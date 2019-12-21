圖片版權 xinhua Image caption 中國高科技企業受美國制裁和限制後加強了對國內供應的需求，為中國芯片業發展帶來了3千億美元的投資機會。

中國的通訊企業華為，中興遭受美國制裁後，半導體，芯片成了受到中國全民關注的熱詞。許多人把芯片發展看作能夠使中國產業和技術升級的主要核心技術。

許多人希望在中國高科技企業受到美國斷供制裁時，中國芯片企業能借機實現「彎道超車」，趕上世界先進水平。中國媒體報道，中國已經有近2000家芯片設計相關企業，主要有華為，紫光展銳，依圖科技等。中國芯片企業佔全球芯片營收13%。

據彭博社報道，中國高科技企業受美國制裁和限制後加強了對國內供應的需求，為中國芯片業發展帶來了3千億美元的投資機會。

據第一財經報道，中國工程院院士倪光南說，華為事件進一步加強了中國對包括芯片等硬件核心技術和操作系統等軟件核心技術的重視。他說「現在國家對芯片的投入很大，但還是處於剛剛起步的階段」。

自主芯片努力

在中美貿易戰升級，芯片受到舉國關注的時候，中國媒體都在報道在過去差不多十年期間，中國每年進口芯片的價值超過了石油進口的消息，以此強調高科技核心技術自主的戰略重要性和經濟合理性。

中國總理李克強在2015年就在一個關於國家科技戰略的講話中強調「要將中低端產品提升到中高端產品」，並以芯片為例說明中國繼續提高科技實力，他說當時中國每年投入2000多億美元進口芯片，相當於每年石油進口的開支。

圖片版權 xinhua Image caption 中國的免稅政策惠及機器人，汽車發動機和手機使用的高中低檔芯片製造企業

根據中國官方公布的進口數字，2018年中國進口芯片價值超過3千億美元，超過了一年的軍費開支，也超過全球芯片進口總額的66%。

中國的芯片企業可以得到政府減免稅收的優待。中國政府宣佈對國內芯片企業，按照其技術難度和投資規模，可減免2-5年稅收。這些優惠政策基本包括了高中低端芯片的生產。

經合組織在周四（12月12日）發表報告指出，中國半導體公司得到政府支持和投資，大大高於其他國家的競爭者。

報告說，2014-2018年世界21個最大的半導體公司以政府資助和購買股份的形式得到政府補貼達到500億美元，其中有世界最大的芯片製造商英特爾和高通等6家美國公司，中國的華虹和長電科技。

華為：民族英雄

中美貿易戰的一個主要起因是美國指責中國國家扶持企業形成了不公平競爭，但另外一方面，貿易戰和技術封鎖似乎進一步加強了中國國家對高科技企業，特別是半導體企業的扶持力度。

圖片版權 xinhua Image caption 華為公司大力投入研發減少對美國的技術依賴，令華為的創始人任正非得到了類似民族英雄一樣的推崇。

這種國家大力扶持同中國公眾要求突破高精技術封鎖，實現產業升級的民族主義情緒相呼應。華為公司多年來投入自主研發芯片，努力減少對美國的技術依賴，贏得了國內輿論贊譽，華為的創始人任正非也得到了類似民族英雄一樣的推崇。

華為公司多年來一直大力投入開發自主芯片，在受到美國斷供威脅時，宣佈啟用自己研發的系統備胎，並且使用自主研發的芯片。去年8月華為宣佈推出自己的芯片麒麟980，最近華為又發佈了麒麟990芯片。

《華爾街日報》報道說，現在華為能夠不用美國芯片製造智能手機，美國公司被禁向華為供應，現在雖然可以恢復供應，但是已經造成了無可挽回的局面。

美國半導體行業協會總裁約翰•紐佛(John Neuffer)對《華爾街日報》記者說，中國國家支持的力度和政府所有的半導體公司扭曲了市場，很難進行公平競爭，因此"我們需要新的補貼規則營造公平競爭的環境。"