中國牧師王怡獲刑9年 學者指北京意圖警告其他教會

圖片版權 Peihong Zhang Image caption 王怡與其妻子蔣蓉

中國成都秋雨聖約教會主任牧師王怡被當局關押一年多後，周一（12月30日）因煽動顛覆國家政權罪和非法經營罪獲刑9年，被沒收財產5萬元。有學者指出，此舉反映出中共對「抗爭型」教會的打壓，並以此警告其他類似的家庭教會。

四川成都中級人民法院周一在其網站公布，當日對王怡煽動顛覆國家政權、非法經營案一審宣判，以煽動顛覆國家政權罪、非法經營罪數罪並罰，判處王怡有期徒刑9年，剝奪政治權利3年，並處沒收個人財產人民幣5萬元。

「不合理」的煽顛罪與「十分牽強」的非法經營罪

2018年12月，王怡及秋雨聖約教會的100多名成員遭到傳喚逮捕，隨後教會被官方取締。今年11月底，秋雨聖約教會長老覃德富被控非法經營罪獲刑4年。

成都中級人民法院沒有公布具體案情。王怡前辯護律師張培鴻對BBC中文表示，檢方指控王怡煽動顛覆國家政權罪或許是因為「王怡根據聖經在教會講台上說過『任何人不悔改就必定滅亡』之類的話，這個表述會被不熟悉聖經的官員視為對領導人不敬」。但是張培鴻認為，據此指控王怡構成煽顛罪並不合理。

張培鴻還指，檢方指控非法經營罪是因為其教會印刷了一些小冊子，「國家一直嚴控書籍的出版，教會出於信仰和基督徒的需要得印很多書，在這種沒有辦法的情況下他們就只好自己印一些，收取一些工本費，有的甚至完全不收工本費」。

圖片版權 Getty Images Image caption 北京一家非官方教會在舉行宗教活動

他認為，非法經營是建立在牟利或非法獲利的目的上，而王怡牧師和秋雨聖約教會完全沒有盈利目的，指控非法經營「十分牽強」。

王怡的父母在王怡被抓捕後指定張培鴻擔任其律師。但張培鴻11月接到成都市檢察院公訴人通知，稱他不能擔任王怡的辯護人，官方給出的理由是「我與王怡及秋雨聖約教會有千絲萬縷的聯繫，由我擔任辯護人他們不放心」。

王怡獲刑後，人權組織對華援助協會發佈聲明稱，中國當局重判王怡，「是中共政府一手施行的地地道道的宗教迫害，表明習（近平）政府與普世福音教會和普世價值決然為敵」。

警告其他教會

王怡是中國宗教領域的知名人物，也是著名的公共知識分子。他1973年出生於四川，畢業於四川大學法學院，後任教於成都大學，2005年成為基督徒。

王怡曾創立主持憲政網絡論壇，研究中國憲政轉型。由於經常發表文章政論文章，2004年曾被中國《南方人物周刊》評為「最有影響力的公共知識分子」之一。

圖片版權 Getty Images Image caption 在大城市，家庭教會多由公共知識份子建立

香港中文大學崇基學院神學院院長刑福增對BBC中文表示，王怡的案子反映出中共對秋雨聖約這種「抗爭型」教會開始採取最嚴厲的政治手段，「中共要用這樣的方法警告其他教會千萬不能走秋雨這樣的路線」。

刑福增認為，秋雨聖約教會與不同地區教會建立了組織關係，也比較關心社會、對政府有一些言論上的批評，關心一些政治犯的家屬，會反對墮胎、悼念「六四」，也會表達對宗教自由打壓的不滿，「做的一些事情可能會觸碰到所謂敏感的政治紅線」。

歷史學者、時評人章立凡則認為，中國當局希望管控所有人的思想和信仰，但家庭教會脫離了官方控制，而且聚集了一群人傳播思想，這與個人髮表意見不同，官方可能認為有「顛覆政權的危險」。

章立凡還指出，除了管控家庭教會，目前官方對聖誕節的態度也比過去嚴厲，抵制過洋節，這也是對宗教自由的一種打壓。