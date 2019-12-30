中國頒布新法律打擊「醫鬧」，保護醫護人員

圖片版權 Getty Images Image caption 新的法規意在保護醫護人員免受暴力侵害。

在一起急診科醫生當值期間被病人家屬持刀襲擊致死的事件震驚中國社會之後，中國發佈新法，明確保護醫護工作者免受暴力侵害。

中國全國人大常委於12月28日表決通過「基本醫療衛生與健康促進法」時，北京民航總醫院醫生楊文在當值期間被持刀刺死的事件剛剛過去數天。

新的法規「從法律角度闡明瞭國家對醫務人員的保護」，「擾亂醫療衛生機構執業場所秩序，威脅、危害醫療衛生人員人身安全，侵犯醫療衛生人員人格尊嚴」的行為將受到拘留或罰款等行政處罰；此外，新法還將對非法獲取、使用或者公開個人醫療隱私信息的行為實施法律制裁。

違反新法規定，構成犯罪的，將追究刑事責任。新法將於2020年6月1日生效。

又一起暴力殺醫事件

12月24日，北京民航總醫院醫生楊文在急診科當值期間，被一名男子持刀襲擊。中國媒體報道稱，該名男子是一名病人家屬，當時其親屬正在該急診科接受治療。

中國國家衛生健康委法規司司長趙寧向中國官方媒體表示：「在相關法律審議過程中出現這個事件，我們非常痛心，也非常憤怒。」

人民網引述趙寧強調，楊文醫生被殺的事件不是醫療糾紛問題，而是「非常嚴重的刑事犯罪」。

中國「醫鬧」有多嚴重？

這是中國大量醫患糾紛導致暴力事件的事例之一。

據中國官方國際電視台（CGTN）報道，僅在2018年，就有至少12起與醫患糾紛，也就是通常說的「醫鬧」，有關的暴力事件，其中有兩起醫護人員死亡案例。

面向醫護專業人員的網站「丁香園」最近的一項統計指，在中國有85%的醫生曾在工作中有過被暴力攻擊的經歷。

該文章還問道：「醫生負責保護社會免受疾病的困擾，誰來保護醫生？」

醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）指出，中國醫院裏的醫生安全受到威脅，原因有很多方面。

資金短缺可能導致醫療失誤，或者醫患之間的溝通不良，此外還包括像媒體對醫護工作者的負面報道、不切實際的期待以及醫療費用高昂和患者家庭收入低等等多方面的因素。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC記者沙磊（John Sudworth）看中國醫院暴力事件的增加。（英文）

今年10月在蘭州，一名女醫生在醫院被一名癌症病人用刀刺死。

2018年8月，天津一所醫院的一名醫生被三名男子刺死。

在那之前幾個月，安徽省的一名醫生在與一名病人的丈夫發生爭執之後，被用刀刺死。

一些醫院甚至只能通過教授醫護人員自衛術來應對嚴重的醫患關係問題。