武漢爆發不明肺炎 港台嚴防「非典」重現

  • 2020年 1月 2日
Airport personnel wait for passengers to check their temperature as part of preventive measures against the spread of Middle East Respiratory Syndrome (MERS) at the Hong Kong international airport on June 5, 2015. 圖片版權 Getty Images
Image caption 香港機場的體溫檢查點（資料圖片）

中國武漢市早前爆發官方所指的「不明原因肺炎」後，香港政府證實一名曾經到訪武漢的市民，出現呼吸道感染徵狀到地醫院求醫，引發當地對2003年非典型肺炎（SARS，又譯「沙士」）重現的擔憂。

香港醫院管理局向BBC中文證實，當地的屯門醫院已經安排這名市民入住隔離病房治療，情況穩定。香港衛生署另外向BBC中文指出，初步測試證實這名病人並沒有患上非典型肺炎或禽流感。

另有一名曾經到武漢的女子因為擔心自己受感染，到香港的將軍澳醫院求醫。醫院管理局向BBC中文證實消息，透露該名女士的確報稱曾經到過武漢，但沒有發熱，初步認為與武漢的情況不同。

武漢早前爆發不明肺炎，暫時有27宗個案，其中7人情況嚴重。兩岸三地隨即作出反應，香港、澳門和台灣當局先後宣佈，在各個出入境口岸加強健康監察措施。台灣更在相關直航航班進行登機檢疫。澳門方面開始對每名從武漢抵達當地的旅客量度體溫。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為，這次肺炎疫情與非典型肺炎和禽流感有相似之處，推斷病毒有一定侵略性，威力可能與沙士相若。但認為中國大陸和香港的防疫措施都有進步，預計疫情變成與2003年非典型肺炎一樣嚴重的機會很小。

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Image caption 官方數字指出，非典型肺炎當時在中國大陸造成超過300人死亡（資料圖片）。

武漢市上月底開始傳出多宗肺炎個案，該市衛生部門周二（12月31日）發出通報，指出這些個案都與當地華南海鮮市場有關。所有病例均已隔離治療，當局也正追蹤與患者有密切接觸的人。

通報同時指出，目前為止調查未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染。

當局周三（1月1日）要求市場休市整治，作全面清潔。中國大陸媒體早前報道，一些當地商戶患病已經十多天，但一直以為只有一般感冒，最終發現病情惡化後才到醫院求診，最後確定患上肺炎。

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Image caption 台灣當局認為，當地不能參加世界衛生組織，影響2003年抵抗非典型肺炎疫情的工作（資料圖片）。

非典重臨的擔憂

全球多地2003年爆發非典型肺炎，其中在中國大陸、香港和台灣的疫情最嚴重。當時中國政府被指一度隱瞞疫情，令鄰近地區疏於防範，導致疫情擴散。

台灣不是世界衛生組織的成員，因此無法接收最新防疫報告和政策建議，令當地重新要求加入世衛的呼聲再起。但中國大陸當局拒絶這個要求，指出世界衛生組織「只允許主權國參與」，而台灣作為中國一個省份，沒有權力參加。

非典型肺炎疫情也重創香港的經濟。中國中央政府當時由此宣佈開放部份大陸居民，以個人身份到香港旅遊，振興香港的旅遊業，但這也漸漸令前往香港的大陸旅客過多，造成一些香港市民不滿。

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Image caption 2003年非典型肺炎傳入香港後，當地中小學生被要求上課都要戴著口罩，防止傳染（資料圖片）。

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