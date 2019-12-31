華為：2020年生存下來是第一優先

圖片版權 xinhua Image caption 華為公司大力投入研發減少對美國的技術依賴，令華為的創始人任正非得到了類似民族英雄一樣的推崇。

在華為，員工要麼是「植樹者」，要麼是「挖洞者」，「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香」。這家中國電信巨人發出了這個詩意的新年賀詞，闡述了其對2020年的願景；但與此同時華為承認，在特朗普政府禁止該公司在美國開展業務後，情況仍然「艱難」。

華為輪值董事長徐直軍（Eric Xu）在新年致辭中說：「生存下來將是我們的第一優先。」

作為全球最大的5G設備供應商之一，華為表示2019年的銷售增長低於年初的預期，增幅為18％，銷售額8500億元人民幣（合927億英鎊）。相比之下，前一年收入增長了19.5％。

該公司預測2020年，華為銷售將繼續面臨壓力，尤其考慮到華為將繼續被列入美國實體清單（Entity List）。

美國稱華為「與中國政府和軍事機構有密切聯繫」，因此將華為列為國家安全威脅。華為表示美國這一決定是基於「影射和錯誤假設」。

徐直軍說：「美國政府對華為的運動是戰略性和長期的。」美國還以對國家安全的擔憂為由，對其他國家施加壓力，要求其不允許將華為技術用於5G網絡，但華為則否認了相關指控。

英國與華為

預計在一月，英國將決定是否允許華為在當地推出下一代5G電信網絡提供設備。

本月初，英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示：「在華為和5G方面，我不希望英國敵視來自海外的投資，這沒有必要。」

「另一方面，我們不能損害至關重要的國家安全，」約翰遜說。

圖片版權 Reuters Image caption 孟晚舟在2018年12月被拘押後獲得保釋，可以住在家中，也享有外出自由，但不能在外留宿，必須在腳踝佩戴全球定位系統跟蹤器。

徐直軍在新年致辭中說：「對我們來說，這將是艱難的一年。」但他也在敦促華為的員工超越困境：「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香。」

平庸幹部

在華為今年的計劃中，徐直軍警告業績不佳的經理們將面臨困境。他說：「同時加快對平庸幹部淘汰，堅決把不思進取、只求短期收益以及歷史上挖過坑的幹部撤下來。」

「要把真正幫助客戶成功、歷史上栽樹並持續貢獻的、在關鍵崗位上做出貢獻的人提拔上來。」

徐直軍用這一信息感謝華為員工，特別是「那些奮戰在補洞一線的員工及家屬。」

他表示，儘管美國的情況對公司構成了重大挑戰，但對華為卻是「一次很好的自我激發、強身健體的機會。」

在最後一次會議中，徐直軍引經據典的告訴華為員工：我們是挺立的竹子，在艱困環境中「千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。」