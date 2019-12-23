中國官方罕見公開提同性婚姻合法化引發討論與猜測

圖片版權 Getty Images Image caption 儘管同性戀在中國早已去罪化，但中國當局仍對同性戀等性少數群體持保守態度。

中國當局一般被視為對同性戀等性少數群體持保守態度，但在近期一次全國人大的記者會上，負責法制事務的官員透露，有大量民眾提議「同性婚姻合法化」應被寫入民法典。

這是中國官方罕見地在正式場合觸及同性婚姻相關議題。中國正在趕製一部新的民法典，以便在明年替代現行的《婚姻法》等多個已有法律。

中國媒體在周末亦發起了是否支持同性婚姻立法的投票，在兩天的時間內吸引了數百萬網友參與。結果顯示，截至周日（12月22日）晚，支持與反對的比例約為6:4。

但有學者指出，此次官方更多地只是對社會上有關同性婚姻立法的聲音作出回應，鑒於緊迫的時間和程序，在明年被正式立法的可能性「很小」。

是什麼提議？

中國全國人大常委會法工委在周五（12月20日）召開新聞發佈會。發言人岳仲明對媒體表示，在民法典婚姻家庭編草案三次審議稿徵求意見過程中，有意見認為，同性婚姻合法化應被納入法律。

岳仲明稱，從10月底到11月，中國人大通過網絡公開向社會徵求有關婚姻家庭編草案的意見，收到了近20萬人在網上提出的近24萬條意見和5600多封來信。

圖片版權 Getty Images Image caption 一名北京的學生身披象徵性少數群體的彩虹旗。

他表示，這些意見主要集中在「完善近親屬的範圍、修改可撤銷婚姻的撤銷機關、進一步完善夫妻共同債務、同性婚姻合法化等方面。」

這名官員的表態迅速在中國的社交媒體引發關注和討論。話題#有意見建議同性婚姻合法化寫入民法典#登上了微博熱搜榜，閲讀數達到7.3億。

「這才是真正進步的表現，而不是GDP」，一名支持該提議的上海網友說。他的留言獲得了超過2萬個讚。

「支持社會多元化！」另一名福建網友表示。

不過，並非所有網友都對此持支持態度。

圖片版權 Getty Images Image caption 在香港，同性婚姻也暫未合法化。

「我國傳統『無後為大』……這個合法了，下一步是不是就爭代孕合法？」一名網友留言道。她認為，同性婚姻的合法可能導致更多同性伴侶通過代孕獲得孩子。

中國媒體「鳳凰網」周五以「是否支持同性婚姻合法化寫入民法典」為題發起民調。系統顯示，在短短兩天時間內便吸引了近700萬名網友參與。

截至周日晚間，有超過400萬網友選擇「支持」，佔58%；277萬網友選擇「反對」，佔40%。另有少數網友投給了「不支持不反對」或「不關我事」。

那麼，會實現嗎？

此次中國官方關於同性婚姻合法化的公開回應，源於當局正加緊制定的新版《民法典》草案的意見徵詢。

中國希望在明年3月召開的全國「兩會」上通過新的《民法典》，以正式替代現行的一些民事法律，其中便包括將替代現行《婚姻法》的民法典婚姻家庭編。

現行的中國《婚姻法》規定，中國實行一夫一妻、男女平等的婚姻制度，這意味著同性之間「結婚」，在中國不具法律效力，也不受法律保護和拘束。

你的器材不支持播放多媒體材料 2019年5月24日，海峽另一側的台灣同性婚姻法案正式上路。

中國知名社會學家李銀河曾在2003年起，多次在每年的「兩會」前向中國人民政治協商會議提交《中國同性婚姻提案》。但因為未能得到足夠多的附議人，她的多次提案均未得以進入大會審定議題。

「現在官方能主動承認這個議題，已經是里程碑式的事件。」北京同志中心執行主任辛穎對BBC說。

她表示，過去一段時間內，中國多個LGBT組織號召大家通過網絡或寫信，向人大法工委（法制工作委員會）表達自己的心聲。雖然並非正式立法，但官方罕見地作出回應已表明他們了解了大家的關切，並可能在「試水民意」。

長期關注女性權益的中國四川律師萬淼焱表示，該事件是一個進步，但她認為，明年真正將其立法實施的可能性「很小」。

她對BBC表示，目前同性婚姻合法化只是在徵求意見階段。最終會不會被寫入草案提交常委會審議，並於明年「兩會」提交給近3000名人大代表表決都是未知數。

「很多國家實現同性婚姻合法化都經歷了二三十年的過程，」萬淼焱說。「中國在進步，但水還遠沒有沸騰。」

圖片版權 Getty Images Image caption 除了同性戀，跨性別人士也時常面臨困難。圖為一名中國跨性別女士不滿被解僱而起訴前僱主。

中國同志運動的拉鋸

據中國最大同志交友平台「Blued」2015年發佈的白皮書顯示，中國有近7000萬同性戀者，約佔總人口比重的5%。中國官方雖分別在1997年和2001年將同性戀非罪化和非病化，但總體仍持保守態度。

2015年底，隸屬於中國廣電總局的兩個官方協會發佈《電視劇內容製作通則》，將同性戀與亂倫、性變態、性侵犯、性虐待並列列入電視劇中禁止出現的內容。

雖然該通則一齣便引發民眾嘩然，但自此與同性戀相關的影視作品、小說常在中國互聯網上遭到屏蔽和刪除。

2016年，一對湖南長沙的同志伴侶在民政局登記結婚遭拒，向法院起訴。這被視為是中國大陸第一宗同性戀維權案，但法官最終宣判兩人敗訴。

圖片版權 Mango TV Image caption 2018年5月，芒果TV轉播歐洲歌唱大賽時將彩虹旗畫面用馬賽克遮擋

不過，同性戀群體的困境在2019年似乎有所轉機。

今年7月，南京公證處宣佈對LGBT群體開放意定監護公證，允許同性戀群體以書面形式確定自己的監護人和權利。8月，北京也宣佈為兩名同志辦理了意定監護協議公證和生前預囑公證。

「總體看來，當同性戀議題以司法個案或立法建議的形式被提出，政府是更加包容的，」中國性別研究學者李思磐對BBC說。「但當可能導致大規模的社會動員時，政府還是會有強烈的安全焦慮。」

但她表示，當局需要意識到，保障同性戀社群的權利實質上「可以幫助社會解決很多棘手的問題」，例如艾滋病的控制和「同妻」問題，也會促進家庭的和睦。

「同妻」是指嫁給男同性戀的異性戀女性。在中國，由異性戀者與同性戀者組成的夫婦大約涉及4000萬人，其中「同妻」佔到大部分。由於很多男子並未向妻子坦明自己是同性戀，很多女性認為自己是受害者。

「恐同在其他國家，很大程度上是和宗教有一定關係的，其實中國並沒有這個包袱，」李思磐說。