香港元旦：節日氣氛沒了，暴力衝突再起，和平遊行被腰斬
2020新年第一天，香港仍然籠罩在「反送中」引發的持續半年多的政治危機中，大批香港市民響應的號召再次走上街頭爭取「五大訴求」。
遊行原本獲香港警方批准，從維多利亞公園出發，遊行到中環遮打道行人專用區。警方在多處嚴陣以待。遊行開始不足兩小時有示威者灣仔一帶破壞銀行、商店、咖啡店、使用汽油彈、築起路障，警方施放催淚彈和使用胡椒彈意圖驅散人群， 期間警方有拘捕行動，多人被抓。
組織新年第一天遊行的民間人權陣線（民陣）下午6時前宣佈，因警方要求，中止遊行集會。大批市民當時仍然聚集在起點維園，尚未出發便被要求散去。
香港警方表示，因為示威者堵路、破壞商店和襲擊警察，所以用最低武力驅散和要求中止遊行。警方拘捕約400人，涉非法集結、藏有攻擊性武器。
民陣強烈譴責警方做法，指警方的拘捕行動引發警民對峙，而場面平和時，突然向人群投擲催淚彈，激化矛盾，形容警方是「藉詞腰斬合法遊行」，政府「旨暴制亂」，無意回應市民訴求，嚴重侵犯市民參與和平集會的權利。
香港警方表示，截至5時許，有47560人從維園出發，當時約13000人仍然在維園。民陣表示，民陣稱無法完全凖確計算遊行人數，但按照6時15分前的估算，今日的人數會超過6月9日的103萬人。是反對逃犯條例修訂抗議活動以來遊行人數第二多的一次。
激進示威者其後與警方在港島區多處地點爆發衝突，示威者在中環、灣仔一帶堵路和破壞，警方出動水炮車和裝甲車等對付示威者。
香港政府發言人回應元旦遊行稱，尊重民眾自由、理性表達的權利，但沒有提及會回應示威者的訴求，只是重申政府首要工作是遏止暴力， 特首和管治團隊也會用不同方式接觸市民，聽取意見。
香港匯豐銀行因為早前關閉示威者眾籌平台帳戶而成為被「裝修」的目標。匯豐發言人說，強烈譴責這幾天接連破壞銀行服務及相關設施的「不當及無理行為」。發言人說，匯豐深信法治是香港作為國際金融中心的核心，期望本港的事件能夠盡快解決。
而位於金鐘的高等法院再次受到攻擊，被人塗鴉和噴上「法治已死」等字句，亦噴上了其中一名審理旺角騷亂案的法官的姓名。
香港律政司發表聲明，稱對法官作出人身攻擊及辱罵，會嚴重損害法院的權威及打擊公眾對司法制度的信心，任何人如不服案件的裁決，應該透過現行制度提出上訴，絶不應該惡言攻擊或詆譭法官政治偏頗，否則只會對香港的法治造成損害。
示威者：沒有心情慶祝元旦
去年6月中，示威者汗流浹背穿著短袖衣上街遊行；6個月後，市民穿著外套，在轉冷的天氣，繼續高舉標語和喊著口號，上街抗議。口號從當初的「反對《逃犯條例》」，後來的「五大訴求，缺一不可」，到現在，更常出現的口號是「解散警隊，刻不容緩」。
示威者稱，過往也舉辦過和平遊行，但幾乎沒有得到政府回應，警民對峙繼續是常態。
19歲的遊行人士譚先生對BBC中文說，「當全世界都慶祝新年時，香港人則走出來繼續對抗政權。現在就算是僵局，也不應該退縮，今天仍有大批市民上街，香港仍然有希望。」
他批評現時港府受中共擺佈和控制，希望香港未來落實普選，市民可以一人一票選出有民意授權的政府。 而「五大訴求」之中，他認為特赦被捕人士最為重要，「農曆新年快到，希望他們可以出來和家人團聚」。
另一名遊行人士、約20多歲的王女士對BBC中文表示，聖誕節到元旦，她都沒有心情慶祝，因為香港度過了「歷來最慘的半年」，參與「和理非」的遊行是「不可推卸」的責任。
「我和身邊的朋友在10月時，已經安排這天會參加遊行，所有香港人現在都是把抗爭放在首位，慶祝活動要留待我們訴求得到回應為止。」
她說，政府一直漠視市民訴求，以及警隊變得「愈來愈霸道」，是她會繼續走出來的原因。
「特首之前又去探望警隊，說警隊是政府最大資產，我聽到就很生氣，你知道四成人給警隊零分，你還想加他們人工（薪水），我覺得真的不能接受。」
在她眼中，警隊涉及的「違規行為和暴力」，遠遠超過「裝修」和「私了」的示威者，「沒有人真心想要暴力，但要追究，就請先追究政權的暴力，搞壞香港的人是林鄭、是政府，而不是前線示威者。」
她認為，香港市民未來一年會繼續抗爭，「勇武派」示威者可能因為被捕人數減退，但「和理非」會透過不同方面升級，包括深化「黃色經濟圈」(行動包括光顧那些支持抗議活動的商家）和動員支持立法會選舉。
「我們只會和藍店（撐警，挺政府的商家）割席，而不是前線的示威者，」她說。
60來歲的退休人士鄭先生對BBC中文表示，香港殖民地時期也沒有民主，但是有自由；回歸以後，許多香港市民感覺以往寬鬆自由的環境受到壓抑，擔心現在不發聲，就連僅有的自由都會失去。 他們年長一輩目前好像也沒有什麼能做，所以要在這天走出來表達關注，希望2020年的元旦起會有一個正面的改變。
他說，香港和中國關係原本是「血濃於水」，過去幾十年，每當中國有災難，例如華東水災等，香港都是「第一個跳出來幫忙」，但現在中國有說法，批評香港人不感恩，沒有中國關懷就發展不下去，但這種說法並不正確，亦製造了民間的敵對。
「香港人基本上都是中國人，大家都是樂於見到自己的祖國是祥和，公平、合理，但在目前體制下，香港治港者並沒有執行到當年鄧小平這些領導者提出的『一國兩制』，」他說，「國防外交以外，香港人是有『港人治港』、『高度自治』，這是鄧小平所說，也是大家所認同，但今天不斷收窄，則造成香港人越來越擔心。」