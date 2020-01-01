香港示威2020年持續，元旦遊行繼續呼籲政府回應訴求

  • 2020年 1月 1日
People march through the Causeway Bay district during a pro-democracy rally in Hong Kong on January 1, 2020. 圖片版權 AFP
Image caption 大量民眾在新年第一天再度走有香港街頭。

2020年第一天，大量香港市民再度走上街頭，參加獲得警方不反對的遊行活動，持續半年的香港反政府示威將延續至新一年。

周三（1月1日），數以萬計民眾從香港標誌性的維多利亞公園開始遊行，要求香港政府對示威者的「五大訴求」作出回應和讓步。

這場由香港民間人權陣線組織（民陣）發起的遊行獲得香港警方的不反對通知書。遊行的時間是下午3點到晚上10點，從維多利亞公園開始遊行到遮打道行人專用區。

較早前，除夕夜（香港稱新年夜為除夕）的慶祝活動與香港近來的多項娛樂節慶活動一樣被取消，城中多個地點亦出現警方與示威者的對峙，其中一些轉向暴力衝突，防暴警察在除夕夜施放催淚氣體和動用水炮車，期間亦有示威者堵路和縱火。

自去年6月反對政府修訂逃犯條例的示威開始，香港已多次出現數十萬市民參與的抗議示威活動。

「講不出新年快樂」

「今日是 2020 年的第一日，但我們講不出新年快樂，」發起遊行的民陣在宣言中說。

「昨夜凌晨時分，市民高喊『五大要求、缺一不可』、『光復香港、時代革命』，換來的是一發又一發的催淚彈。」

民陣指控香港政府對示威的「清算」已經蔓延至教育界。

圖片版權 BBC Chinese
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Image caption 示威者的訴求包括徹查多月來香港警方在執法中可能存在的濫用暴力問題。

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