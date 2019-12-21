矽谷創新「停滯」？曾經的中國仿製者現在領跑了

美國矽谷（硅谷）一直被認為是世界的創新基地，但最近這裏的互聯網巨頭們似乎遇到一些新的競爭對手。而它們，來自中國。快手、抖音、微信……一批誕生於中國的社交媒體在用戶規模、商業模式和產品創新上開始領跑全球。

中國究竟在哪些科技領域取得了進展和突破？BBC《Click》節目組最近走訪中國，尋訪這個國家與眾不同的科技創新，看看它們為何讓矽谷都感到緊張？

在本集中，我們將看看中國公司在社交媒體上的創新。