香港支援示威者眾籌平台遭查為何引發爭議

圖片版權 Getty Images Image caption 目前已經有超過6000人因為香港的示威浪潮被捕。

香港警方宣佈以「洗黑錢」之名，拘捕眾籌平台「星火同盟」的成員，包括這個組織旗下一個銀行戶口的負責人，指出近半月發現它有大量現金交易，戶口的現金流模式與洗黑錢的模式相似。該平台的籌款目的是支援香港被捕示威者。

警方發言人周四（12月19日）指出，有關銀行戶口由一家空殼公司登記，而且大部份金錢都用作個人投資保險活動，受益人是這家空殼公司的主席，將會向法庭申請凍結戶口內約7000萬港元（約合897萬美元）。

星火同盟之後在社交網站發出聲明，批評警方的說法失實，將平台的運作「扭曲成洗黑錢等惡意用途，意圖抹黑」。

香港因為《逃犯條例》修訂引起的示威持續超過半年，不少人被捕後需要經歷漫長而且昂貴的司法程序，當地一些團體發起眾籌，資助被控告的示威者。分析留意到，星火同盟收取捐款的方式與其他類似的眾籌平台、以至一些政黨和慈善團體的做法都很類似，將捐款資金用於保險投資的作法最多有詐騙嫌疑，難以確定捐款與犯罪收益有關，質疑警方的做法。

具備「洗黑錢罪行的特徵」

香港警方發言人透露，搜查期間發現大量現金、超級市場現金劵、個人防護裝備等，不排除公司利用這些資金「給年輕人出來活動作為報酬」。

發言人沒有具體說明眾籌基金涉嫌犯下的罪行，只稱案件具備「洗黑錢罪行的特徵」，包括「大量現金出入、公司業務和被捕人士收入不相稱等」。

星火同盟在2016年成立，當時目的主要是協助2016年旺角警民衝突後被捕的示威者，向他們提供被捕保釋、法律諮詢等協助。至今年再向因為《逃犯條例》示威浪潮中被捕人士提供支援。

這個組織一直依靠一個在香港匯豐銀行設立的戶口收取捐款，直至上月突然宣佈戶口暫停運作，將以「其他方式接收款項」，組織成立三年多以來從沒有公開收入與支出詳情。

匯豐銀行在社交網站發表聲明，指出如果發現帳戶有任何「異常活動」，就會要求客戶提供額外資料，強調不會「輕易關閉客戶的帳戶」。

「阻嚇」作用

前香港特首梁振英在社交網站發文，歡迎警方的做法，又呼籲繼續調查星火同盟的資金來源。

但一些香港律師質疑，收款人必須「明確知道或有理由相信」得到的款項是犯罪收益，才算是「洗黑錢」。香港律師林炳昌接受《明報》採訪時說，許多機構和政黨接受捐款的方式，與星火同盟類似。

至於警方指星火同盟把資金用作購買個人保險產品，林炳昌認為如果同盟把錢用於不是宣稱的用途，就有可能涉及詐騙，但與「洗黑錢」是兩回事。

另一名律師何旳匡也認為，他從警方公開的資料中看不見「可以公訴的罪行」，質疑行動只是希望起「阻嚇」作用。

眾籌在香港示威浪潮中多次扮演重要角色。其中，一些網民在6月發起網絡籌款，所得的費用會用在全球各國報章刊登廣告，希望游說各國政府，在G20峰會期間為幫助香港示威者向北京政府施壓，短短半天就籌得超過500萬港元。

圖片版權 Getty Images Image caption 一些網民在發起網絡籌款在全球各國報章刊登廣告，希望游說各國政府，在6月G20峰會為香港向北京政府施壓。

香港爆發示威浪潮後，出現多個支援被捕示威者的基金，讓他們可以在聘請律師、支付保釋金或日常生活中獲得幫助。

除了星火同盟，香港目前仍然有另一個稱為「612人道支援基金」（簡稱「612基金」）的組織，今年6月成立，向示威浪潮被捕人士提供法律支援，同樣以銀行戶口收集捐款。

根據「612基金」公開的數據，它到目前已經籌得超過9700萬港元，向接近7000人提供支援。基金網站列出五名負責監管基金的運作及使用的信託人，包括香港天主教教區前主教陳日君、前立法會議員何秀蘭、歌手何韻詩等。

何秀蘭接受香港傳媒訪問時，被問到會否擔心「612基金」會跟星火同盟一樣受到政府調查，她回應說成立初期已經預計可能會有來自政府的壓力，但她強調「612基金」運作的過程公開透明。

Reuters 香港反修例風波至今超6000人被捕 這是當地主權移交以來最嚴重的政治風波 當中被檢控人數 956人

其中被控暴動暴人數 517人

被捕人當中，報稱為學生有2393人 資料來源：香港警務處（截至12月9 日）

高昂的法律費用

香港示威浪潮中，截至12月已經有超過6000人被捕。他們面對的刑事檢控過程與一般案件無異。香港警方會先就案件作出調查，然後把證據交給律政司決定是否提出檢控，也會決定以什麼罪名檢控。

被檢控後，示威者有權聘請律師在法庭上為自己辯護，但律師費一般十分高昂。例如早前「佔領中環」其中一名發起人、立法會議員陳淑莊被起訴，她所花的律師費超過100萬港幣（約合12.8萬美元）。

被檢控示威者可以透過香港政府的法律援助處，申請資助聘請律師，但金額不一定足夠支付所有費用。一些示威支持者於是成立一些支援基金，向這些被捕示威者提供支援。

其中，根據「612基金」網站的資料，基金可以向被捕示威者提供法律意見、支付保釋金、支付安排律師到監獄或羈留所探訪的費用等。這些基金大多透過網絡或銀行戶口向公眾籌集資金。