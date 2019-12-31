圖片版權 Getty Images Image caption 台灣總統蔡英文力推反滲透法，防範境外敵對勢力。

距離台灣大選不到兩周，台灣立法院今天(12月31日)下午3點多對防範中國介入台灣社會的《反滲透法》進行三讀審議。

主張訂立該法的民進黨憑借在立法院的人數優勢促使該法在爭議聲浪中三讀通過。國民黨則採取「不投票、靜坐抗議」的方式表達反對，不過最終並未影響反滲透法三讀通過。

中國國台辦此前批評蔡英文政府以修法手段作政治操弄，大開民主倒車，國民黨則認為修法的程序有瑕疵，在台灣選舉前的政壇掀起漣漪。

抵抗中國威脅

台灣總統蔡英文力所推的《反滲透法》主要是防範境外敵對勢力，像中國政府對台灣民主政治運作及影響選舉，如介入公民投票、總統大選、對政府機構游說。

為何蔡英文急著在此時推動《反滲透法》？《日本經濟新聞》12月25日分析稱，這是為了阻擋中國介入即將到來的台灣大選，該報導指出，《反滲透法》完全是針對北京的宣傳活動而來，蔡英文和所屬的民進黨將自身當作年輕選民的保護者，可以抵禦來自北京的野心。

長期研究台灣政黨政治的美國加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）政治學博士候選人南樂(Lev Nachman)向BBC中文分析，《反滲透法》緣於王立強間諜案發生後，民進黨在某種程度上需要作出政治反應。

台灣有學者則認為《反滲透法》可能選舉考量大於國安考量。台灣佛光大學公共事務學系助理教授柳金財在媒體撰文表示，《反滲透法》從宣傳造勢、設定主軸到立法確立，都企圖拉抬蔡英文及立委選舉之聲勢。

圖片版權 EPA Image caption 台灣2020年1月11日舉行總統選舉。

蔡英文12月26日在電視政見會上表示，台灣社會普遍對中國社會全面滲透台灣存在恐懼感，希望政府拿出作為，但政府作為須有法律根據。

南樂表示，面對來自中國政府的威脅，民進黨越強調中國對台灣的影響力及如何破壞台灣民主，「對於蔡英文及民進黨的選舉就越有利」。他表示，這一直是民進黨在總統選舉中的戰略，也是其競選論述。

蔡英文表示，《反滲透法》已在立法院討論過一段時間，許多國家也透過立法防堵中國越來越多的滲透和內政干預。她強調：「台灣比這些國家更直接面對中國各種威脅和滲透，國內卻有一些人把我們建置民主防護網的機制，視為挑釁、戒嚴，這是非常負面、不可取的看法。」

爭議在哪

12月29日台灣舉行總統選舉辯論會上，《反滲透法》也成為辯論焦點之一。韓國瑜在辯論結束受訪時說，《反滲透法》若過，140萬台商，以及「五月天、吳寶春可能都會被起訴，每個人脖子都綁炸彈，引爆器在民進黨手上」。

國民黨強烈反對《反滲透法》，認為草案對「境外敵對勢力」的定義模糊，且該法涉及國家安全及人民權益，在未通過委員會審查以及朝野充分討論的情況下通過，有很大問題。

南樂認為，國民黨的批評是有道理的，該法案有些部分模糊不清，定義必須更加清楚。但是他強調：「國民黨真正恐慌的是該法可能會對他們的未來造成傷害。」不過，柳金財在媒體撰文稱，在欠缺政黨共識、社會認同的前提下，「反滲透法」恐因政黨對立、統獨爭論及國家認同分歧，進而裂解社會凝聚、分化族群和諧及加劇政黨衝突。

不過，民進黨立委王定宇解釋，《反滲透法》針對對象有明確定義，只有在接受境外敵對勢力請托進行「捐錢、競選、公投、游說與擾亂集會遊行」等五種行為時，才有可能觸法。

台灣立法院長蘇嘉全12月27日召集朝野協商，民進黨表示，會調整部分用詞的定義。民進黨團幹事長管碧玲對媒體表示，《反滲透法》總共只有12條條文、926個字，「只要三分鐘就能讀完」，規範的內容與前提條件很嚴格。

