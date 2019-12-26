香港的示威浪潮在2019年成了全球焦點，台灣與中國大陸的關係在又一次台灣大選前夕繼續引起關注，中國大陸的非洲豬瘟疫情不僅影響當地居民的生活，也牽動著宏觀經濟的重要指標。BBC中文盤點本年度八大讀者們最關心的中港台新聞議題。

1. 香港示威浪潮

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC記者在香港理工大學記錄下的晝與夜

一宗香港男子在台灣殺人的案件，演變成香港主權移交以來最嚴重的政治事件，也引發一連串的警民衝突、社會撕裂、經濟增長放緩。

香港特首林鄭月娥年初提出修訂《逃犯條例》，指出這是為了讓政府可以把一名涉嫌在台灣謀殺女朋友的香港男子引渡到台灣受審，但香港社會留意到，修訂案同時容許香港法庭把犯罪嫌疑犯移交到中國大陸受審，擔心當地不透明的司法制度下，被移交的嫌疑犯不會得到公平審訊。

反修例示威浪潮最初和平進行，但未得到香港政府回應，最終6月12日發生首場大型警民衝突後，林鄭月娥宣佈暫緩修例。示威者之後提出「五大訴求」，包括要求正式撤回議案、成立獨立委員會調查事件，但林鄭月娥至今只回應了第一項要求，撤回修訂建議。示威浪潮之後變得暴力，超過6000人被捕，被視為香港1967年「六七暴動」後，最嚴重的社會事件。

但暴力示威浪潮同時引起社會另一方反彈，批評示威者破壞商店，又對不同政見的人執行私刑，多次發起集會支持香港警方執法。

運動發展至今，影響已經遠超《逃犯條例》的修訂。香港泛民主派在11月舉行的地方選舉取得絶大多數議席，許多傳統親北京政府的建制黨派大敗，被視為反映香港市民不滿政府施政。

美國更在11月簽署數項關於對待香港政策的法案，其中《香港人權與民主法案》要求美國政府每年向國會提交報告，審視香港的自治情況，決定是否需要調整給予香港貿易優惠的政策。法案引來北京政府不滿，多次強調香港事務是中國內政，更提出制裁多個美國的非政府組織，又警告將會推出其他反制措施，但至今仍然未有具體說明。

你的器材不支持播放多媒體材料 七月一日，數以百計的示威者衝擊立法會，被視作是「反送中」運動的轉折點。

2. 聚光燈下的新疆「再教育營」

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC獲得的一批文件詳細揭示了中國如何通過拘押營系統，對上百萬維吾爾人進行「洗腦」。

除了香港，美國國會也分別就新疆和西藏的現狀提出《2019年維吾爾人權政策法案》和《西藏政策與支持法案》。媒體、政府、人權組織當然還有新疆維族穆斯林對於新疆人權的關注和辯論，也貫穿著2019。

中國外交部對兩部法案都表達強烈不滿，先後批評《維吾爾人權政策法案》是對中國治疆政策的「無端指責」，而《西藏政策與支持法案》就會對向「藏獨」勢力發出錯誤信號。

BBC去年發現新疆政府在當地設立「再教育營」後，中國先是否認它們存在，然後改變說法形容它們都是「職業再培訓中心」，教授學員職業技能和中國的國家通用文字。

但國際調查記者同盟11月披露的一批中國官方文件顯示再教育營的囚犯被關押、灌輸思想和懲罰。文件明確指出，這些營地是戒備森嚴的監獄，有嚴格的紀律和懲罰，不允許逃跑。

美國眾議院通過有關新疆的法案後，中國新疆官員表示，參加「三學一去」（學習國家通用語言文字、法律知識、職業技能和去極端化）的教培學員已全部結業。

3. 台灣邦交國斷交潮

蔡英文2016年擔任總統後，台灣就不斷傳出邦交國斷交的消息，這個趨勢今年持續。南太平洋島國所羅門群島今年9月成為蔡英文任內第六個宣佈與台灣斷交的國家。

台灣外交部長‎吳釗燮批評中國以金錢利益壓迫台灣外交空間。‎吳釗燮批評所羅門群島接受中國5億美金的金援，因此與台灣結束30多年的外交關係。蔡英文隨後也發表聲明，批評北京近年來透過金援及政治壓力打壓台灣空間，試圖打擊台灣民心，迫使台灣接受「一國兩制」。

隨著台灣邦交國持續減少，未來是否會出現「零邦交國」也引發討論，台北市長柯文哲甚至公開表態稱台灣應當訓練到「沒有邦交國也活得下去」。

不過，多名政治學者認為，台灣落入零邦交國的處境機率非常低，因為這個結果會帶來反效果，並不是北京樂見的結果。而且位於加勒比海及中美洲的友邦，都與美國關係緊密，從世界格局來看，美中對抗，台灣作為槓桿力量，美國也不會讓台灣「零邦交國」的情形發生。

4. 非洲豬瘟疫情

中國自從去年爆發非洲豬瘟，疫情今年擴散到各地。中國衛生部門採取了嚴厲的防疫措施，撲殺了上百萬頭生豬，存欄生豬出現了近10年來的最大下降幅度和速度，下跌近20%。

豬肉價格隨之上漲。中國國家統計局8月的數據顯示，該國豬肉價格同比上漲近五成。

這令中國不得不改變部份對外政策，包括重新從加拿大進口豬肉。中國在6月時曾經宣佈禁止加拿大豬肉入口，官方給出的說法是，在加拿大入口的豬肉發現中國禁用的飼料添加劑瘦肉精，但分析認為這其實與溫哥華拘捕華為華為創始人任正非的女兒孟晚舟的事件有關。

