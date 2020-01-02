武漢爆發不明肺炎 港台嚴防「非典」重現

圖片版權 Getty Images Image caption 香港機場的體溫檢查點（資料圖片）

中國武漢市早前爆發官方所指的「不明原因肺炎」後，香港政府證實一名曾經到訪武漢的市民，出現呼吸道感染徵狀到地醫院求醫，引發當地對2003年非典型肺炎（SARS，又譯「沙士」）重現的擔憂。

香港醫院管理局向BBC中文證實，當地的屯門醫院已經安排這名市民入住隔離病房治療，情況穩定。香港衛生署另外向BBC中文指出，初步測試證實這名病人並沒有患上非典型肺炎或禽流感。

另有一名曾經到武漢的女子因為擔心自己受感染，到香港的將軍澳醫院求醫。醫院管理局向BBC中文證實消息，透露該名女士的確報稱曾經到過武漢，但沒有發熱，初步認為與武漢的情況不同。

武漢早前爆發不明肺炎，暫時有27宗個案，其中7人情況嚴重。兩岸三地隨即作出反應，香港、澳門和台灣當局先後宣佈，在各個出入境口岸加強健康監察措施。台灣更在相關直航航班進行登機檢疫。澳門方面開始對每名從武漢抵達當地的旅客量度體溫。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為，這次肺炎疫情與非典型肺炎和禽流感有相似之處，推斷病毒有一定侵略性，威力可能與沙士相若。但認為中國大陸和香港的防疫措施都有進步，預計疫情變成與2003年非典型肺炎一樣嚴重的機會很小。

圖片版權 Getty Images Image caption 官方數字指出，非典型肺炎當時在中國大陸造成超過300人死亡（資料圖片）。

武漢市上月底開始傳出多宗肺炎個案，該市衛生部門周二（12月31日）發出通報，指出這些個案都與當地華南海鮮市場有關。所有病例均已隔離治療，當局也正追蹤與患者有密切接觸的人。

通報同時指出，目前為止調查未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染。

當局周三（1月1日）要求市場休市整治，作全面清潔。中國大陸媒體早前報道，一些當地商戶患病已經十多天，但一直以為只有一般感冒，最終發現病情惡化後才到醫院求診，最後確定患上肺炎。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣當局認為，當地不能參加世界衛生組織，影響2003年抵抗非典型肺炎疫情的工作（資料圖片）。

非典重臨的擔憂

全球多地2003年爆發非典型肺炎，其中在中國大陸、香港和台灣的疫情最嚴重。當時中國政府被指一度隱瞞疫情，令鄰近地區疏於防範，導致疫情擴散。

台灣不是世界衛生組織的成員，因此無法接收最新防疫報告和政策建議，令當地重新要求加入世衛的呼聲再起。但中國大陸當局拒絶這個要求，指出世界衛生組織「只允許主權國參與」，而台灣作為中國一個省份，沒有權力參加。

非典型肺炎疫情也重創香港的經濟。中國中央政府當時由此宣佈開放部份大陸居民，以個人身份到香港旅遊，振興香港的旅遊業，但這也漸漸令前往香港的大陸旅客過多，造成一些香港市民不滿。