圖片版權 AFP Image caption 平安夜，香港鬧市街頭沒有以往的慶祝活動，而是繼續示威抗議和警民衝突。

香港周二（24日）度過了不平常的平安夜，示威者發起在多區的商場抗議，再次演變成警民衝突，在聖誕裝飾的背景下，出現催淚彈和汽油彈。

往年的聖誕節是市民消費意願高漲的時期，但今年市面慶祝氣氛比往年淡靜，多區商場因有警民衝突而需要提早關門。

政府發言人在24日晚表示，嚴厲譴責「蒙面暴徒」在平安夜晚上在多區非法集結。聲明說，「暴徒破壞交通燈、設傘陣、堵路、破壞商場店鋪、縱火，甚至衝擊警務人員。這些行為嚴重擾亂社會秩序，影響市民歡度佳節，破壞節日氣氛，實在令人憤慨。」

另外，發言人特別提到，有人在尖沙咀揮動港獨旗幟，強調提倡香港獨立，不符合香港在《基本法》下的憲制及法律地位、不符合香港社會的整體和長遠利益，亦與國家對香港既定的基本方針政策相牴觸。

香港示威者希望繼續爭取「五大訴求」，批評政府至今仍然沒有回應。「民間人權陣線」計劃1月1日舉辦遊行。

圖片版權 Reuters Image caption 一些市民不看聖誕燈飾過節，而是舉起手機亮燈遊行爭取訴求。

圖片版權 AFP Image caption 有示威者發起在商場抗議。

圖片版權 Getty Images Image caption 義務急救員帶起聖誕頭飾。

尖沙咀

在衝突發生前，警方已在多區布防。當市民一家大小在街上欣賞燈飾感受節日氣氛時，附近有防暴警察或警車戒備，讓這天的節日氣氛多了一份緊張感。

許多餐廳明顯較往年少了訂座和生意，但「龍門冰室」等黃店食肆門外仍然大排長龍。

警務處處長鄧炳強在當晚高調在尖沙咀見記者，感謝前線警員，並希望「黑衣暴徒」不要破壞商店、縱火和恐嚇市民，讓大家有真正平安的平安夜。

圖片版權 Reuters Image caption 在商場，示威者一邊抗場，市民一邊購物。

有市民原本申請晚上在尖沙咀遊行，但在日前宣佈取消，仍然吸引大批市民在尖沙咀鐘樓一帶聚集遊行，他們高舉手機亮燈，高叫口號和唱示威歌曲。

其後參與遊行部分人走出馬路，防暴警察到場與示威者對峙，警方在半島酒店附近施放了當晚首枚催淚彈。

示威者轉到另一處以雜物堵路，警方發射多枚催淚彈、橡膠子彈、胡椒球彈，並出動水炮車驅趕。示威者和身穿聖誕裝束的途人爭相走避，成為了今年聖誕香港獨有的畫面。

警方在社交媒體表示，有人一度向尖沙咀警署投擲汽油彈。

圖片版權 AFP Image caption 便衣警察進入商場搜捕示威者。

圖片版權 Reuters Image caption 多個商場有防暴警察戒備。

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者的頭盔換成了聖誕帽。

圖片版權 Reuters Image caption 警方發射催淚彈。

圖片版權 Reuters Image caption 示威者在街頭與警方對峙。

圖片版權 Reuters Image caption 有一家大小經過警民衝突的地方。

圖片版權 AFP

旺角

在旺角，示威者和警方先在朗豪坊商場內對峙，後來擴散至附近街道。多個旺角地鐵站出入口遭縱火。

該區的匯豐銀行被示威者破壞和縱火，噴上「星火之仇」、「星星之火可以燎原」等塗鴉。

匯豐銀行因為早前關閉香港示威者眾籌平台「星火同盟」的帳戶，而成為被「裝修」的新目標。

圖片版權 Reuters Image caption 有人舉起港獨旗。

圖片版權 Getty Images Image caption 匯豐旗下銀行被破壞。

圖片版權 Reuters Image caption 黑衣人與慶祝聖誕的市民一同出現街頭。

圖片版權 AFP Image caption 示威者表明會繼續抗爭。

圖片版權 EPA Image caption 前線示威者人數似乎有所減退。

匯豐表示，對於分行遭受破壞深表遺憾，明白公眾對事件關注，有關賬戶的交易活動與開戶時所陳述的用途並不相符，銀行按照客戶的指示處理賬戶餘額後，在11月將賬戶關閉，到本月收到執法機構的執行通知。

匯豐指，作為一家國際銀行，是按照國際監管標凖作出關閉賬戶的決定，銀行會繼續如常運作。

警方早前宣佈以「洗黑錢」之名，拘捕「星火同盟」的成員，並指會向法庭申請凍結戶口內約7000萬港元。星火同盟批評警方說法失實，是警方「意圖抹黑」。

旺角示威持續至午夜，示威者向警車投擲汽油彈，數名相信是持不同政見的人士遭示威者「私了」，需要送院治理。

警方發射催淚彈驅散。一名男記者頭部中彈受傷。

圖片版權 Getty Images Image caption 一些市民在警方發射催淚彈後掩臉離開。

圖片版權 AFP Image caption 在各區衝突戰線，經常出現一身聖誕打扮的市民。

其他地區

在元朗，有人在商場破壞食肆，警方進入商場搜捕示威者期間，一名男子懷疑為了避開警員追捕，從二樓跳到一樓後受傷送院。警方表示，該名男子涉嫌襲警被捕。

在沙田，約200至300名市民在新城市廣場聚集，高叫口號。根據香港媒體報道，數名戴口罩的疑似警員被市民包圍和指罵，其後，警方出動大批防暴警員及身穿黑衣的便衣警察到場驅散市民。

港島區，一批示威者原本在銅鑼灣聚集，之後他們在行人路試圖步行到中環，其間高叫口號，在步行到灣仔警署時，遭防暴警察截查下被帶返警署。