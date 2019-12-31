圖片版權 Getty Images

美國總統特朗普12月31日說，中美兩國將在1月15日簽署本月早些時候達成的第一階段協議。

這一「千呼萬喚始出來」的消息標誌著過去18個月的貿易戰將階段性休戰。特朗普在當地時間周二早晨的推文中還表示，第一階段協議簽署後，他將隨後前往北京，談第二階段協議。但他並沒有明確進一步的協議將何時開始談判。

「我會與中國在1月15日簽署我們非常巨大和完整的第一階段貿易協議。簽署儀式將在白宮舉行，來自中國的高級別代表將出席。我隨後也將前往北京，開啟第二階段（協議）談判！」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年12月31日

華盛頓與北京本月早些時候宣佈達成了第一階段協議，涉及中國購買美國農產品和知識產權保護等議題。不過，雙方均還沒有正式公開這一協議的文本，中方官員也並沒有公開承諾增加2000億美元等值的美國產品進口。

分析人士表示，雖然第一階段協議並沒有真正解決造成中美貿易逆差的根本性問題，但眼看大選在即，這一協議會對特朗普開年的選戰有幫助。

《華爾街日報》報道說，雖然第二階段協議談判內容仍未為外界所知，但很可能觸及中美貿易中更深層次的問題，比如中國強制美國企業將核心技術轉讓給中國企業，以及中國的政府補貼等。