華為被美國制裁 但有望進入印度電訊市場

圖片版權 Google Image caption 印度電訊市場規模僅次於中國，是任何公司都不能忽視的市場

中國電信巨頭華為公司的一位發言人周一（1月30日）說，印度政府已經允許華為參加該國5G網絡試驗。

一段時間以來，美國對華為公司的制裁令全球5G技術應用情況複雜化，因此印度允許華為參加5G網絡測試就特別受到關注。

在中國的電訊公司華為被美國禁止向美國電訊公司銷售5G網絡設備的時候，他們似乎在印度市場取得進展。

印度電視頻道CNBC-TV18報道引用一名高級官員的話說，印度的測試在1月開始。不過印度政府電訊部並沒有立即作出評論。

印度電訊部在12月31日同運用商會面，證實5G網絡試驗的日期。報道還說，印度所有的無線網絡運營商都在原則上得到進行測試的許可。

印度受到美國壓力

觀察研究基金的技術分析員蘇庫馬爾（Arun Sukumar）不久前對BBC記者說，一些國家政府介入將華為排擠出這些國家的市場，因此華為同印度達成5G合同就顯得特別重要。

華為目前已經在澳大利亞遭禁，其他幾個國家也在考慮跟進，從他們的5G網絡中排除華為。

蘇庫馬爾說，在這種情況下華為需要繼續在全球投資，並且進入新興市場，保持自己的運營規模。對華為來說，沒有比印度更大的市場。

圖片版權 xinhua Image caption 分析人士認為因為美國制裁，華為新手機不再有古歌Play應用，客戶不能用它下載各種安卓應用程序，華為手機在海外市場面臨更大挑戰

印度電訊市場規模僅次於中國，是任何公司都不能忽視的市場。但是印度也受到來自美國的壓力，華盛頓要求德里抵制華為。

美國商務部長羅斯10月訪問印度時說，美國希望其「地緣政治伙伴印度不會由於疏忽令自己處於安全風險中」。

華為印度首席執行官陳傑對BBC表示，華為公司願意向印度政府作出承諾，保證其設備並不存在美國所說的「後門」。

華為的生存挑戰

美國一直試圖說服盟友不要在他們的5G通訊網絡中使用華為技術。美國指責華為設備存在「後門」，為中國國家搜集情報提供便利。但是華為公司一直否認美國的指控，說他們的設備不存在安全風險，而且華為是獨立於中國政府的企業。

美國制裁已經令華為公司在2019年的銷售額低於預期水平。在新年來臨之際，華為公司直言公司未來面臨生存挑戰。

華為公司的輪值董事長徐直軍在歲末對員工的新年賀詞中說，華為「將長期在美國對領先技術持續打壓的逆境中求生存，謀發展」。他說「生存下來是我們的第一優先。」

徐直軍說，由於美國制裁，華為2019年銷售收入預期降至8500億人民幣，比去年增長約18％，大大低於年初的預期。

據《金融時報》報道，分析人士認為因為美國制裁，華為新手機不再有Google Play應用，客戶不能用它下載各種安卓應用程序，華為手機在海外市場面臨更大挑戰。不過華為手機在國內市場銷售卻經歷了高增長。

北京的經濟研究公司佳富龍洲的技術分析師王丹在《金融時報》報道中說，面對美國制裁，華為表現並不差，因為華為迅速地找到了美國供應的替代，而且美國制裁華為的「實體清單」仍允許華為能夠購買許多美國公司的產品。