圖片版權 Benjamin Lowy / Getty Image caption 岩石群島

太平洋島國帕勞(Palau)成為全球第一個禁用防曬霜的國家，原因是防曬霜對珊瑚和海洋生物有害。

從2020年1月1日開始，帕勞禁止在該國使用或銷售含有二苯甲酮-3（Oxybenzone）等常規成份的防曬霜。

帕勞總統湯米·雷蒙格索（Tommy Remengesau）說：「我們必須尊重所居住的環境，因為環境為生命提供了巢穴。」這個島國將自己稱為潛水員的「原始天堂」。該國岩石群島（Rock Islands）的瀉湖列名在聯合國教科文組織世界遺產。 該國人口約2萬人，居住在數百個島嶼。

禁令在2018年宣佈，禁止含有10種成份的防曬霜，包括二苯甲酮-3（oxybenzone） and 辛氧酸酯（octinoxate）等，這些物質功能是吸收紫外線。國際珊瑚礁基金會說，被禁止使用的化學物質是「已知的環境污染物，其中大多數對眾多幼年野生生物都有嚴重的毒性。」

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雷蒙格索告訴法新社：「當科學告訴我們，做這些事對珊瑚礁、魚群或海洋本身造成破壞時，我們國民就會留意，遊客也會。」

「在帕勞的重要生物棲息地，以及我們重要知名的生物組織中都發現了有毒的防曬劑。」

「我們很樂意成為第一個禁止使用這些化學物質的國家，我們將盡我們的力量來傳播這一信息，」 雷蒙格索說。

含有有害化學物質的防曬霜的數量正在減少。

專家表示，2018年大約有一半的面霜和乳液中發現了這種成分。當美國夏威夷州宣佈類似的禁令（於2021年生效）時，主要的防曬霜品牌就很快的說他們的產品「符合礁石法案」。其他宣佈禁令的地方包括美屬維爾京群島（US Virgin Islands ）（法律將於2020年3月生效）、荷蘭加勒比島博內爾島（Bonaire）。