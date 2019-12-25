香港示威：不平靜的平安夜

香港周二（12月24日）度過了不平常的平安夜，示威者發起在多區的商場抗議，再次演變成警民衝突，在聖誕裝飾的背景下，出現催淚彈和汽油彈。

政府發言人當晚嚴厲譴責「蒙面暴徒」在平安夜晚上在多區非法集結。政府聲明說，「暴徒破壞交通燈、設傘陣、堵路、破壞商場店鋪、縱火，甚至衝擊警務人員。這些行為嚴重擾亂社會秩序，影響市民歡度佳節，破壞節日氣氛，實在令人憤慨。」

有示威者說，去年的平安夜我們很開心，還會有「聖誕倒數」，但今年的平安夜彷彿變成了抗爭的時候。