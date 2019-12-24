中日韓峰會：「新三國時代」下推動朝核對話與經貿合作

圖片版權 AFP Image caption 文在寅（左）、李克強（中）與安倍晉三

12月24日，中國總理李克強與日本首相安倍晉三及韓國總統文在寅在中國西南城市成都會面，共同出席中日韓領導人會議，商討推動朝鮮半島無核化進程和三國經貿合作。

此次會面是在中美摩擦不斷的背景下舉行，也是三國領導人會議機制建立後的第八次會議。三人上一次會面是2018年在日本東京。

前往成都前，文在寅和安倍還於23日分別在北京與習近平進行會談。

朝核問題

三人在峰會後共見記者。他們承諾，將通過對話方式推動朝鮮半島無核化進程。

「實現半島無核化與東亞持久和平是三方的共同目標，我們一致認為，對話協商是解決半島問題唯一有效的辦法，」李克強稱。

文在寅與安倍晉三均表示，敦促朝鮮與美國盡快重啟對話。

「我（在峰會上）提到，朝鮮反復發射彈道導彈是違反聯合國決議的做法，也嚴重威脅區域安全，」安倍稱。「我們同意就推動朝美無核化與和平對話作出努力，」文在寅表示。

自今年年初第二次朝美領導人峰會上特朗普突然離席後，朝鮮與美國在無核化談判上一直沒有明顯進展。朝鮮今年已進行13次導彈發射試驗，且要求特朗普在年終前就無核化問題轉變態度。最近朝鮮還表示，將會為美國送上一份「聖誕禮物」，而禮物的性質完全取決於美國。

北京上周與俄羅斯一同在聯合國安全理事會提議，放寬部分對朝制裁，以打破現階段僵局。這一提案得到美國反對，但尚不清楚日韓是否會對中國方案給予支持。

不少分析人士認為，朝核問題是中日韓三國最有可能達成共識的議題。尤其是日韓近來經貿摩擦不斷，但在半島核問題上兩國存在諸多共同利益。

「這是日本和韓國面臨的共同威脅，」BBC駐首爾記者勞拉·比克（Laura Bicker）在直播連線時表示。「朝鮮今年進行的發射試驗均是短程導彈，美國對此可以置之不顧但日韓不可以，」她說。「所以這兩個國家未來在朝鮮等安全問題上應該會有合作意願」。

「新三國時代」與自貿區

圖片版權 EPA Image caption 三國領導人24日在成都會見。

三國領導人的另一個主要議題是經貿合作。三人上午出席中日韓工商峰會時李克強提出，三國應加快推進中日韓自貿區建設，中國為此願擴大開放服務業。

而安倍與文在寅則再次對區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）的支持。這個貿易協定在東盟框架下提出，獲得中國支持。

「我們致力於早日與16個國家落實談判，打造未來世界上最大的自由與公平的經濟圈，」安倍表示。

RCEP最初獲得東盟10國及其6個伙伴國的一致同意，但今年11月印度突然宣佈暫不加入。此前日本外務省及經濟產業省曾表示，日本不會考慮在沒有印度的情況下籤署加入。

值得一提的是，由於此次三國領導人會議召開地點成都是中國古籍《三國演義》中蜀國都城所在，因此一些媒體以此典故類比這次會議。安倍晉三特別在會議上表示，希望建立「新三國時代」。

「（日、中、韓）三國並非魏蜀吳，不是相爭關係，」他說。「希望三國可以與國際社會一同合作發展。」

「東北亞過去一年是衝突主導，這個會議本身就顯示各方重新希望尋求以合作為基點的關係，」亞太研究中心主任張泊匯表示。「做成做不成是一回事，只要各方都顯示出積極意願，這個做法本身就有積極的重要意義。」