中美貿易戰：特朗普稱兩國將在1月15日簽署第一階段協議

  • 2019年 12月 31日
習近平與特朗普 圖片版權 Getty Images

美國總統特朗普12月31日說，中美兩國將在1月15日簽署本月早些時候達成的第一階段協議。

這一「千呼萬喚始出來」的消息標誌著過去18個月的貿易戰將階段性休戰。特朗普在當地時間周二早晨的推文中還表示，第一階段協議簽署後，他將隨後前往北京，談第二階段協議。但他並沒有明確進一步的協議將何時開始談判。

「我會與中國在1月15日簽署我們非常巨大和完整的第一階段貿易協議。簽署儀式將在白宮舉行，來自中國的高級別代表將出席。我隨後也將前往北京，開啟第二階段（協議）談判！」

華盛頓與北京本月早些時候宣佈達成了第一階段協議，涉及中國購買美國農產品和知識產權保護等議題。不過，雙方均還沒有正式公開這一協議的文本，中方官員也並沒有公開承諾增加2000億美元等值的美國產品進口。

分析人士表示，雖然第一階段協議並沒有真正解決造成中美貿易逆差的根本性問題，但眼看大選在即，這一協議會對特朗普開年的選戰有幫助。

《華爾街日報》報道說，雖然第二階段協議談判內容仍未為外界所知，但很可能觸及中美貿易中更深層次的問題，比如中國強制美國企業將核心技術轉讓給中國企業，以及中國的政府補貼等。

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「美國第一」關稅

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1月22日，美國對進口太陽能電池板和洗衣機徵收全球保障關稅，或稱「美國第一」關稅。全球最大的太陽能電池板製造商中國1月23日批評了這一舉措，稱此舉將進一步損害全球貿易。 2月4日，中國商務部對從美國進口的高梁發起反傾銷和反補貼調查。2月27日至3月3日，曾任中國國家主席習近平高級經濟顧問的劉鶴訪問華盛頓，與美方舉行會談，旨在避免與美國爆發潛在的貿易戰。

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「不公平知識產權」

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3月22日，美國提議對中國進口商品徵收最高500億至600億美元的新關稅，並限制中國在美國的投資，以回應其所謂的「中國不公平貿易做法」。4月2日，中國對128種美國進口商品徵收價值30億美元的關稅，以回應特朗普3月初宣佈的美國對鋼鐵和鋁徵收的關稅。4月3日，白宮公佈一份約1300種中國產品清單，稱可能对這些產品徵收25%的關稅。它說，新計畫是針對「不公平」的中國知識產權做法。次日，中國宣佈將對106種美國商品徵收25%的貿易關稅，包括大豆、飛機和橙汁。

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中興受制

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美國商務部禁止美國公司向中國電信巨頭中興通訊出售設備7年，理由是該公司涉嫌向伊朗和朝鮮非法出口設備。5月3日至4日，美國財政部長姆努欽率團訪華談判，但雙方沒有達成協議。

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各說各話的談判

5月15日，中國國務院副總理劉鶴開始對美國進行當年第2次訪問。5月17日至20日，中美雙方同意貿易戰暫時擱置。但5月29日，雙方表示要開啟大規模的貿易戰。
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5月7日，中國國家主席習近平和美國總統特朗普通電話，討論雙邊貿易爭議和朝鮮半島局勢。中國官方媒體援引習近平的話說，經貿合作一直是中美關係的壓艙石和推進器。5月15日，中國國務院副總理劉鶴開始對美國進行當年第2次訪問。5月17日至20日，中美雙方同意貿易戰暫時擱置。但5月29日，白宮發表聲明稱，除非北京方面解決竊取知識產權問題，否則美國可能對包含工業重大技術在内的500億美元中國商品徵收25%的關稅。5月30日，中國商務部作出反應，表示這有悖於雙方達成的共識。中國隨後回應說，將對659種價值500億美元的美國商品徵收類似的稅收，其中包括農產品、汽車和海產品。

