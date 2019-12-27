歐盟對華為猶豫不決 中國警告歐盟要承受後果

圖片版權 Xinhua Image caption 中國駐歐盟大使張明說，歐盟國家需要促進國際合作和市場自由，"否則他們會面臨災難性後果"

中國警告歐盟不要限制中國公司進入歐洲，並說那樣歐盟會破壞自身利益，並且阻礙中國在歐洲的投資。

中國駐歐盟大使張明說，外國公司所有權，貿易機會和5G與移動通訊計劃可能會令產生「不信任」的中國企業家作出反應。

他在接受採訪時說，歐盟國家需要促進國際合作和市場自由，「否則他們會面臨災難性後果」。他說希望歐盟能夠維護多邊主義，自由貿易，以及公開，公平，正義和不歧視的原則。

批評者認為歐盟在對北京的戰略雄心，民族主義貿易政策，以及對西方公司的做法方面做出反應，他們抱怨歐盟的反應不夠及時。歐洲公司和歐盟國家的政府長期以來都抱怨中國限制他們進入中國市場，對國內企業實行大量優惠政策。

圖片版權 xinhua Image caption 目前中華為公司在5G領域居世界領先地位，而且在歐洲十分活躍

暗示會進行報復

《金融時報》報道說，張明的講話說明目前歐盟與中國在此問題上的緊張局面。他說歐盟採取強硬態度令「在歐洲工作的許多中國企業家產生懷疑」，而且「對中國在歐盟的投資會產生某種衝擊」。

據彭博社報道，在本月早些時候中國駐德大使吳懇指出，「所謂安全問題只是美國打壓和制裁華為的幌子，如果德國以安全為由將華為排除在5G網絡建設之外，中國不會放任不管。」

吳懇說，去年德國汽車佔中國汽車銷售市場的四分之一，「我們是否有一天也會說德國汽車不安全，因為我們有能力生產自己的汽車？不，這純粹是貿易保護主義。」

據料歐盟國家將在1月份公布關於加強對5G網絡設備公司的安全檢查的最後的建議。

圖片版權 xinhua Image caption 中國駐德大使吳懇說，去年德國汽車佔中國汽車銷售市場的四分之一，暗示如果華為在德國受到制裁，德國汽車在中國銷售將受到影響

目前華為公司在5G領域居世界領先地位，而且在歐洲十分活躍。歐盟正在制定更嚴格的採購規則和對外資的篩選甄別制度，包括那些利用政府支持取得對歐洲競爭對手優勢的公司。

新疆和孔子學院

張明在採訪中還提及歐盟同中國的其他爭議熱點。歐盟的一些游說組織譴責北京在新疆的所謂再教育營拘押了100多萬維吾爾族穆斯林。他說歐盟指責中國的人權紀錄的言辭和行動「不公正，不誠實」。

他還批評了歐盟國家針對中國國家資助的孔子學院採取的措施。北京堅持說孔子學院是文化機構，不是批評者所說的宣傳或間諜工具。

張明說，「一段時間以來美國和一些西方政客和媒體懷疑孔子學院。他們譴責孔子學院，但並沒有拿出任何真憑實據，那是十分過激和具有歧視性的做法。」