圖片版權 EPA Image caption 韓國瑜評論批反滲透法時，批評民進黨評藉由政治肅殺製造亡國感獲得選票，並說全國人民一定唾棄。

鴻海集團創辦人、曾參加國民黨總統候選人初選的郭台銘12月24日也在電視節目上公開抨擊，稱《反滲透法》比兩岸服貿協議嚴重10倍、20倍，並說若民進黨執意在月底通過，他將帶團到立法院集結，比照「太陽花學運」方式抗議。

但是兩天後，郭台銘在12月26日向媒體強調，他並不反對《反滲透法》，主要是希望立法過程要公開、透明。他認為，民間現在的聲音是討厭共產黨，但法案的問題是」不符合民主國家立法基本原則，定義不明確」。

台灣前總統馬英九也表示，反滲透法內容訂得很不清楚，到目前為止都沒有主管機關，將來執行，一定會造成許多冤案、假案，會成為打擊政治異己的工具，台灣可能回到戒嚴時期。

《反滲透法》不僅招致台灣國民黨、親民黨等在野黨反對，中國政府也批評蔡英文推動該法是大開民主倒車。

12月25日，中國國台辦新聞發言人朱鳳蓮在記者會上，批評蔡政府以修法手段作政治操弄，一旦通過，所有批評民進黨的聲音都會被扣上帽子還可能會被捕。

對此，台灣陸委會表示，中共方面胡亂瞎扯《反滲透法》是綠色恐怖等說法，完全是子虛烏有、顛倒黑白，做賊的喊捉賊，意圖分化離間，純屬惡意扭曲，不良居心已昭然若揭。

《反滲透法》反什麼

《反滲透法》旨在防範境外敵對勢力滲透、干預台灣民主政治運作，包括介入公民投票、總統大選、對政府機構游說等，以確保國家安全，維護國家主權及自由民主憲政秩序。

該法明定，任何人不得接受滲透來源指示、委托或資助，捐贈政治獻金，或捐贈經費從事公投相關活動，也不得違法從事競選活動，違者處5年以下有期徒刑，也可以並科1000萬元以下罰金。

《反滲透法》將敵對勢力定義為「與我國交戰或武力對峙的國家或團體」，此外還包括「主張採取非和平手段危害我國主權的國家或團體」。

至於滲透來源，則是指境外敵對勢力之政府及所屬組織、機構或其派遣之人或其他訴求政治目的之組織、團體或其派遣之人。

圖片版權 Getty Images

《反滲透法》所規範的對象是「任何人」，但針對的是滲透干預的不法「行為」，而不是特定「身分」或「對象」，所以一般的交流不會觸法，目前認定的不法行為，包含：捐贈政治獻金、助選站台、游說、擾亂社會秩序或妨害集會遊行、妨害選舉或罷免等五大類。

行為人必須有受境外敵對勢力指示、委托、資助的「滲透作為」，加上從事「不法行為」才會成為處罰對象。

台灣執業律師雷皓明曾撰文稱，《反滲透法》相當程度是借鑒美國《外國代理人登記法》和澳洲去年實施的《外國影響力透明度計劃法》，這兩個法對於境外勢力的外國代理人做管制，代理人仍然能夠接受贊助或指示從事政治影響活動，只是相關資訊必須要公開揭露、申報，例如外國人收到資金進行政治游說，要先登記註冊並公開在網路上。

中國「滲透」台灣與否

今年已有澳洲、美國等媒體報導中國政府以各種方式滲透台灣社會，蔡英文政府也曾多次指出中國介入了台灣選舉。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）11月時曾表示，美國會「嚴重關切」任何嘗試以非和平手段決定台灣未來的行為，「我們知道中國大陸正透過各種方式對台灣施壓，當然這些都會讓我們對台灣的民主進程感到擔憂。」

美國日前通過的2020年《國防法案》對台灣總統選舉單列了一個條款，將監控台灣大選中的中國因素。 該法案第5513條要求國家情報總監在台灣總統選舉後45天內，就中國干預或破壞選舉的任何影響力活動以及美國抵禦這種活動的作為提交報告。