國家安全相關的委員會。

習近平表示，澳門特區政府和社會各界高度重視弘揚愛國傳統，堅決落實以愛國者為主體的「澳人治澳」，特別行政區政權機關均以「愛國者」為主組成，「愛國愛澳」力量日益發展壯大，「愛國愛澳」核心價值在澳門社會居於主導地位，澳門各類學校的愛國主義教育有聲有色，國家意識和愛國精神在青少年心田中深深扎根。

習近平又說，澳門回歸二十年以來，取得的成就舉世矚目，成為「最安全的城市之一」，政府和市民保持密切溝通，社會各界理性表達各種訴求。習近平強調，「一國兩制」是特區長期保持繁榮穩定的最佳制度，指澳門的成功告訴他，確保一國兩制不變形、不走樣，一國兩制事業才能行得穩、走得遠。

他說，政策需要結合國家及本地利益立場去考慮，全力創新、集中精力、改善民生、循序漸進發展民主。他讚揚當家作主的澳門人，有能力管理好、發展好澳門。

他對澳門表達了一些期許，包括推進公共行政等制度改革，提高政府管治效能，促進治理體系和治理能力現代化。要把依法辦事作為特別行政區治理的基本凖則，不斷健全完善依法治澳的制度體系。要善用科技，加快建設智慧城市，以大數據等信息化技術推進政府管理和社會治理模式創新，不斷促進政府決策科學化、社會治理精凖化、公共服務高效化。

圖片版權 Reuters Image caption 賀一誠（左）今天成為澳門新任特首。

新一任澳門行政長官賀一誠在習近平監誓下，宣誓就任，並帶領主要官員宣誓。

賀一誠在沒有競爭下，順利由一個400人組成的委員會投票當選澳門特首。他在儀式上表示，祖國是澳門的堅強後盾，對祖國取得偉大成就充滿自豪，亦對祖國未來充滿信心，他作為澳門第五任行政長官 ，感到使命光榮。

賀一誠指，未來會全面凖確落實「一國兩制」方針，維護國家主權、安全和發展，推動經濟社會發展，並總結過去20年一國兩制的成功經驗，提高站點，進一步建設「一國兩制」，加強落實《基本法》和《憲法》。