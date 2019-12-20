澳門：中國當局理想的「一國兩制」榜樣？

圖片版權 Reuters Image caption 1557被葡萄牙租借，1887年正式成為葡萄牙的殖民地。

中國國家主席習近平周五（20日）出席澳門治權移交20週年慶祝大會暨澳門特區第五屆政府就職典禮時，高調評價澳門「發自內心地擁護『一國兩制』」，強調港澳事務「完全是中國內政，用不著任何外部勢力指手劃腳」。

外界解讀習近平是在向香港喊話。同樣是實施「一國兩制」的特別行政區，香港的反逃犯條例修訂示威風波已經持續半年之久，數百萬人走上街頭抗議， 而澳門對香港示威全程保持沉默，中國高調政府表揚澳門的愛國熱情，並將其樹立為「一國兩制」的閃亮典範。

「一國兩制」為何在澳門和香港的效果如此不同？

澳門的變化

澳門位於廣州以南，距香港約65公里，是地域狹小但具有重要意義的港口城市。

1557年被葡萄牙租借，1887年正式成為葡萄牙的殖民地。

澳門研究中心主任林玉鳳（Agnes Lam）說，「當葡萄牙人完全統治澳門時，因為地理上如此接近，他們不得不與中國談判。澳門所有食品都來自中國，所以葡萄牙人一直在與中國合作。」

1987年葡萄牙和中國簽署《中葡聯合聲明》：於1999年12月20日將澳門的治權歸還中國。

圖片版權 Getty Images Image caption 澳門新行政長官賀一誠與中國國家主席習近平握手。

「一國兩制」框架下，澳門擁有自己的政府，獨立管理法律和金融事務， 擁有自己的貨幣澳門元， 也擁有本地法律，允許博彩。澳門的行政長官由北京欽定的400人委員會投票選出，該委員會由政客和商人組成。普通市民對行政長官的任命和香港不同，沒有直接話語權。

林玉鳳對BBC說：「關於『一國兩制』，我們不和中國公開辯論。我們懂得邊界（底線）在哪裏。」

她說，與中國政府進行溝通的傳統成為「一國兩制」在澳門比在香港更成功的原因之一。

林玉鳳補充說，澳門的重點一直在改善經濟和教育體系。

澳門有60萬多人，人均GDP排名世界第三，僅次於盧森堡和瑞士。去年，澳門政府財政盈餘之餘向永久居民發放10,000澳門元（923英鎊； 1,246美元）。

倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生（Steve Tsang）說：「中國讓澳門向美國的大型博彩業開放，使澳門成為國際性的全球博彩中心，這顯著促進經濟增長。」

他說：「澳門在經濟上曾是香港的窮兄弟，現時的人均GDP比香港高得多。澳門目前有近一半的人口是從中國移民來的。因此從中國政府的角度來看，澳門是一國兩制的榜樣。」

香港的抗議活動蔓延到澳門了嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 不過周庭希說："絶大多數澳門人不支持香港的抗議活動，也不同情香港人。"

香港的抗議活動已進入第六個月，但澳門基本保持沉默。

前新澳門學社理事長，社運人士周庭希（Jason Chao）對BBC說：「澳門沒有政治異議行動存在。」

他說：「香港與澳門之間的主要差異是對自治的渴望。香港人有自治，追求自由權利的渴望，他們為此而鬥爭。這不適用於澳門。這裏大多數人親中國。他們過著非常舒適的生活。所以在澳門從事民主和人權活動很難。」

他說，有些人確實也有針對澳門政府的抗議和批評，但這些人要求北京介入幫他們解決爭端。

也曾出現過幾次人們試圖集會支持香港的努力。 8月，澳門政府封鎖了一個廣場以防止抗議者示威。9月澳門高等法院駁回了示威者的機會申請。

不過周庭希說：「絶大多數澳門人不支持香港的抗議活動，也不同情香港人。」

澳門的未來在哪裏？

中國國家主席習近平抵達澳門參加20週年治權移交紀念活動，高調表揚澳門：「澳門回歸祖國20年來取得的成就和進步令人自豪，祖國人民和中央政府也都感自豪。」

上周中共中央政治局常委栗戰書表示，澳門人民有強烈的民族認同感。他還讚揚澳門政府的「愛國愛澳」的核心價值，頒布《基本法》23條維護國家安全。

2003年香港嘗試推《基本法》23條，結果觸發五十萬人上街，最後迫使政府放棄。

習近平在慶祝澳門回歸祖國20週年大會的講話中，希望「澳門把握共建『一帶一路』和粵港澳大灣區建設的機遇，更好發揮自身所長，增強競爭優勢。當前，特別要做好珠澳合作開發橫琴這篇文章，為澳門長遠發展開闢廣闊空間，注入新動力。」

圖片版權 AFP Image caption 林玉鳳補充說，澳門的重點一直在改善經濟和教育體系。

曾銳生說，與香港不同，澳門沒有大規模的民主運動，也沒有非常「自由和激進的媒體」。

他說：「澳門不是中國的麻煩。它基本上正在做中國政府想做的所有事。」