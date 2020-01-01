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中國經常被批評是世上管控互聯網最嚴格的地方之一，雖然這樣，當地超過8億名互聯網用戶在過去一年仍然找到不少方法逃避這些監控，討論他們想要討論的話題。

2019年的熱門話題包括從西方社會傳到中國、帶領反思性侵害和性騷擾的＃MeToo運動，還有年輕一代在網絡上投訴「不人道」的工作時間。

除了這些，香港示威、上海的垃圾回收計劃等也成為網民的熱門話題。

香港示威

圖片版權 Reuters Image caption 香港示威在世界各地的社交平台都成為熱話。

香港示威在多國都成為網絡熱話，中國大陸也不例外，熱度更令「香港」在6月9日遊行當天成為敏感詞。

北京政府最初完全屏敝與香港示威有關的社交網站消息，但後來示威浪潮持續，當局改變策略，大規模報道示威當中的暴力行為，形容出現「恐怖主義苗頭」。

中國官方控制的社交網站帳號也大力在當地的社交網站微博上，推動「支持香港警察」和「守護香港」等標籤。

另一方面，在社交媒體「推特」（Twitter）和Instagram上，「FightForFreedomStandWithHK」（與香港站在一起為自由而戰）、「GloryToHongKong」（榮光歸香港）就成為支持示威者常用的標籤。

「文明行為」

圖片版權 AFP Image caption 捲起上衣露出肚皮也許會讓你涼快一點，但也會被視為是"不文明行為"。

隨著中國官方不斷宣傳在當地實行「社會信用」制度，中國網民對講究「文明行為」的呼聲也越來越高。

中國中央政府容許各地以不同方式，實行「社會信用」制度，而地方政府也先後制定針對「不文明行為」的罰則，但一些規定卻令人摸不著頭腦。

例如7月，山東省濟南市推出法規，禁止當地男子在公眾地上赤裸上身，也禁止男子捲起上衣，露出肚皮。

北京市政府也推出法規禁止在地鐵飲食，也禁止乘客張開腿坐下。而南京市也警告說，如果當地市民在交通燈違規過馬路，他們可能會被扣除社會信用分數。

「996」

圖片版權 Getty Images Image caption 馬雲曾經說過，他要不是非常勤力地加班，不會有今天的成就。

過去一年，「996」這組數字成為中國科技公司員人用來投訴工時過長的含蓄方式。「996」的意思是指員工早上九時上班、晚上九時下班、一星期六天上班。

當局沒有封鎖有關討論，因此這組數字成為網民投訴工時過長的關鍵字，也透過它批評這種過長的工時違反相關的中國勞動法律。

馬雲、劉強東等中國一些知名企業家紛紛出來為這種工作方式辯護，認為這種工作方式讓他們可以擊敗競爭對手。

「985、211、996、251」

除了馬雲和劉強東的公司，另一家知名中國科技企業也被卷進爭議。「985、211、996、251」這組數字看似一個網址，其實它與一個與華為員工的醜聞有關。

「985、211」是指中國大學的國內排名，而「996」是指早前提到的漫長工時，「251」就是指一名前華為員工李洪元被扣留的天數。華為2018年決定不與他續簽勞動合同，但拒絶向他發放離職補償。當局最後更指他涉嫌敲詐華為，被警方拘留了251天後才決定不起訴他。

華為在中美貿易戰中，被美國從多方封殺，原本得到許多聲言要支持中國企業的網友同情。李洪元事件卻令它在許多中國網友心中蒙上陰影。

人臉識別系統

圖片版權 AFP Image caption 人臉識別系統在中國變得越來越流行。

中國人臉識別系統的發展2019年發展迅速，但這在社交網絡上引起許多擔憂。

阿里巴巴旗下的支付寶服務早前與多家商店合作，讓顧客以人臉識別付款。但支付寶之後發現，大多顧客都不希望付款時看見自己的樣子，於是在系統上裝上修飾功能，讓顧客看見自己的樣子時，會顯得漂亮一點。

