台灣黑鷹直升機迫降 國防部參謀總長等8人證實罹難

圖片版權 TAIWAN EBC Image caption 台灣空軍一架黑鷹直升機發生迫降意外現場。

台灣空軍一架UH-60M黑鷹直升機，今天（1月2日）上午在新北市烏來山區發生迫降意外。台灣國防部證實機上包括台灣國防部參謀總長沈一鳴等8人無生命跡象，另外有5人生還。

台灣總統府表示，總統蔡英文在第一時間即接獲國防部長通知，並在府內聽取相關簡報，並指示全力搜救。

8死5生還

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣黑鷹直升機（資料圖）

台灣國防部向媒體表示，1月2日上午7時50分，參謀總長沈一鳴等人從台北搭乘黑鷹直升機，前往宜蘭東澳進行春節慰勉，但因不明原因迫降在新北市山區。

空軍司令雄厚基表示，全機共13人，扣除正駕駛、副駕駛及機工長，共有10人前往慰問行程，並在上午7時54分從松山起飛、原定8時20分抵達目的地，但8時7分松山105度/16浬處光點消失烏來山區。

這架直升機上乘載多名高級軍令官員，其中包括參謀總長沈一鳴、國防部總士官長韓正宏等人。在台灣，國防部參謀本部，是國防部執行軍隊指揮之特設單位，等於世界各國的總參謀部，也是台灣軍令系統的最高單位。

台灣國防部確認的罹難名單包括，參謀總長沈一鳴上將、總長室侍從官黃聖航少校、政戰局副局長于親文少將、總士官長韓正宏、情次室助次洪鴻鈞少將、正駕駛葉建儀中校、副駕駛劉鎮富上尉、士官長機工長許鴻彬。

5名生還者為：後次室次長黃佑民中將、通次室次長曹進平中將、作計室處長劉孝堂少將、參謀周欣頤中校、軍聞社記者陳映竹上士。

根據台灣中央社報導，這架迫降的UH-60是一款多國廣泛使用的美國製造通用直升機，1979年推出後，生產多種衍生型號。從1981到1984年，各國至少有16架黑鷹直升機墜毀或遭擊落，22人罹難。

最近的一起重大事故發生在2019年12月5日，美國一架隸屬國民兵的黑鷹直升機墜毀於明尼蘇達州，機上3人全數罹難。