中國也據報在8月擴大從美國入口豬肉。因為中美貿易戰，中國多個月來都向美國豬肉徵收62%的關稅，如今卻頂著自己添收的關稅進口美國豬肉。

但這些似乎都無助緩解不斷上漲的豬肉價錢。評級機構惠譽（Fitch）表示，2019年，中國大陸豬肉批發價格幾乎翻了一番。

5. 台灣同性婚姻合法

爭議許久的台灣同性婚姻法案，今年5月在立法院通過二讀，隨後正式成為法律，台灣在亞洲第一個實現同性婚姻合法。

台灣大法官2017年首先宣佈當地禁止同性婚姻的規定違憲，但2018年相關公投中，大多數人卻投下反對票。台灣立法院通過同志婚姻合法化的做法因此被批評是漠視公投結果。當地保守團體認為，公投民意高於大法官釋憲決議，政府應尊重公投結果。大批國民黨立委則於立法院譴責民進黨多年來處理同婚法案的拖延造成社會對立，認為在社會沒有達成共識前不應倉促通過。

而香港終審法院今年6月也頒下一個被視為為同志伴侶平權的裁決，讓一位當地公務員的同性配偶享有與異性配偶同等的福利和稅務待遇。

香港入境處職員梁鎮罡和他的英國籍丈夫史葛（Scott Adams）2014年在新西蘭註冊結婚，梁鎮罡之後要求入境處讓史葛獲得配偶福利，也要求當地稅務局讓他們以已婚人士申報收入。兩個要求都被香港政府拒絶，但終審法院最後認定政府的做法不合理。

中國大陸近期也開始討論。中國全國人大常委會法工委發言人岳仲明在12月一個新聞發佈會中透露，在民法典婚姻家庭編草案三次審議稿徵求意見過程中，有意見認為，同性婚姻合法化應被納入法律。

6. 中國高科技公司的「996」爭議

「996.ICU」這串數字和字母今年年中在中國的互聯網流行起來，成為當地程序員的工作寫照。它的意思就是指很多中國科技公司的員工每天早9點一直工作到晚9點，每周工作6天。在這樣的工作模式下，生病了會被送到ICU重症監護病房。

中國《勞動法》規定，勞動者每日工作時間不超過8小時、平均每周工作時間不超過44小時。但BBC中文訪問了一些中國年青人，他們都說這種「996」工作模式不是自願，而是沒有選擇，因為這個行業都是這樣。

你的器材不支持播放多媒體材料 環球旅行攝影師：錢比以前賺得少，但我快樂得多

這種「996」文化之後更演變成另一句流行語：工作996，辭職251，討論404。這是因為一名在中國電訊設備製造商華為工作13年的員工李洪元離職後，被華為指控敲詐勒索30萬人民幣，被深圳市公安局起訴，關押了251天後與2019年8月23日無罪釋放。

事件曝光後引起中國網民在微博上熱烈討論，但討論卻被微博封殺，搜索相關的訊息時，使用者都遇上了「404錯誤」，也就是搜索被封鎖訊息時會出現的訊息。

網民普遍認為中國當局是在華為要求下，封鎖相關訊息。華為在中美貿易戰中，被美國從多方封殺，原本得到許多聲言要支持中國企業的網友同情。李洪元事件卻令它在許多中國網友心中蒙上陰影。

7. 六四事件30週年

1989年春夏之交，中國爆發了一場影響深遠的民主運動。「八九」民運以當局在6月4日凌晨出動軍隊開槍鎮壓而結束。

事件發生至今30年，BBC中文在5月報道一家香港公司出版了又一批共產黨內部機密文件，講述天安門事件後中共高層權力運作的機制。發現許多中國最高權力小圈子的中共官員，如何主動或被迫懺悔、站隊和表態，支持鄧小平，批判趙紫陽。

BBC中文也訪問了許多當時歷史的見證人，包括目睹遇害者遺體的中國政法大學青年教師、短暫地享受過中共建政後中國新聞史上「最自由三天」的記者、和通過香港逃到海外的中國示威學生。

香港六四維園燭光晚會出席人數

香港至今仍然是中共統治下少數能自由紀念天安門事件的地方，這座城市今年依舊舉行維園燭光晚會紀念。今年的維園紀念會舉行之時，香港政府仍然未撤回《逃犯條例》修訂，當時的想法是修例很大機會通過。最終，晚會主辦方宣佈超過18萬人出席，創下今年參與人數新高。香港警方則表示，最高峰人數約3.7萬人。

8. 中共建政70週年

除了天安門事件30週年，今年也是中共建政70週年。中國在10月1日舉辦大規模閲兵儀式和群眾遊行，大陸社交媒體也掀起一場愛國主義狂歡。閲兵式上展示了包括洲際彈道導彈等新型武器。這是習近平任內首次國慶閲兵。

然而，當天在與大陸一河之隔的香港，因為《逃犯條例》修訂而引發的遊行持續，全城氣氛緊張，商業活動停頓，公共交通大幅被中斷。市民自發上街以「沒有國慶，只有國殤」為主題的示威遊行，多區發生警察與示威者的暴力衝突。

衝突期間，至少兩名警察舉槍，一名18歲男性中實彈受傷。香港醫管局表示，截至晚上10時，有66人送院，年齡介乎11至75歲，兩人情況危殆，兩人嚴重。