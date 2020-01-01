蔡英文新年談話強調威權與民主無法共存於一國

圖片版權 Office of the President Taiwan Image caption 台灣2020總統選舉將在1月11日舉行。

台灣總統蔡英文發表2020年元旦例行談話。除了重提香港，說明台灣無法接受「一國兩制」因為「民主與威權無法同存一個國家」之外，她還提到台灣周二（12月31日）通過的《反滲透法》，是告知國際社會台灣有能力捍衛自己民主。針對中國批評，蔡英文稱「解鈴還須繋鈴人。」

外界本來預料，中國國家主席習近平在12月31日的新年談話會提及台灣，但他在談話中只是引用澳門的「成功實踐」稱，「一國兩制」完全行得通、辦得到、得人心。

在距離台灣大選投票日不到兩周之際，蔡英文新年談話將主軸放在兩岸關係，輔以經濟以及《反滲透法》議題展示她四年來的政績。

蔡英文在談話之後接受媒體訪問，有外媒問及台灣入群美國的印太戰略計劃，蔡英文提到，「美國近來提出的印太戰略報告書裏面也提到我們的新南向政策，他們也願意跟我們在新南向政策上面有合作的可能。」

香港與「一國兩制」

針對國家主權議題，蔡英文說，中國不斷逼迫台灣在主權上讓步，包括去年習近平提出一國兩制台灣方案。她「感謝台灣人民給了政府最強大的後盾，台灣人民不可能接受一國兩制。看到香港局勢不斷惡化，政府濫權證明一國兩制破產，也說明民主與威權無法同時存在一個國家。」

《反滲透法》

蔡英文在發言中特別提到由民進黨提出、台灣立法院昨日（12月31日）通過的《反滲透法》。她解釋，「只要不是接受中國委托來滲透就不會觸法，而且在中國的台商、台生等一切正常交流，都不受影響。」蔡英文的競爭對手、來自國民黨的總統參選人韓國瑜隨後反駁稱，昨天《反滲透法》通過之後，每個台灣人民隨時脖子上綁著炸彈，遙控器在執政黨手上。

比較蔡英文在2019年以2020年的談話，她在兩岸關係上以及經濟上的談話有值得觀察的變化。

蔡英文兩年元旦談話異同

2019年元旦當日，民進黨尚在2018年底的地方縣市長選舉大敗中掙扎，蔡英文辭去黨主席，韓國瑜崛起台灣政壇威脅民進黨政權。當天蔡英文的談話沒有提及「一國兩制」，以「三道防護網」管控兩岸經貿交流。

但是，2019年1月2日，習近平就台灣問題，以「一國兩制台灣方案」喊話台灣之後，一切開始改變。

可以說，蔡英文2019年初開始，一直用反對「一國兩制」回應中國大陸。香港示威六月開始，再次將「一國兩制」議題搬上兩岸三地的政治討論核心。因此，蔡英文開始在經濟之外，一直反覆強調拒絶「一國兩制」、維繫台灣主權。

主權：

2019:中國必須正視中華民國台灣存在的事實；必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異；也必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談。

2020:這半年多來，全世界都看到，在一國兩制實施下的香港，局勢不斷惡化。政府的濫權，已經讓一國兩制信用破產。民主與威權，無法同時存在於同一國家。

經濟：

2019：「歡迎台商回台投資行動方案」開始實施三年，現在，就是歡迎台商回台投資的最佳時刻。勞工的基本薪資就要調整為231,000台幣，打工族的時薪也來到150台幣。

2020：經濟成長更回到四小龍的第一名，股市萬點已經成為常態。去年首度出現幾十年來，規模最龐大的台商回台投資潮。對於因中國對台政策改變，而受到衝擊的產業給予支持跟協助，讓他們擺脫依賴，不再受制於不確定的政治因素。

圖片版權 CNA Image caption 2019年6月，「庶民韓粉後援會」在台北舉辦的造勢活動。學者分析，「韓粉」還是以國民黨支持者為主。

韓國瑜的批評

蔡英文的主要對手、來自高雄的國民黨總統競選人韓國瑜，參加了在高雄以及台南兩場升旗典禮。他在高雄時致詞時希望「高雄市民與全體國民迎接2020年神聖的任務，表達人民要安居樂業的心聲。」

韓國瑜又稱，2019年的代表字是「亂」，要讓2020年的代表字變成「爽。」之後，他在台南參加國民黨舉辦的升旗典禮時則話鋒一轉，嚴厲批判蔡英文政府施政，稱民進黨執政貪贓枉法，「台灣人民過去四年過得苦，關鍵是政治錯誤」。他又稱，「昨天通過《反滲透法》之後，每個台灣人民隨時脖子上綁著炸彈，遙控器在執政黨手上，要引爆誰，誰就引爆，這太可怕了。」

另一總統參選人宋楚瑜今日在台北參加升旗典禮時也表示，《反滲透法》強行通過，除了違反立法的程序正義之外也「非常嚴重」影響兩岸正常宗教或民間交流，造成人人自危。