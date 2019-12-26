台灣大選：藍綠之外「第三勢力」政黨的崛起

圖片版權 BBC Chinese Image caption 台灣日前舉辦「罷免韓國瑜」遊行，而其中積極參與的小政黨「台灣基進」，這半年異軍突起。

距離台灣總統與立委大選還有兩周時間，除了國民黨與民進黨兩大政黨、被稱為台灣「第三勢力」多個小黨也在爭取各自的空間。

這幾年，幾個新興的政黨包括時代力量、親民黨與新黨善用網絡宣傳，在多元訴求下，逐漸吸引眾人目光，獲得政黨支持率相當高。

本次大選前，不論民進黨、國民黨與親民黨等皆在替自己的政黨總統候選人拉抬聲勢。而這次除了總統，台灣也將進行立法委員的區域選舉與不分區投票選舉，意味著1位選民將有3票可投。

而根據統計，從2016年以來，4年間台灣又增加近60個新政黨，可謂百家爭鳴。台灣自從1987年解嚴，並於1989年正式開放組織政黨以來，至今已經有超過350個政黨成立，目前約有超過一半仍在實質運作。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 成立3年的台灣基進，相當關注「中國因素」對台滲透的影響。（Taiwan Statebuilding Party）

台灣基進的「積極主張」

12月21日的午後，位於南台灣一隅的高雄市南邊，響起此起彼落地抗議聲， 許多民眾大呼」罷免韓國瑜「的口號一路向前行，表達對市長韓國瑜的不滿。其中不少抗議民眾裝扮成國民黨籍總統參選人韓國瑜的模樣，並凖備自己的各式抗議道具。一天的抗議後，主辦單位宣稱有近50萬人前往現場參與遊行。

不過抗議的組織者，並非現任執政的民進黨，而是一個名為「台灣基進」的小政黨與多個民間組織一同發起。該黨從半年前開始積極參與罷免行動，並在街頭與網絡宣傳罷免，短短數個月使得該黨知名度大幅上升。

「去年（2018）地方選舉完時，我們臉書才3萬人支持，現在已經大幅成長4倍」，台灣基進的新聞主任林宥銘對BBC中文表示。 2019年中港台發生許多大事，包括中國國家主席習近平提出對台「習五條」、韓國瑜進香港中聯辦訪問、以及反送中抗議等。 林宥銘認為，這些是台灣基進受極大關注的主因，目前該黨臉書有超過16萬支持者。

「中國對台愈來愈強勢、讓很多年輕人覺醒，覺得政治跟自己距離很近，很多台灣人 正式認為中國是影響台灣很嚴重因素。「 林宥銘強調台灣基進自身是左派 、反中國霸權為主軸，確立台灣主體意識，偏濃厚獨立色彩。

2016正式成立至今，林宥銘表示台灣基進黨員約為1100人左右，原因是該黨黨員過去不對外開放入黨，就算現在開放，名額也僅限1500人。」理念高度接近的才會介紹。 」林宥銘並說明，該黨會站在「中國因素」影響台灣的最前線，未來持續關注國防與外交議題。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 台灣民眾黨透過下鄉，與民生福利政策為主軸，希望吸取更多中間選民支持。（Taiwan People's Party）

民眾黨的「年輕活力」牌

而另一個在總統立委大選中受到注目的政黨，則是台灣民眾黨，由現任台北市長柯文哲在2018年8月成立。最大的不同點在於，該黨容許雙重黨籍、不收任何費用，自詡是中道且多元自由的民主色彩，至今在臉書上也有近7萬的支持群眾。

你的器材不支持播放多媒體材料 台灣外交部長吳釗燮接受BBC專訪

「我們現在正式黨員已經破萬人，真的有感受到人民的寄托，但短時間增加這麼多人，我們只感覺還要更努力承擔，」台灣民眾黨發言人林珍羽對BBC中文表示。短短4個月來，該黨感受到台灣人對政治的關心，而目前該黨20歲到35歲的黨員更高達7成。

相較於傳統政黨比較注重政治議題，台灣民眾黨則專攻民生消費議題，不同傳統政黨花大筆經費買廣告，台灣民眾黨則是選擇讓每個候選人下鄉，巡迴台灣一圈聽取當地民眾意見。

採訪當日，前台北市長辦公室主任蔡壁如正以不分區立委候選人身份赴台南與民眾交流。她對BBC中文說：「透過與民眾交流、了解農業、衛生、觀光等問題，讓我很有感觸。我們真切紀錄下來，未來進軍國會才能真實反映民意」。

由於不用繳黨費，台灣民眾黨必須仰賴小額募款來維持運作。林珍羽說，每天看到許多民眾1000、2000台幣（約33、66美金）這樣捐，除了感受民眾寄托，還有責任。「我們希望選舉並不是靠砸大錢、而是需要用多少就募款多少。」 該黨也承諾款項流動會公開透明。

圖片版權 AFP Image caption 台灣總統在近日的一次競選活動中

力爭「政黨票」

台灣的立法委員選舉除了各區域立委的一票外，另有一票「政黨票」，可以投給喜歡的政黨，在依照每個政黨的投票數換算總得票率，來分配不分區立委的名額。一旦超過5％得票率，即可分配至少2席不分區立委。

小型政黨在區域立委選戰中，與傳統的國民黨與民進黨競爭中處於劣勢； 但在不分區的投票中也即「政黨票」層面上，可以透過政黨政策與訴求來吸引支持者。因此，每個小型政黨選舉前提出的不分區的立委候選名單就相當重要，必須考慮他們的參政綱領。

以台灣民眾黨來說，推出的不分區立委名單，以民生經濟與社會福利政策優先，並且舉辦「海選」，讓毫無經驗的人有機會參加立委選舉。「過去藍綠政治門坎高，不是官二代就是地方勢力世襲，跟整個社會脈動脫節，我們讓真正的年輕人出來，讓他們真正有機會參與政治」，蔡壁如說。

台灣民眾黨目前支持率為10%至12%，而走獨派色彩的台灣基進，在這次大選各家民調也有超過5%的支持度。林宥銘認為，希望未來得票率能超過8%、就有3個立委名額，就可以組成黨團運作、推動提案。而林珍羽也表示，3位當選是他們最低門坎，希望最後階段能爭取更多尚未表態的選民認同。

除了上述兩黨外，每個小政黨都有不同的政策特色，比如注重人權的時代力量、注重環保的綠黨、強調核能與保守政策的安定力量、主張兩岸和平統一的新黨與統一促進黨，與過去的較親中的親民黨等，總共17個政黨，都是選民在藍綠之外的額外選項。這次不分區中，許多小政黨興起，爭奇斗艷的景象也讓人津津樂道。