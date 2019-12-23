中日韓領導人北京會談 借四個議題尋求共同利益

圖片版權 Reuters Image caption 習近平23日在人民大會堂會見安倍晉三。

在西方世界進入聖誕假日之際，中國國家主席習近平在北京分別與日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅舉行會談。

周二（24日）二人將在四川成都與中國總理李克強共同出席第八次中日韓領導人會議。

中日韓三國長期受歷史遺留問題困擾，近年關係時有反覆。學者稱，由於區域貿易摩擦及朝鮮半島核問題懸而未決，三國領導人此次無疑希望通過中日韓領導人會議機制尋找機會打破各自雙邊關係的僵局。

習近平會見安倍

安倍晉三上一次與習近平會談是在今年6月的東京，而其上一次前往中國是2018年10月。中國外長王毅表示，中日關係已經「重回正軌」。

雙方還確認，習近平將於明年春天對日本進行國事訪問。相比於因貿易爭端而受影響的日韓與「薩德」問題沒有得到解決受累的中韓關係，中日間的熱度明顯高不少。

23日，習近平在人民大會堂會見安倍晉三，表示希望中日關係「再上新台階」。

根據中國央視新聞消息，習近平強調中日應該踐行「互為合作伙伴、互不構成威脅」的政治共識，「化競爭為協調」，並推進在「一帶一路」等方面的合作。

香港嶺南大學亞太研究中心主任張泊匯表示，中日關係的改善取決於多種因素。「中國是日本最大貿易伙伴，這是日本沒法迴避的，」他說。「再加上特朗普經常批評盟友，讓他們對美國的防務承諾信心下降，在貿易和防衛上都讓日本感到不安，使得日本必須要多方下注」。

習近平2020年會訪韓嗎？

圖片版權 AFP Image caption 習近平23日在人民大會堂會見文在寅。韓國媒體報道稱，兩人23日會談持續55分鐘，超出原計劃的30分鐘。

中韓關係自2016年以來一直因為「薩德」（THADD）問題沒有太大起色。文在寅上台後雖然在2017年底短暫訪華釋出善意，但中國非官方的「限韓令」仍然一直是兩國合作的一道陰影。

這次文在寅與習近平的會談對中韓關係緩和釋放出諸多積極信號。韓國《東亞日報》報道稱，兩人23日會談持續55分鐘，超出原計劃的30分鐘。

《東亞日報》稱，文在寅在會上正式邀請習近平在明年訪韓，表示「就像中國夢為韓國帶來機會一樣，希望韓國夢也會為中國帶來幫助」。而在中國頭疼的新疆、香港問題上，中國的新華社報道稱，成長在韓國民主化運動時代的文在寅表示，兩個問題都是「中國的內政」，理解中方在重大問題上的立場。

中國官方媒體沒有報道文在寅邀請習近平訪韓的內容，但整體口徑較為積極。新華社稱習近平表示，中國和韓國都是世界上「有分量、有影響的重要國家」，過去兩年多兩國保持穩定合作的大方向，今後應深化併發展戰略合作伙伴關係。

雙方披露的談話內容沒有涉及「薩德」問題，重在強調共同利益。張泊匯認為，中國已經不再奢求韓國放棄「薩德」。「現在中美關係走向對抗，中國絶對想跟韓國盡量維持友好合作關係，」他說。

韓國釜慶大學中國學教授徐暢培認為，習近平訪韓之前雙方仍有很多障礙需要解決。「過去中國展現的姿態很多時候是讓韓國先低頭，」他說。「不論是薩德問題，還是在東北亞合作或者韓美日同盟問題上韓國的立場，如果在這些問題上韓國沒有梳理好自己的立場，（習近平明年訪韓）應該不會那麼容易促成。」

經貿合作

中日韓均為出口導向型經濟體，受貿易戰影響嚴重。張泊匯表示，在三國與他國貿易摩擦不斷加劇的情況下，中日韓的「共同利益在上升」。

三國間的自由貿易區談判已經進行多年，但至今沒有成果。分析認為，自由貿易協定需要各方之間經濟互補性強，但中日韓三者之間一直沒有找到共同基礎。

24日的三國領導人會談上，經貿合作問題預計將是重要議題。張泊匯稱，特朗普時代的對外政策是三者推動自由貿易談判的最大動力。

「現在舊的世界秩序在崩盤，」他說。「中國面臨的問題是與美國進入對抗；日韓是冷戰後自由主義秩序的很大受益者，現在這些似乎在崩塌，他們都感到不安，這是三個東亞國家在三方合作機制傾注更大力度的最大基礎。」

徐暢培稱，自由貿易協定的談判中，經濟問題磋商固然重要，但如果沒有顯著進展，領導人的意志在這時會起決定性作用，如果這次會談中三國領導人表現出明顯意願，相信談判進程也會隨之加快。

除自由貿易協定外，中國此次預計也將尋求日韓支持自己主張推進的區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）。

朝核問題

圖片版權 Reuters Image caption 自特朗普與金正恩2月在河內會面後，朝鮮核問題談判沒有明顯進展。

朝核問題是中日韓三國繞不開的議題。伴隨朝鮮原本設置的年底談判期限即將到期，半島局勢有進一步升級可能。

在今年朝美越南峰會不歡而散後，朝核談判一直缺乏進展。近來朝鮮多次進行發射試驗，警告美國對其的批評會帶來沉重代價。

在朝美談判過程中，韓國一直積極主張承擔斡旋者角色，但在「特金會」談判破裂後，韓國在促進美朝對話方面也沒有更多辦法。

有跡象顯示，中國認為現在是在朝核問題上發揮更多作用的時機。上周北京與俄羅斯向聯合國安全理事會共同提議，解除對朝部分制裁，以打破目前對話僵局。

「這在一定程度上顯示中國要宣示自己對朝鮮問題的影響力，」徐暢培說。「朝核問題上中國的影響力比其他國家更大，這次峰會是中國向日韓美宣示對朝影響力的重要機會。」

他認為，中日韓三國在經貿合作等方面雖有意向，但由於現實障礙太多，預計此次會談不會有實質性進展，朝核問題是三國唯一可以共同發聲且有明顯成果的議題。