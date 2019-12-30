2020台灣大選： 韓國瑜與媒體的愛恨情仇

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距離2020台灣總統大選投票日只剩不到二星期，周日（12月29日）總統候選人電視的辯論會上，代表國民黨參選的韓國瑜，對提問媒體的強烈響應，引發台灣社會熱議。外界分析，這是韓國瑜在民調落後甚多的情況下，以其擅長的強烈言語風格鞏固其支持者的選舉策略。但學者稱，此舉也可能成為一把雙刃劍， 影響他的選情。

韓國瑜VS台灣媒體

周日辯論會後，台灣社會及媒體的焦點幾乎不在候選人的政見上，而是盯著民調大幅落後的韓國瑜如何與媒體的針鋒相對。

在面對台灣媒體《中央社》詢問如合回應習近平對台灣「一國兩制」招喚時，韓國瑜批評中央社稱，這樣的提問是隨著中國起舞，批評《中央社》的問題是」自我設限」及「可憐」。面對蘋果日報質疑台媒報道韓國瑜與女性友人的資金往來一事，韓國瑜批判《蘋果日報》是台灣社會「亂源」且「沒水平」，也點名主流電視台《三立電視》應該改名「二立」；他稱這家媒體「因為沒有良心，只剩造謠跟抹黑。」

可以說，韓國瑜昨日與台灣媒體針鋒相對，成為昨天辯論會最被議論的話題。原因之一為韓國瑜是歷屆以來，在總統辯論會上首位以「沒水平」及「造謠」等激烈言詞回應媒體的。

圖片版權 Public Television Service Foundation of Taiwan Image caption 昨日辯論會後，韓國瑜得到63431筆的討論聲量；總統蔡英文僅有韓國瑜的一半。

根據台灣大數據分析公司Keypo分析，昨日辯論會後韓國瑜得到63431筆的討論聲量（提到他的次數），蔡英文僅有韓國瑜的一半，親民黨候選人宋楚瑜則不及韓國瑜的四分之一。可以說韓國瑜以一貫強烈戲劇化的的演說風格成功引起網絡討論。

批評韓國瑜者如政治大學教授陳芳明，認為韓國瑜此舉「野蠻並傷害台灣民主」。但他的支持者，前台中市長胡志強則力挺韓國瑜，認為他是庶民領導人。

但外界分析，韓國瑜在民調「封關」前夕，以他擅長的「口語化」風格，闡述自己的政治立場（而非政策），是為了在民調大幅落後蔡英文的情況下，鞏固自己的忠誠支持者。BBC中文近日便訪問居住在香港的台灣韓粉，後者便認為韓國瑜雖然「口無遮攔」但這表示他做人「真誠且不算計。」

韓國瑜辯論後隨即在台中舉辦造勢晚會，人氣旺盛，有數萬人參加。但這也激起蔡英文支持者的「亡國感」，開始在網絡動員更多支持者記得投票給她。

韓國瑜與媒體變質的關係

事實上韓國瑜自從去年參選高雄市長從政以來，便以言行舉止幾乎不加修飾，「反建制」的草根形象深入人心，成功颳起「韓流」；在去年高雄市長選舉時，韓國瑜「不按牌理出牌」的言行，成功吸引眾多支持者「韓粉」。他受邀上遍各大網紅節目以及電視專訪，被評價為談話直率且接地氣。

當時媒體對橫空出世席、席捲台灣政壇的韓國瑜十分友善，後來許多分析也認同，韓流的主要原因在於利用「空戰」，也就是以網絡媒體及聲量成功勝選。

譬如，韓國瑜近日在台灣著名的政治脫口秀節目「博恩夜夜秀」上，便以「膝蓋走路」（跪著走路）與主持人互動，引起廣大討論。許多選民甚至在網絡表示重拾對韓國瑜的好感，並認為韓國瑜沒身段，能伸能縮。

但是，媒體與韓國瑜的關係也開始轉變。

在韓國瑜去年擊敗民進黨執政20年的高雄市，就任市長之後不到半年宣佈參選總統，被外界批評無法信守承諾且無心市政，導致施政滿意度持續下滑，曾經是媒體寵兒的韓國瑜如今與媒體關係開始「質變。」

圖片版權 LOCPG HK Image caption 高雄市長韓國瑜此前拜會香港中聯辦主任曾引發爭議，他回應「歪嘴雞不需要挑米吃」。

台灣綠黨不分區候選人鄧惠文醫師評論韓國瑜在政見辯論會上的表現時解釋道，韓國瑜擅長打破常規，但是打破規則之後，她尚未看到韓國瑜能夠擘劃藍圖的能力。「改變遊戲規則不是壞事，因為歷史上有很多改變遊戲規則的人，可以成為新的局面或新的霸主。問題是他今天改變的，並不是真正有創意。」鄧惠文說。

根據台媒《聯合新聞網》分析，韓國瑜此次辯論會，獲得了巨量討論，大數據分析他這次所受的討論量，成為本次總統競選以來的最高峰，可見「嗆媒體」確實得到外界關注。

台灣選舉民調「封關」

台灣總統副總統選舉罷免法規定，投票前10日起，亦即2020年1月1日起，即不可公布民調。所以這兩天公布的民調可被稱為「封關民調。」

根據《蘋果日報》出爐的最新民調（12月30日）顯示，有48.6%會投給蔡英文，15.4%支持韓國瑜，6.3%支持宋楚瑜，但還有22.2%未決定。TVBS電視台也在辯論會後作出最新民調，顯示出蔡英文的支持度為45%，領先韓國瑜的29%，以及宋楚瑜的7%。