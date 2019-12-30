香港示威：教育局長揚言可革職辭退「問題教師」與校長引發爭議

圖片版權 Getty Images Image caption 學生們身穿校服帶口罩抗議，成為香港示威這半年來的重要畫面。

香港示威持續半年，警民衝突不斷升級，超過六千人涉非法集結、襲警、暴動等罪名被捕，當中四成是學生，約一千人是未成年人士，並有約80名被捕者為教職員。香港中文大學及理工大學先後曾經成為警民衝突的戰場，中學生也發起人鏈、唱歌等不同方式去表達訴求。

香港親建制陣營試圖把示威的矛頭指向教育問題，質疑是「老師教壞學生」，促請政府重罰「問題教師」以及審視「政治化的偏頗教材」，但民主派及親示威陣營認為這是政府誤判問題核心，亦漠視教師專業及言論自由。

中國國家主席習近平早前訪問澳門，高度評價澳門學校的「愛國主義教育有聲有色」。中央政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）之後發文稱，將大力推動香港的「《基本法》教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育」，增強青少年的國家意識和民族認同，「以愛國主義教育為香港『一國兩制』成功實踐打下堅實社會基礎」。

外界一直關注港府會否提出修改教育政策的舉措。

香港教育局局長楊潤雄接受中國《上觀新聞》專訪時稱，香港教育局將嚴懲「問題教師」，「要把不好的人抽出來」，如果學校不配合對教師進行調查，局方有權力取消校長及教師資格。

楊潤雄言論觸發香港教育界人士的猛烈批評。民主派教育界立法會議員葉建源表示，楊潤雄的說法是直接向校方施壓，「擴大白色恐怖」。灣仔區校長聯會主席戴德正則批評政府近月把矛頭指向教育界是想找「代罪羔羊」。

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把不好的人「抽出來」？

楊潤雄在《上觀新聞》的專訪中透露，自今年6月至11月底，局方合共收到123宗涉及教師專業操守問題的投訴，大部分涉及散播仇恨言論或有挑釁行為，亦包括涉嫌違法和使用不恰當教材。香港教育局向至少六名教師發出警告或譴責信，一名官校（政府直屬學校）教師被指使用不當教材被停職，以及兩名官校教師涉在網上發表不當言論被調職。

他罕有地提到，如果學校不配合教育局的調查，局方在法律上有權力可以取消校長及其教師資格，亦可以直接委任校董加入該校的校董委員會參與管理，不過為了學生著想，不會以資源懲罰學校。

「我們處理這些投訴的時候，是有一些權力可以行使的，但通常我們會很謹慎。因為大部分教師還是很專業的，我們要把不好的人『抽出來』，」他在訪問中說。

圖片版權 Scmp/getty images Image caption 楊潤雄的言論引發爭議。

通識教育、普教中等其他爭議性議題

這場訪問中，楊潤雄也討論了多項具爭議性的話題。

1. 大學示威：香港中文大學和理工大學先後成為示威戰場。楊潤雄不點名批評一些大學校長，在這場示威上的處理方式「讓很多人不滿意」，作為教育局，有「複審的責任」，要求大學「引導學生走向正確的道路」。

2. 通識教育：楊潤雄表示，很多香港老師用批評政府觀點較多的香港報紙搜尋教材，小部分老師觀點「可能也比較偏頗」，很多人對通識教育「很擔心、不信任」。他表示局方希望明年2月向出版社提供意見，修改教材，會派出小組去學校觀課，以及透過通識課的小組，詳細列明老師應該如何教一些有關《憲法》、《基本法》和「法治」的內容。

3. 普通話教學：以普通話取代粵語教中文的問題在香港引發連串風波。楊潤雄在訪問中指，在中文世界裏，除了港澳、廣東用粵語，其他地方都在用普通話，擔心如果香港學生用粵語學中文，會和其他大部分人越走越遠，但他承認，「這個問題非常敏感」，會尊重學校的選擇，但他個人認為，普通話教中文有一定的好處，能夠做到「我手寫我心」。

圖片版權 Getty Images Image caption 學生及未成年人士被捕數字破千，引發各界擔憂。

教育界的擔憂

香港教育界、親民主派的立法會議員葉建源接受香港媒體採訪時表示，教師因為發表個人意見而被以言入罪的同時，「白色恐怖」擴散至校長身上，批評此等說法要威迫校方跟隨政府立場，如果校長的專業判斷與政府想法不一樣，可能承擔後果，導致「人人自危」，這番言論「令人不安」。

灣仔區校長聯會主席戴德正表示，認同教師不應該有違法、仇恨言論，但局方沒有客觀和統一的標凖，會令人憂慮是否不能提出反對或批評意見，如果學校不配合調查就被指認同個別教師言行，甚至「不能勝任校長」，這種說法令他感到很大壓力。

他指出，現時香港的風波是政治問題，而非教育問題，質疑政府近月發錶針對學校的言論，是否想把矛頭指向教育界，尋找「代罪羔羊」。

親建制的香港教育工作者聯會會長黃均瑜認為，局長提出這番言論「並非合適時候」，很容易「被政治化」，他認為當局要以柔軟、非強硬方式處理教育界的問題。

香港教育局發言人批評， 「白色恐怖」說法是「歪曲事實、煽動情緒」，對這些評論感到遺憾。

發言人表示，近月涉及教師失德及違法行為增多，並且引起社會關注，這是「不能迴避」的問題，學校有責任跟進個案，假若有客觀事實證明個別學校未有妥善處理個案，教育局有責任履行其職責及權力，予以指示及糾正，甚至依法採取所需行動，以保障學生的福祉。