但人臉識別系統並未完美。5月時一名司機伸手抓臉子，卻被交通臉容識別系統辨識為開車途中使用手機，向他開出罰單。

使用人臉識別的機構也多番被批評過份入侵用戶的私隱。一個稱為ZAO的手機軟件9月被發現，容許使用者把自己的臉取代演員的臉，被批評可以用作詐騙之用。軟件最後被下架。

一名浙江理工大學的教授11月控告一家杭州的動物園，指控園方推出新規定，要求遊客通過人臉識別系統，才可以入內參觀。這名教授認為這種新規定違反保護消費者權利的相關法律。

性侵

象徵反對女性性騷擾的「#MeToo」標籤2018年傳入中國，網民紛紛利用這個標籤，講述自己的遭遇，但這些訊息都被當局屏蔽。

網友去年想出了新方法逃避審查：他們拍下片段講述自己的經歷，然後上傳到微博。

圖片版權 SINA WEIBO Image caption 一名稱為Yuyamika的博客11月上載視頻講述自己的經歷，重新引起對MeToo運動的關注。

近月經常會有中國網民上傳這種短片，它們也經常快速地傳播。中華全國婦女聯合會的數字顯示，當地約9000萬名已婚女子都曾經受到不同程度的家庭暴力，這個數字相等於全中國30%的已婚女子。

一名稱為Yuyamika的博客11月上載視頻講述自己的經歷，同時呼籲她過百萬名的粉絲不要再對家庭暴力沉默。她的視頻吸引許多其他網友留言，透露自己或朋友遭受暴力對待的經歷。

垃圾回收

環保在中國也成為了其中一個熱門話題。

其中，上海7月推出了「最嚴格」的回收規定，當地市民必須把垃圾分成四類，否則會被罰款。餐廳和外送服務也被禁止派發塑膠餐具，酒店也停用用完即棄的物品。

圖片版權 SINA WEIBO Image caption 這條關於垃圾回收的虛擬實景遊戲在網絡跑紅，誰會想到回收垃圾可以這樣有趣？

同一個月，「垃圾分類挑戰」標籤在微博成為熱話。政府也利用這個標籤，向市民推廣讓他們更容易記著哪種垃圾該放到哪個回收箱。

網民創造了相關的歌曲和遊戲，甚至有人上載一名上海市民玩垃圾分類的虛擬實景遊戲。

這種環保熱潮在中國仍然沒有退卻。中國官媒表示，全中國在2020年底前將有46個主要城市，實行與上海差不多的垃圾分類回收計劃。

抵制行動

2019年中國網絡上有許多抵制行動，針對一些被視為對中國不友善的個人、公司或產品。

抵制的目標包括一些在自己的網站把香港、澳門或台灣與中國並列的品牌，包括衣服品牌範思哲（Versace）、手袋品牌蔻馳Coach和紀梵希（Givenchy）等。

這個運動更漫延至體育界。美國男子職業籃球聯賽（NBA）球隊休斯敦火箭（Houston Rockets，侯斯頓火箭）總經理達雷爾·莫雷（Daryl Morey）10月在推特發文支持香港示威者，中國中央電視台隨即停止轉播NBA球賽。

另外，德國足球員梅蘇特‧厄齊爾（Mesut Ozil，又譯奧斯爾）12月在社交網站發文，批評中國政府在新疆的政策。他之後同樣被中國當局反制，官媒停止轉播厄齊爾所屬球隊阿森納（Arsenal，又譯阿仙奴）的球賽。

同一時間，一些外國網民也曾經發起抵制中國貨的行動。這包括印度網友3月發起罷買中國貨的行動，報復中國運用否決權，否決聯合國將巴基斯坦武裝組織「穆罕默德軍」的頭目馬蘇德（Masood Azhar）列為「恐怖份子」的決議。馬蘇德被指在印度策動多宗襲擊，包括2月一宗造成44名印度警員死亡的事件。

中國演員劉亦菲早前也受到香港網民的抵制，呼籲當地人不要購票收看她主演的《花木蘭》電影，指劉亦菲曾經發表支持香港警察的言論。