香港示威2020年持續，元旦遊行繼續呼籲政府回應訴求

圖片版權 AFP Image caption 大量民眾在新年第一天再度走有香港街頭。

2020年第一天，大量香港市民再度走上街頭，參加獲得警方不反對的遊行活動，持續半年的香港反政府示威將延續至新一年。

周三（1月1日），數以萬計民眾從香港標誌性的維多利亞公園開始遊行，要求香港政府對示威者的「五大訴求」作出回應和讓步。

這場由香港民間人權陣線組織（民陣）發起的遊行獲得香港警方的不反對通知書。遊行的時間是下午3點到晚上10點，從維多利亞公園開始遊行到遮打道行人專用區。

較早前，除夕夜（香港稱新年夜為除夕）的慶祝活動與香港近來的多項娛樂節慶活動一樣被取消，城中多個地點亦出現警方與示威者的對峙，其中一些轉向暴力衝突，防暴警察在除夕夜施放催淚氣體和動用水炮車，期間亦有示威者堵路和縱火。

自去年6月反對政府修訂逃犯條例的示威開始，香港已多次出現數十萬市民參與的抗議示威活動。

「講不出新年快樂」

「今日是 2020 年的第一日，但我們講不出新年快樂，」發起遊行的民陣在宣言中說。

「昨夜凌晨時分，市民高喊『五大要求、缺一不可』、『光復香港、時代革命』，換來的是一發又一發的催淚彈。」

民陣指控香港政府對示威的「清算」已經蔓延至教育界。

圖片版權 BBC Chinese

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