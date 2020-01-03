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台灣總統蔡英文在2020年元旦談話中對於台灣國會在2019年最後一天通過的《反滲透法》表示，該法對兩岸正常宗教、觀光、學術等交流完全不受影響，並強調「我們是反滲透，不是反交流」。

根據該法內容，未來接受中國指示、委托或資助，透過政治獻金來影響台灣選舉與集會遊行等政治行為屬違法，將被處以徒刑。這條法律的內容及立法過程在台灣朝野引發了正反討論。

台灣將於1月11日舉辦總統與立法委員大選，在野黨國民黨的參選人韓國瑜在元旦這天大力抨擊該法，稱「政府用反滲透法在台灣人民脖子上綁了炸彈，而遙控器在民進黨手中」。

該案在立法院表決的當天，反滲透法以69比0票三讀通過。無反對通過的背景是，國民黨雖然發動「甲級動員」要求本黨立委全部出席，但是出席的國民黨籍立法委員僅僅17人，但也全部在最後投票時選擇放棄，才出現「0票反對」的雷聲大雨點小的罕見狀況。

圖片版權 EPA Image caption 韓國瑜評論批反滲透法時，批評民進黨評藉由政治肅殺製造亡國感獲得選票。

「中國威脅」

表決當天，台灣警方在立法院外架起層層拒馬，隸屬立法院國防委員會的民進黨籍立法委員蔡適應，就在通過這樣重重阻礙下，走進議場投下了「贊成」票。

蔡適應回憶走進議場時，並沒有受到太多阻礙，外面僅有新黨、統一促進黨等偏兩岸統一政黨，共幾十人零星抗議。當時有新黨人士戴上紅帽子抗議，諷刺民進黨「未來都要給我們戴上赤化的帽子」。

不過對於抗議，蔡適應看得很輕鬆：「有一些團體表達不同意見、但民主政治就是如此，大家都有權利表達。」

投下贊成票的蔡適應認為，在當前中國步步進逼與威脅下，反滲透法有通過的必要性。「不只台灣，國外很多研究都認為，台灣受到網絡假訊息最嚴重干擾，其中中國是主要威脅。無論政經、資金來源滲透等，讓台灣不得不做這樣立法工作。」

蔡適應補充說：「不要忘了，連不在中國旁邊的澳洲、德國，都有相關立法。澳洲之前就發現好幾筆資金流入，是企圖游說聯邦大選，背後就是疑有中國資金介入。」

圖片版權 Taiwan Presidential Office Image caption 台灣總統蔡英文，在元旦談話中表示反滲透法「是反滲透不是反交流」。

國民黨的無聲抗議

國民黨團雖然發出甲級動員，卻出現投票時本黨立委「0票反對」。外界認為是因為大選在即，國民黨擔憂如果大力反對，將會被選民認為是替中共政權背書。一旦「被抹紅」將可能影響投票結果，因此在最後選擇棄守。出席投票的國民黨立委以不投票或在議場舉牌的舉動表達抗議。

國民黨籍的立法院立法委員馬文君書面答覆BBC中文採訪，對於民進黨挾著國會優勢通過立法表達不滿。「任何一個獨裁的政權，扼殺人民自由的方式，都是以無限上綱的維護國家安全來作為借口，就像共產黨政權一樣！」

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在議場的國民黨籍立法委員賴士葆則在臉書上形容，在議場時是「懷著悲壯的心情」，看著反滲透法如坦克壓境強行通過。他抨擊「滲透」的定義模糊，執政者認為違法就是違法。「時間倉促、沒有充分討論、缺少對話，違背程序正義，台灣跟北韓（朝鮮）有什麼不同？」

另一位當時在議場的國民黨籍立委黃昭順則形容這是「台灣民主蒙羞的一天」，讓老百姓不敢放言高論、暢所欲言，台灣將「退回戒嚴時代的驚恐氛圍」。

對於該法0票反對獲得通過，民進黨籍的蔡適應說：「國民黨內部也是很多討論跟矛盾，主張應該新一期的國會選出再來訂等。但他們出席人數沒有過半，除了代表很多都不願表態外，另一種層面也是代表反滲透法就是大家的共識，知道有其必要性。」

中國批評綠色恐怖

圖片版權 Getty Images Image caption 南京原中華民國總統府前的蔣介石扮演者和中國國旗。《反滲透法》通過後，中國國台辦稱民進黨搞綠色恐怖。

《反滲透法》通過後，中國國台辦在第一時間表達嚴重抗議，國台辦發言人朱鳳蓮稱「民進黨政府為選舉私利，違背民意所向而大搞綠色恐怖」。

國民黨籍立委馬文君則表示，台灣民主的可貴，就在於堅守言論自由、新聞自由、宗教信仰自由等等。她認為反滲透法不只倉促成案，更凌駕憲法保障人的自由權，「變相的將台灣人民預先分類並貼上標籤，既可怕又可惡」。

而民進黨籍立委蔡適應則認為「這完全跟戒嚴沒關係」。他解釋，戒嚴是全面性地軍事管制，包含意識形態也管、生活方式受限、集會遊行都不允許，但《反滲透法》完全沒有規範到這類行為。

被疑滲透台灣的五類行為