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敏感問題

6月14日，美國國務卿蓬佩奧開始對中國進行首次正式訪問，討論貿易問題和歷史性的第一次朝美峰會。两人在双方官员见证下签署联合声明。
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6月2日至3日，美國商務部長羅斯訪問北京，會見中國國務院副總理劉鶴。6月7日中美達成一項協定，允許中興通訊與美國供應商恢復業務，條件是中興支付10億美元的罰款，並允許美國監管機構監督其運營。6月14日，美國國務卿蓬佩奧開始對中國的首次正式訪問，討論貿易問題和歷史性的第一次朝美峰會。他與中國國務委員兼外交部長王毅舉行會談，並會晤了習近平。習表示，希望美方謹慎處理貿易等敏感問題，避免雙邊關係出現動盪。

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「史上最大貿易戰」

2018年贸易战愈演愈烈

6月15日，美國繼續對中國商品徵收高額關稅，稱將於7月6日生效。中國對此報復，稱將從同日起對545種美國產品徵收25%的關稅，其中包括大豆、電動汽車、威士卡、鮭魚和雪茄。6月18日，美國參議院投票決定重新實施對中興通訊的禁令，否決了特朗普總統此前與中方達成的協議。同天，這位美國領導人威脅要對價值2000億美元的中國產品徵收更多關稅。次日，中國表示，如果美國繼續徵收附加關稅，中國將別無選擇，只能堅決反擊。7月6日，美國6月份宣佈的對價值340億美元的中國商品徵收25%的關稅生效。中國採取報復行動，對美國產品徵收25%的類似關稅，並稱這在美國關稅實施後立即生效。中國商務部還指責美國挑起了經濟史上最大規模的貿易戰，並稱中國被迫發動反擊。

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關稅第三回合

贸易战

9月18日，雙方宣佈第3輪相互徵收關稅。美國表示，對價值2000億美元的中國商品徵收10%的關稅，此決定將於9月24日生效。中國予以報復，宣佈對美國進口商品徵收600億美元的關稅，該關稅也將從24日起生效。

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暫時休戰

习近平和唐纳德·特朗普
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12月1日，阿根廷G20峰會期間，習近平與特朗普會晤，中美達成90天休戰協議。美國將允許對中國價值2000億美元的進口商品徵收10%的關稅，而不是像特朗普此前所說的那樣從2019年1月1日起將關稅提高到25%。與此同時，中國同意進口更多的美國商品，逐步解決貿易不平衡問題。

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華為陣痛

2019年5月，中美貿易戰全面升級。美國政府禁止企業使用華為產品。
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在2019年1月以來的第11輪談判中，特朗普將價值2000億美元的中國商品的關稅從10%提高到25%。中國表示將採取反擊措施。5月15日，美國行政命令生效，中國電信巨頭華為被列入管制實體名單，旨在防止「外國敵對勢力」對美國通訊系統造成安全威脅。6月1日，中國將價值600億美元的美國商品的關稅從5%至10%提高到25%，以回應特朗普5月份的決定。

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新一波關稅和可能的讓步

中美关税战
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美國從9月1日起對中國進口的1250億美元商品徵收新關稅，包括服裝、鞋類、照相機、電視零部件、牛肉和火雞。對此，中國對首批價值750億美元的美國商品徵收5%至10%的新關稅。9月5日，中美雙方同意10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商。9月11日，中國發佈公告，決定發佈第一批對美加征關稅商品第一次排除清單，對蝦、潤滑油、飼料用乳清等16個稅目商品排除加征關稅，豁免期限為2019年9月17日至2020年9月16日。同日，特朗普在推特表示，應中國國務院副總理劉鶴的請求，並基於10月1日為中國70周年國慶的事實，作為善意姿態，把對價值2500億美元中國輸美商品的關稅提高（25%至30%）日期從原定的10月1日推遲到10月15日。

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