圖片版權 xinhua Image caption 中國展出的隱身無人戰機。美國軍事專家擔心中國人工智能技術應用於軍事有出人意料的進展

在冷戰期間，美國以軍事技術優勢抵消了蘇聯軍隊在規模，空間和時間上的優勢。冷戰後經過改革和裝備現代化的俄軍和中國軍隊成為美軍的主要擔憂，甚至被認為美國軍事上的噩夢。

美國智庫防務專家丹·格里（Dan Goure）周日（12月22日）在《國家利益》雜誌撰文說，美國軍力被俄羅斯和中國趕超，美國可能在未來戰爭中力不從心。

經過幾十年無敵世界，現在美軍第一次要凖備面對旗鼓相當的對手。從前美軍一直維持對潛在對手的絶對優勢。

美國「蘭德公司」在去年關於俄羅斯挑戰的報告中指出，西方在過去25年中的歷次衝突中都擁有空中優勢。美國空中力量在中東，巴爾幹，阿富汗地區發揮主宰作用，保護美軍和盟國軍隊免受敵方火力攻擊，而且有能力提供可靠的炮火支援，為西方軍事行動提供了前所未有的自由。

但是，如果美國在未來衝突中面對一個力量接近的地區強國，上述優勢可能蕩然無存。丹·格里說，除非美軍近期採取措施，否則不僅會無法匹敵，而且面臨失敗風險。

《國家利益》文章特別指出，中國正在迅速變成美國軍事地位的最大威脅，例如中國在南海擴張軍事實力，在網絡上咄咄逼人態勢，都顯示中國政府正在投入大量資源和精力發展軍事戰略。

Image caption 美軍在伊拉克：分析說如果美軍面對一個地區大國作戰，就不會享有在伊拉克戰爭中那樣的戰場優勢

迄今為止，美軍在戰爭衝突中享有許多優勢，諸如安全不受干擾的後勤保障基地，完全的空中優勢，不用擔心受遠程火力打擊的危險，另外還有通訊通暢的保障。丹·格里在文章中說，在未來衝突中美軍可能不再享有上述優勢。

俄軍力量靈活運用

近年來俄羅斯在車臣，格魯吉亞，克里米亞，頓巴斯和敘利亞靈活使用武力實現政治目的的能力和意願引起美國關注。

「蘭德公司」軍事專家席拉帕克(David Shlapak)在關於俄羅斯挑戰的報告說，如果「小綠人」奏效，他們就使用「小綠人」，如果需要大綠坦克，他們就會部署坦克。

如果需要，俄羅斯也會從空中投下傳統炸彈，也不惜發射昂貴的巡航導彈達到目的。席拉帕克說，那種以為俄羅斯會局限於某種有限衝突模式的想法是危險的。

《國家利益》文章說，俄羅斯已經顯示出迅速動員及部署多兵種部隊的能力。在東歐，俄羅斯軍隊有靠近補給中心的便利，而且得到一體化防空系統的保護。

在烏克蘭和敘利亞的軍事行動中，俄軍表現出許多新的能力，包括協調無人機和火箭炮攻擊，先進的集束彈藥和真空炸彈彈頭，特別危險的先進的反坦克導彈，破壞敵方通訊的電磁戰。

「蘭德公司」報告說，在俄羅斯周邊地區的防空要比美國在1991年第一次海灣戰爭和2003年第二次海灣戰爭在伊拉克遇到的防空要強得多。俄羅斯雷達和導彈經過了好幾代升級，比如俄羅斯的地對空導彈的生產已經大大超過了美軍壓制敵方防空的武器（SEAD），諸如高速反輻射導彈。

圖片版權 Xinhua Image caption 近年10月北京閲兵中展示的東風-17高超音速彈道導彈：中國大力發展高度機密的尖端武器，迅速提升軍事技術也受到美國關注。

中國軍隊威脅潛力更大

根據瑞典國際和平研究所的報告，2017年北約軍費開支達9000多億美元，而俄羅斯的軍費只有663億。國際貨幣基金組織的數字表明，北約有6個成員國經濟規模都大於俄羅斯，僅6國的經濟規模是俄羅斯的14倍。

因此蘭德公司的報告認為，相對俄羅斯的威脅，北約仍然是歷史上最有經濟實力，技術最先進的軍事聯盟

不過相比俄羅斯，中國有能力投入更多經濟技術資源發展軍力，因此成為美國更具有潛力的敵手。中國目前是世界第二大經濟體，而且還在不斷擴大，其絶對經濟規模可望在2030年超過美國。

中國軍力也以超乎常人想像的速度趕超美軍。《商業內幕》的防務專欄作者艾倫·艾恩斯（Ellen Ioanes）在8月撰文指出中國賴以成功的戰略。

他說，中國軍隊得益於快速經濟發展和軍事技術發展，通過獲取已有的武器技術正在迅速開發自己的先進武器，而且也在尋找能夠打亂美軍戰場作戰系統的途徑，致力於發展遠程武器，而且在人工智能發明取得領先。

圖片版權 Reuters Image caption 2014年克里米亞街頭出現的「小綠人」引起外部猜疑，不清楚他們是當地武裝還是俄羅斯的特徵部隊

擔心中國軍事的「黑能力」

中國大力發展高度機密的尖端武器，迅速提升軍事技術也受到美國關注。前國防部副部長，戰略專家羅伯特·沃克（Robert O. Work）認為這些武器可能包括定向能武器，太空武器，電磁軌道炮，高能微波武器，甚至更奇異的武器。

他認為中國正在尋找並利用美軍戰場通訊指揮網絡的弱點，通過有效干擾通訊系統，取得降低戰場上美軍協調攻擊的能力。

在題為「以其人之道還治其人之身：具有中國特色的抵消戰略」的報告中，羅伯特·沃克說，解放軍的火箭軍發展了最先進的巡航導彈和彈道導彈，包括超音速導彈和射程約2000公里，被稱作「航母殺手」的東風-21彈道導彈。

報告特別指出，中國的抵消戰略中隱藏偽裝也是一個重要的部分，即在戰場上取得對敵手出其不意的效果的「黑能力」，這些可能包括定向能武器，先進的太空武器，電磁軌道炮，高能微波武器等等。

在美國看來，中國軍力擴張，在東亞崛起已經影響到了現有國際秩序，俄羅斯也作為攪局者重返國際舞台，過去美國一家獨大的單極世界正在成為過去。美國擔心國際格局會重現列強爭雄的古典體系。