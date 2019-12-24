圖片版權 Weibo Image caption 《俠盜獵車手5》將場景設定在虛擬城市洛斯桑托斯（Los Santos），該城市以洛杉磯為原型。但這並未妨礙中國大陸和香港的遊戲玩家將其用為戰場。

《俠盜獵車手5》（Grand Theft Auto V, GTA V） 的遊戲場景是香港示威的延續。此前也有遊戲將示威場景搬入遊戲設定，但多只有香港玩家可參與。但此次《俠盜獵車手5》將中港兩地不同政治立場的玩家，放在同一個遊戲場景直接對壘。

本月初該遊戲更新後，香港玩家意識到他們可以裝扮成抗議者。他們在在線討論平台連登（LIHKG）上廣而告之，並開始組建暴力探險隊。作為回應，中國內地的玩家則扮演有水炮車的防暴警察。

香港示威風波始於2019年6月，至今已持續超過半年，從一場反對《逃犯條例修訂案》發展為一場更廣泛的政治訴求運動。

《俠盜獵車手5》將場景設定在虛擬城市洛聖都（Los Santos），該城市以洛杉磯為原型。但這並未妨礙中國大陸和香港的遊戲玩家將其用為戰場。

最新版本的《名鑽賭場豪劫》（Diamond Casino Heist）更新場景中，遊戲添加了更多包括黃色安全帽和防毒面具等衣物。有連登網友鼓勵「手足」加入，稱這是「國際文宣」。

在連登上玩家告訴對方如何購買名為「榮歸香港」（Glory to Hong Kong）的裝備，並加入名為「和香港在一起」 （ Stand With Hong Kong）的「戰隊」。

隊員在遊戲比賽大肆破壞，他們搗毀地鐵站，並用汽油炸彈襲擊警車。

根據社交媒體微博上的討論，雙方最終進行了一次「史詩般的」戰鬥。中國大陸玩家因為人數更多贏得勝利。連登網友則稱「被虐殺」。

因為包含毒品，暴力和性等元素，《俠盜獵車手5》尚未獲得中國大陸當局的批准。但大陸玩家可以在遊戲商店中下載遊戲，並利用其他漏洞進行訪問。

微博上關於此款遊戲中與香港玩家的公開討論甚少，微博網友「奇賤菌」稱：「GTA系列主題就是犯罪，出現這些東西太正常了，任何犯罪的行為你都能在這裏找到。」

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扮成示威者

過去幾月其它一些遊戲已能讓玩家「體驗」香港抗議。有香港活動人士開發了一款名為「光復香港」（Liberate Hong Kong）的虛擬現實遊戲，讓玩家可以在不離開家的情況下「體驗」香港的抗議活動。

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還有一個安卓遊戲叫「我們時代的革命」 （The Revolution of Our Times），但谷歌從商店中將其刪除。

開發《俠盜獵車手5》的遊戲公司Rockstar Games未立即回應置評請求。