圖片版權 PA Media Image caption 六歲的弗洛倫斯在她購買的聖誕賀卡套裝中發現了「求救信息」。

一名倫敦女孩從購自大型超市便利店連鎖Tesco（中國前稱樂購，又譯特異購）的聖誕賀卡套裝中發現了一條「來自上海囚犯的求救信息」後，中國外交部與涉事印刷廠均否認強迫囚犯勞動。

有關家庭向英國媒體透露，這段信息來自上海青浦監獄，當中要求購卡人聯繫英國前記者兼私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）。

消息曝光後，Tesco宣佈暫時停止向中國浙江的一家工廠的生產，並展開調查。

但中國外交部發言人耿爽星期一（12月23日）稱，這都是曾經被關押在青浦監獄的韓飛龍「自己編造出來的」。據信製造這批賀卡的浙江雲廣印業公司向中共《人民日報》旗下《環球時報》英文版稱，指控「毫無根據」，「有政治動機」。

內藏「中國囚犯求救信息」的Tesco聖誕賀卡

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這一消息最早由《星期日泰晤士報》於22日報道。

報道稱，家住倫敦南部的6歲女孩弗洛倫斯·維迪科姆（Florence Widdicombe）打開一盒1.50英鎊20片莊的Tesco聖誕卡，圖案是一隻戴著聖誕老人帽子的小貓。她發現其中一張卡已經寫上了字。

卡上的信息以大寫英文字母寫道：「我們是在中國上海青浦監獄裏的外國囚犯。我們被強制勞動。請幫助我們，並通知人權組織。」

作者還督促收卡人與韓飛龍聯繫，卡上寫著英國《金融時報》的網址。

2013年，已轉任私人偵探的韓飛龍及其美籍華裔妻子虞英受僱於英國大型藥企葛蘭素史克公司（GlaxoSmithKline），調查該公司在華僱員涉嫌行賄指控。兩人最終被中國當局逮捕，韓飛龍曾被關押在青浦監獄。

上海法院其後以「非法獲取公民個人信息罪」將其判刑，其後將兩人驅逐出境。韓非龍一直強調兩人被冤枉。

Image caption 維迪科姆在其中一張聖誕賀卡上發現以英文大寫所寫的信息。

報道稱，維迪科姆家庭通過領英（LinkedIn）給韓飛龍發了一條信息。韓飛龍表示，他隨後聯繫了青浦監獄的前囚犯，他們證實囚犯們被迫從事日常的組裝和包裝工作。韓飛龍以此為《星期日泰晤士報》執筆撰寫了這篇報道。

韓飛龍表示，上海監獄的審查制度有所加強，切斷了他在2015年獲釋前與囚友的通常聯繫方式。

他表示，這條匆匆寫在Tesco聖誕賀卡上的信息，如同一個漂流瓶中的信息。

中方說辭

耿爽星期一在北京的例行新聞發佈會上說：「這都是韓飛龍先生自己編造出來的一齣鬧劇。」

「韓飛龍先生總是耐不住寂寞，時不時就要跳出來自我炒作一番，生怕人們把他遺忘了。但他這次編造的鬧劇實在是有些老掉牙。」

耿爽並未進一步駁斥韓飛龍的報道內容。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國外交部發言人耿爽：指控均由韓飛龍「編造」。

《環球時報》英文版則引述浙江雲廣印業公司稱，該公司是在收到幾家外國媒體查詢後才得悉此事。

浙江雲廣印業稱：「我們從未做過這樣的事……他們把我們公司的名字寫進去幹什麼？他們有證據我們跟任何一所監獄合作？……他們是否要搞什麼政治事件？他們是否要挑戰我們國家的人權狀況？」

Tesco對韓飛龍的報道有何回應？

稍早前，Tesco的一名女發言人回應說，對報道中的指控感到「震驚」，並稱該公司絶不允許在供應鏈中出現有監獄犯人參加的勞動。

Tesco表示已經立即暫停在浙江雲廣印業進行的生產，並展開調查。一旦發現其曾使用過監獄勞工，Tesco將會把浙江雲廣印業從供應商名單上除名。

Tesco表示，它有一個全面完善的審計系統，以確保供應商不會通過剝削強制工人勞動來生產產品，而浙江雲廣印業上月剛剛接受檢查，沒有發現任何違反禁令使用監獄勞工的證據。

在英國Tesco超市銷售的聖誕卡屬慈善籌款性質，每年為英國心臟基金會、英國癌症研究和英國糖尿病組織籌集30萬英鎊（38.93萬美元；273萬元人民幣）。

這家零售商尚未收到客戶關於聖誕賀卡內消息的其他投訴。

Image caption 韓飛龍夫婦因被判非法獲取公民信息罪在中國監獄中服刑兩年，四年前獲釋。

這是首起同類事件嗎？

英美媒體報道「中國囚犯曝光其被迫為西方市場製造的產品」已不是第一次。

2012年，來自美國俄勒岡州波特蘭的女子朱莉·基思（Julie Keith）在超市購買的萬聖節裝飾品中發現了一封包含中英文的求救信，指責中國政府強迫被關押者製造產品，並對被囚者施以酷刑和迫害。求救信呼籲產品購買者立即與國際人權組織聯繫。

加拿大華人紀錄片導演李雲翔（Leon Lee）其後找到這封求救信的作者，瀋陽馬三家勞教所前囚犯孫毅，並將之拍成紀錄片《求救信》。