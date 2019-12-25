香港示威：商場示威、催淚彈襯出烽煙四起的聖誕節
香港周二（24日）度過了不平常的平安夜，示威者發起在多區的商場抗議，再次演變成警民衝突，在聖誕裝飾的背景下，出現催淚彈和汽油彈。
往年的聖誕節是市民消費意願高漲的時期，但今年市面慶祝氣氛比往年淡靜，多區商場因有警民衝突而需要提早關門。
政府發言人在24日晚表示，嚴厲譴責「蒙面暴徒」在平安夜晚上在多區非法集結。聲明說，「暴徒破壞交通燈、設傘陣、堵路、破壞商場店鋪、縱火，甚至衝擊警務人員。這些行為嚴重擾亂社會秩序，影響市民歡度佳節，破壞節日氣氛，實在令人憤慨。」
另外，發言人特別提到，有人在尖沙咀揮動港獨旗幟，強調提倡香港獨立，不符合香港在《基本法》下的憲制及法律地位、不符合香港社會的整體和長遠利益，亦與國家對香港既定的基本方針政策相牴觸。
香港示威者希望繼續爭取「五大訴求」，批評政府至今仍然沒有回應。「民間人權陣線」計劃1月1日舉辦遊行。
尖沙咀
在衝突發生前，警方已在多區布防。當市民一家大小在街上欣賞燈飾感受節日氣氛時，附近有防暴警察或警車戒備，讓這天的節日氣氛多了一份緊張感。
許多餐廳明顯較往年少了訂座和生意，但「龍門冰室」等黃店食肆門外仍然大排長龍。
警務處處長鄧炳強在當晚高調在尖沙咀見記者，感謝前線警員，並希望「黑衣暴徒」不要破壞商店、縱火和恐嚇市民，讓大家有真正平安的平安夜。
有市民原本申請晚上在尖沙咀遊行，但在日前宣佈取消，仍然吸引大批市民在尖沙咀鐘樓一帶聚集遊行，他們高舉手機亮燈，高叫口號和唱示威歌曲。
其後參與遊行部分人走出馬路，防暴警察到場與示威者對峙，警方在半島酒店附近施放了當晚首枚催淚彈。
示威者轉到另一處以雜物堵路，警方發射多枚催淚彈、橡膠子彈、胡椒球彈，並出動水炮車驅趕。示威者和身穿聖誕裝束的途人爭相走避，成為了今年聖誕香港獨有的畫面。
警方在社交媒體表示，有人一度向尖沙咀警署投擲汽油彈。
旺角
在旺角，示威者和警方先在朗豪坊商場內對峙，後來擴散至附近街道。多個旺角地鐵站出入口遭縱火。
該區的匯豐銀行被示威者破壞和縱火，噴上「星火之仇」、「星星之火可以燎原」等塗鴉。
匯豐銀行因為早前關閉香港示威者眾籌平台「星火同盟」的帳戶，而成為被「裝修」的新目標。
匯豐表示，對於分行遭受破壞深表遺憾，明白公眾對事件關注，有關賬戶的交易活動與開戶時所陳述的用途並不相符，銀行按照客戶的指示處理賬戶餘額後，在11月將賬戶關閉，到本月收到執法機構的執行通知。
匯豐指，作為一家國際銀行，是按照國際監管標凖作出關閉賬戶的決定，銀行會繼續如常運作。
警方早前宣佈以「洗黑錢」之名，拘捕「星火同盟」的成員，並指會向法庭申請凍結戶口內約7000萬港元。星火同盟批評警方說法失實，是警方「意圖抹黑」。
旺角示威持續至午夜，示威者向警車投擲汽油彈，數名相信是持不同政見的人士遭示威者「私了」，需要送院治理。
警方發射催淚彈驅散。一名男記者頭部中彈受傷。
其他地區
在元朗，有人在商場破壞食肆，警方進入商場搜捕示威者期間，一名男子懷疑為了避開警員追捕，從二樓跳到一樓後受傷送院。警方表示，該名男子涉嫌襲警被捕。
在沙田，約200至300名市民在新城市廣場聚集，高叫口號。根據香港媒體報道，數名戴口罩的疑似警員被市民包圍和指罵，其後，警方出動大批防暴警員及身穿黑衣的便衣警察到場驅散市民。
港島區，一批示威者原本在銅鑼灣聚集，之後他們在行人路試圖步行到中環，其間高叫口號，在步行到灣仔警署時，遭防暴警察截查下被帶返警署。