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2020台灣總統選舉的三位候選人：民進黨的蔡英文、國民黨的韓國瑜和親民黨的宋楚瑜於周日（12月29日）進行唯一一場電視辯論。下午兩個半小時的辯論分為申論、媒體提問、交叉詰問和結論四個環節。其中「一國兩制」、香港示威、《反滲透法》和網軍問題成為焦點。

因「一國兩制」韓國瑜被「擠牙膏」

圖片版權 Getty Images Image caption 蔡英文明確表態，台灣不接受「一國兩制」。

蔡英文在申論中引述中國國家主席習近平的「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。"稱"對岸已經講得很明白，很清楚也很直接，台灣的主權已經面臨重大挑戰。

隨後在回答媒體提問環節，蔡英文批評韓國瑜因人民壓力大才反對「一國兩制」。

「韓國瑜雖然斬釘截鐵地說不接受『一國兩制』，可是當習近平剛開始提『一國兩制九二共識』時，回答不清楚而且支支吾吾，甚至還到中聯辦訪問，創造『一國兩制』的氛圍，」她說。

「身為一個領導人，領導這個社會要做決定時，要當機立斷去做決定； 要在人民之前領導人民面對這樣的變局，不是人民反映了、壓力大了，才反對一國兩制。」

韓國瑜在申論階段沒有對「一國兩制」表態， 但在回應蔡英文的批評時說， 她一直「擠牙膏」一樣把我擠到「一國兩制」。「我們是選總統，支持中華民國憲政體制，不是選票考慮，而是我們的信念，是台灣的價值，不要去抹黑。用擠牙膏的方式把我擠到『一國兩制』上非常沒有水平。」

在處理與美國，日本，中國大陸世界三大強的關係中，宋楚瑜說台灣不要站錯邊，不要亂選邊。 「我們不要當別人的棋子，同時我們有能力治理好台灣。」 他說，把台灣治理好，必須做好三件大事；第一，維護台灣自由民主的價值；第二把台灣的產業提升，把經濟搞好，讓人民的生活能夠改善；第三，對全世界共同面對的危機提出切實對策和方案。

圖片版權 AFP Image caption 香港示威者多次在抗議時高舉台灣的旗幟。

激辯香港示威

韓國瑜和蔡英文都在申論部分提及香港持續半年多的反修例風波。

引述她收到的一位香港年輕人的來信，蔡英文說，他的信上是這樣說的。

「我想請求台灣人民，不要相信中共，不要相信親共的任何一個官員，不要落入中國的金錢陷阱。你們經歷過228事件，經過了白色恐怖時期，也看到了香港的下場。」

他又說，「所以，希望各位能夠放下各自的政黨跟政黨的包袱，好好團結，一起抵禦中國的文攻武嚇。也請好好的想想子女的未來，不要再犯上同樣的歷史錯誤」。

「他說很擔心台灣的下一代，『等20年後他們長大了，卻要讓他們走上街頭，經歷一樣的事情。這些結局，我們沒辦法為你們再示範一次』。」

韓國瑜批評蔡英文在利用香港年輕人的流血助選情，因為連香港學生會長都向蔡英文強烈抗議。 「他們抗中在流血，你的選情在補血。你的選情建立在香港人流血身上，你在剝削他們的價值！」。

在隨後的媒體提問環節，韓國瑜被問到，反送中是影響這次台灣大選最重大的變量，台灣深受其害，因為中國政府的處理不當，讓國民黨的選情受到了嚴重的傷害，如果有機會當總統，怎麼看待這件事情？

韓國瑜用了大量時間和篇幅闡述尊重媒體和新聞自由的觀點。只在最後時間段稱蔡英文用擠牙膏的方式把他擠到「一國兩制」上表態，非常沒有水平。

針對香港示威對台灣大選帶來的影響，宋楚瑜在最後結論階段對蔡英文講：「如果不是蔡總統你撿到大陸在香港給你的槍，然後你這次又用《反滲透法》又在讓人民產生一些畏懼感，坦白講我們目前兩岸的關係和台灣的未來發展是讓大家憂慮的。」

爭議中的《反滲透法》

圖片版權 CNA Image caption 台灣總統蔡英文指出，今年初中國領導人習近平提出"一國兩制台灣方案"後，大陸已對台灣全面滲透。

在辯論中，蔡英文引述「四個認知」為自己在推動的反滲透法進行辯護。她說，第一，破壞台海現狀的是中國，不是台灣； 所以，當中國壓迫我們的時候，我們必須要一致對外。第二，中國利用「九二共識」，正在掏空中華民國。所以，我們必須要更加堅定捍衛主權。第三、不能以主權交換短期經濟利益。所以，我們要有一條底線。任何人做總統，都不能超越那條線。第四、要警覺中國正在全面的滲透，分化台灣的社會。所以，我們必須要把民主的防衛機制，做起來，建立起來。例如我們現在正在討論的反滲透法。

「這場選舉一定有輸有贏。如果我們對國家的主權，沒有一致的想法，那不管誰贏了，國家終究會輸了。」

韓國瑜反駁她說，民進黨在野時痛恨國民黨四件事情中，第四件事就是國民黨在立法院野蠻多數暴力，忽略程序正義，今天反滲透法，民進黨完全是野蠻立法忽略程序正義。「《反滲透法》讓台灣人民每個人脖子上綁一顆炸彈隨時犯法，遙控器，引爆器在民進黨手上，」韓國瑜說。

對蔡英文政府匆忙推出《反滲透法》， 宋楚瑜說：「如果不把權力關進籠子，人民就要小心權力會把人民關進牢籠。 「程序的正義有時候比實質的正義還要重要，因為正義不僅是過程，而且是價值。」

台灣大選中的「網軍」話題

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蔡英文稱韓國瑜高雄市長選舉中，那時中國網軍的介入給了他最大的助力，是網軍最大受益者；但韓國瑜對於這個去年選舉從來都沒有談過，也從來都沒有回應過。

把自己比喻成一隻善良的小白兔遇到了大野狼，韓國瑜說蔡英文當局所培養的網軍就是大野狼，還稱蔡英文是最大的網軍頭子，他批評蔡英文依賴網軍擊敗黨內總統候選人賴清德。

宋楚瑜說黑韓的網軍很厲害，所以他非常理解韓國瑜心裏難過的事，而且他自己也是網絡水軍的受害者。 三位參選人將來都應該有相應的承諾面對這個挑戰。「不管誰當選，將來台灣未來到底網路制度上面我們要建立新的，好好的一個規範。」